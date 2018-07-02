AP опублікувала деталі співпраці Манафорта і Килимника

Костянтин Килимник, котрий виконував обов'язки перекладача, офіс-менеджера та помічника екс-глави передвиборного штабу Трампа Пола Манафорта був залучений в розробку проросійської політичної стратегії набагато більше, ніж було відомо раніше. Про це у понеділок, 2 липня, повідомила інформагенція AP з посиланням на наявні в її розпорядженні документи.

Так у 2004 році, у службових нотатках для Манафорта Костянтин Килимник аналізував спроби Росії маніпулювати політичними подіями у колишніх радянських республіках. "Захід трохи більш вправний в цій сучасній грі, коли світова суспільна думка і піар набагато важливіші за те, що відбувається насправді", - цитує Килимника агенція.

Згідно з документами, котрі є у розпорядженні AP, Килимник допомагав Манафорту формулювати пропозиції для клієнтів в Росії та Україні. Серед клієнтів фірми Манафорта називають російського олігарха Олега Дерипаску та інших російських багатіїв пов'язаних з Володимиром Путіним.

Крім того, повідомляється, що Килимник, який працював на екс-президента України Віктора Януковича та Партію регіонів, підозрюється в тісному контакті з російськими спецслужбами. Килимник, як раніше повідомляли ЗМІ, має громадянство Росії та України і пов'язаний з ГРУ Росії, однак він сам цей зв'язок заперечував.

Нагадаємо, що спецпрокурор США Роберт Мюллер, який розслідує імовірне втручання Росії у вибори президента США у червні звинуватив Килимника і колишнього главу штабу президента США Дональда Трампа Пола Манафорта в спробах чинити тиск на свідків. За даними слідства, Килимник і Манафорт неодноразово зв'язувалися з двома свідками телефоном і через месенджер. Як підозрюють, вони намагалися схилити свідків до неправдивих свідчень щодо характеру їхньої спільної роботи в Україні.

Пол Манафорт очолював передвиборний штаб Трампа з червня по серпень 2016 року. У жовтні 2017 року проти нього було висунуто звинувачення в тому, що він протягом кількох років лобіював інтереси екс-президента України Віктора Януковича і Партії регіонів, але не був зареєстрований в США в якості "іноземного агента", а також ухилявся від сплати податків.

У лютому нинішнього року Манафорта звинуватили також у відмиванні через офшорні рахунки до 30 мільйонів доларів за допомогою його ділового партнера Ріка Гейтса. Екс-глава передвиборного штабу Трампа відмовляється визнати свою провину.