Ігоря Коломойського триматимуть під вартою ще два місяці

Суд у Києві продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вртою Ігорю Коломойському до 26 січня. Водночас розмір застави для звільнення з-під варти бізнесмену зменшили до 3,7 млрд гривень.

Шевченківський районний суд Києва у вівторок, 28 листопада, подовжив запобіжний захід олігарху та бізнесмену Ігорю Коломойському у вигляді тримання під вартою на два місяці, до 26 січня включно. Водночас розмір застави зменшили з понад 3,8 мільярда гривень до 3,712 мільярда гривень, оголосила суддя.

Коломойський та його захист просили змінити запобіжний захід із тримання під вартою на домашній арешт, але клопотання суд не підтримав. Олігарх заявляв, що хворіє на панкреатит і цукровий діабет та не отримує регулярного необхідного лікування.

Після оголошення рішення судді захист Коломойського наголосив на "непомірності" суми застави і зауважив, що фактично тримання під вартою є безальтернативною мірою запобіжного заходу, що "суперечить нормам закону". Сам же Коломойський стверджував, що заставу не сплачуватиме, адже не має таких грошей.

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Три підозри і СІЗО

Правоохоронці вручили Коломойському уже три підозри. Перша стосується заволодіння 570 мільйонами гривень компанії "Укрнафта", друга - заволодіння коштами "Приватбанку" на понад 9,2 мільярда гривень, третя - заволодіння, за даними СБУ, 5,8 мільярда гривень у 2013-2014 роках шляхом махінацій із внесками у "Приватбанку".

2 вересня Шевченківський районний суд взяв Коломойського під варту на два місяці з альтернативою внесення пів мільярда гривень застави. 15 вересня після вручення третьої підозри суд збільшив розмір застави до понад 3,8 мільярда гривень.

25 вересня апеляційний суд не задовольнив скарги Коломойського, а також не дозволив ексміністру культури Олександру Ткаченку й ведучим "1+1" взяти його на поруки.

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