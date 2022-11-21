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Наслідки турецького авіанальоту в Сирії (фото з архіву)
Наслідки турецького авіанальоту в Сирії (фото з архіву)Фото: North Press Agency via REUTERS
КонфліктиТуреччина

Туреччина готує наступ проти курдів у Сирії та Іраку

Сергій Ромашенко | Олександр Куницький
2 год. тому

У боротьбі проти формувань курдів Анкара не обмежиться повітряними ударами, заявив президент Туреччини Ердоган. Нині вирішується кількість турецьких військ у наземній операції.

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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після повітряних ударів по позиціях курдів у Сирії та Іраку не виключив наземного наступу. Про це він заявив у понеділок, 21 листопада, у Стамбулі.

"Те, що Туреччина не обмежиться повітряними ударами, навіть не ставиться під питання. Потрібно вирішити, скільки солдатів візьме участь у наземній операції, і після цього буде зроблено відповідні кроки", - сказав Ердоган, не уточнивши жодних деталей.

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За словами Ердогана, Туреччина заздалегідь не обговорювала питання про наземну операцію ні зі США, ні з Росією. "Туреччині нема чого питати у когось дозволу",- пояснив турецький президент.

Раніше Москва та Вашингтон застерегли Анкару від наступу у північній частині Сирії. Ердоган пообіцяв провести наземну операцію ще у середині року. Росія підтримує сирійську регулярну армію, а США - формування YPG, разом з якими вони борються проти джихадистів із "Ісламської держави" (ІД).

Авіаудари Туреччини

У ніч на 20 листопада Туреччина завдала численних ударів з повітря по позиціях курдського угруповання YPG та "Робітничої партії Курдистану" (РПК) у північній частині Іраку та північній частині Сирії. В результаті загинули щонайменше 35 людей, повідомив базований у Лондоні Сирійський моніторинговий центр з прав людини (SOHR). Формування курдів пообіцяли завдати ударів помсти. 20 та 21 листопада Туреччина повідомила про обстріл на кордоні з Сирією, в результаті якого є вбиті та поранені.

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Уряд Туреччини обґрунтував останню серію повітряних ударів нападом на торговий центр у Стамбулі, скоєний тиждень тому. В Анкарі поклали відповідальність за цей напад на YPG та РПК. Обидва угруповання заявили про свою непричетність до нападу. Туреччина вважає YPG та РПК терористичними угрупованнями. 

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