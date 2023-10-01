В Анкарі стався вибух біля міністерства внутрішніх справ

Міністр внутрішніх справ Туреччини заявив, що терорист-смертник підірвав себе біля міністерства. У поліції також повідомили про "нейтралізацію" його спільника.

Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая заявив, що терорист підірвав себе у машині біля будівлі міністерства в Анкарі в неділю, 1 жовтня, цитує Reuters. Другий нападник, за словами міністра, був "нейтралізований" в перестрілці з поліцією. Єрлікая повідомив, що двоє поліцейських отримали легкі поранення під час нападу. Раніше цього ж дня місцеві ЗМІ повідомляли про сильний вибух у столиці Туреччини.

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Турецький телеканал TGRT Haber опублікував на своєму сайті кадри, на яких видно спорожніле місце події і чути звуки сирен. Повідомляється, що влада країни вжила "всеосяжних заходів безпеки, у зв'язку з якими були зроблені постріли".

За інформацією місцевих журналістів, у будівлю МВС вистрілили з гранатомета з вікна сірого легкового автомобіля Renault, припаркованого біля міністерства. Фотознімок цього авто публікує TGRT Haber разом зі знімком гранатомета, що лежить на вулиці.

Центр Анкари було перекрито, на місці працюють спецпідрозділи поліції, пожежники та рятувальники. Генпрокуратура Анкари почала розслідування за статтею про теракт.