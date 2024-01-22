Арешт Коломойського продовжили до 2 березня

Шевченківський райсуд Києва продовжив запобіжний захід для бізнесмена Ігоря Коломойського у вигляді тримання під вартою до 2 березня із можливістю внесення застави у 2,65 мільярда гривень.

Шевченківський районний суд міста Києва у понеділок, 22 січня, продовжив запобіжний захід олігарху та бізнесмену Ігорю Коломойському у вигляді тримання під вартою, передає "Укрінформ".

"Продовжити строк тримання під вартою до 2 березня 2024-го. Визначити заставу у два мільярда 650 мільйонів гривень", - зазначив суддя.

Прокуратура своєю чергою просила продовжити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 2 березня із можливістю внесення застави у 2,7 мільярда гривень.

Захист Коломойського просив відмовити у задоволенні цього клопотання сторони обвинувачення у повному обсязі. Окремо сам бізнесмен під час засідання заявив, що у нього багато хронічних хвороб, які загострилися під час перебування в ізоляторі.

"У мене з'явилася серцева проблема, яка, може, раніше і була, але не у такій гострій формі. Зараз вона потребує додаткового обстеження, мінімум три програми, які потрібно зробити", - сказав Коломойський.

Три підозри і СІЗО

Правоохоронці вручили Коломойському три підозри. Перша стосується заволодіння 570 мільйонами гривень компанії "Укрнафта", друга - заволодіння коштами "Приватбанку" на понад 9,2 мільярда гривень, третя - заволодіння, за даними СБУ, 5,8 мільярда гривень у 2013-2014 роках шляхом махінацій із внесками у "Приватбанку".

2 вересня минулого року Шевченківський районний суд Києва взяв Коломойського під варту на два місяці з альтернативою внесення пів мільярда гривень застави. 15 вересня після вручення третьої підозри суд збільшив розмір застави до понад 3,8 мільярда гривень. 21 грудня минулого року Київський апеляційний суд зменшив цю суму до 2,7 мільярда гривень.

25 вересня апеляційний суд не задовольнив скарги Коломойського, а також не дозволив ексміністру культури Олександру Ткаченку й ведучим "1+1" взяти його на поруки.