 Анекдоти про сніг і зимові ″теорії змови″ з Німеччини | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 12.02.2021

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Культура й стиль життя

Анекдоти про сніг і зимові "теорії змови" з Німеччини

Снігу в Німеччині багато не буває. Це зазвичай так. Але зараз у країні лютує "сибірський крижаний батіг".

Чоловік на бігових лижах посеред міста в Німеччині

Інтернет-користувачі в Німеччині вже назвали #Flockdown "найкращим хештегом року". За аналогією з локдауном, в якому зараз перебуває вся країна щонайменше до 7 березня, німці придумали таке позначення для небувалого для тутешніх місць снігопаду.

Як перекласти Flockdown українською мовою? Мабуть, так: сніжинкопад (від нім. "Flocke" - "сніжинка"). Гра з англійським словом lockdown очевидна: lockdown + F = Flockdown.

Flockdown ефективніший за локдаун?

Звичайно, далеко не у всіх є час на жарти. Але все-таки гумору в інтернеті на тему снігу вистачає. Тут німці згадали і про теорії змови ("снігопад як результат підступів Білла Гейтса виявився кращим за локдаун"), і про те, що, попри всю любов до велосипедів, на них можна їздити не в будь-яку погоду ("концепція з велосипедом провалилася"), і про німецьких політиків ("снігопад швидше політиків впорався із завданням очистити вулиці від машин - для пішоходів"). Інтернет-користувачка Сімоне (@0610_mone) написала на своїй Twitter-сторінці: "Раніше говорили просто "зима". Тепер кажуть: "сніжний хаос", "сніговий штурм століття", "драматичні погодні умови". Але хештег #Flockdown мені подобається" .

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Тобто "снігових" жартів в інтернеті загалом зараз вистачає. Більшість ілюструють кумедні актуальні фотографії користувачів. Але ось анекдотів про сніг в Німеччині не так вже й багато. Принаймні, якщо питати самих німців, то більшість з них тільки знизує плечима: "Про сніг ми жартів не знаємо".

Сніг і велосипеди на вулицях Берліна

У Німеччині давно не випадало стільки снігу, як цьогоріч

Як німці жартують про сніг

Дійсно, які вже тут жарти, коли "сибірський крижаний батіг" ("sibirische Kältepeitsche") вже показав, на що здатний. І все ж ми вирішили знайти на теренах інтернету "снігові" анекдоти. Ось кілька прикладів.

1. Дві сніжинки кружляють в повітрі. "Ти куди летиш?", - запитує перша. "До Гренландії, там я зможу ще довго лежати. А ти?" - каже друга. "До Німеччини!" "Що ти там забула?" "Буду паніку наводити!"

Zwei Schneeflocken in der Luft: "Wo willst'n Du hin?" "Nach Grönland, da kann ich lange bleiben. Und Du?" "Nach Deutschland!" "Was willst'n da?" "Panik machen!"

2. "Я дуже хвилююся за свою дружину. Вона пішла в місто, а на вулиці такий снігопад", - каже чоловік. "Ну перебуде в якомусь магазині", - втішає його сусід. "Ось саме тому я і турбуюся!"

"Ich bin sehr besorgt um meine Frau. Sie ist bei diesem schlimmen Schneetreiben in die Stadt gegangen." "Na, sie wird schon in irgendeinem Geschäft Unterschlupf gefunden haben." "Eben darum bin ich ja so besorgt."

3. Коли йде сніг з дощем, а на автобані виникає загроза ожеледиці, то на дорогах можна зустріти два види божевільних. Одні їдуть зі швидкістю 200 кілометрів на годину. Інші - 30 кілометрів на годину, ввімкнувши заднє протитуманне світло.

Bei heftigem Schneeregen und Glätte sind auf der Autobahn immer zwei Arten von Irren unterwegs. Die einen mit 200, die anderen mit 30 und Nebelschlussleuchte.

4. Що має червоний колір і може літати? Сніжка, що згоріла на сонці.

Was ist rot und fliegt? Ein Schneeball mit Sonnenbrand.

5. Що білого кольору і котиться вгору? Лавина, яка тужить за рідним домом.

Was ist weiß und rollt den Berg hoch? Eine Lawine mit Heimweh.

6. Я люблю, коли взимку лежить сніг. Тоді у мене такий само красивий газон, як у сусіда!

Ich liebe es, wenn im Winter Schnee liegt. Dann sieht mein Rasen so schön aus, wie der von meinen Nachbarn.

  • Центральні та північні райони Німеччини цими днями опинились в епіцентрі снігопадів та зимової погоди. Але це не лише сніжний хаос на дорогах, зупинка залізничного руху та інші незручності, але й чимало мальовничих моментів, як на цьому фото: площа перед Старою ратушею в місті Вернігероде.

    Примхи погоди в Німеччині: між сибірським батогом і піском із Сахари

    Центральні та північні райони Німеччини цими днями опинились в епіцентрі снігопадів та зимової погоди. Однак це не лише сніжний хаос на дорогах, зупинка залізничного руху та інші незручності, але й чимало мальовничих моментів, як на цьому фото: площа перед Старою ратушею в місті Вернігероде.

  • Цей знімок зроблено там же - у Вернігероді, але не ввечері, а посеред сніжно-білого дня.

    Примхи погоди в Німеччині: між сибірським батогом і піском із Сахари

    Цей знімок зроблено там же - у Вернігероді, але не ввечері, а посеред сніжно-білого дня.

  • Заледенілі причали на острові Рюген у федеральній землі Мекленбург-Передня Померанія.

    Примхи погоди в Німеччині: між сибірським батогом і піском із Сахари

    Заледенілі причали на острові Рюген у федеральній землі Мекленбург-Передня Померанія.

  • Деякі міста зіштовхнулись з перебоями в роботі громадського транспорту. Цей трамвай розчищає колію в Магдебургу (федеральна земля Саксонія-Ангальт).

    Примхи погоди в Німеччині: між сибірським батогом і піском із Сахари

    Деякі міста зіштовхнулись з перебоями в роботі громадського транспорту. Цей трамвай розчищає колію в Магдебургу (федеральна земля Саксонія-Ангальт).

  • Швидкісний потяг ICE на вокзалі в Ганновері. Залізничний рух у регіонах, що були охоплені негодою, зупинили.

    Примхи погоди в Німеччині: між сибірським батогом і піском із Сахари

    Швидкісний потяг ICE на вокзалі в Ганновері. Залізничний рух у регіонах, що були охоплені негодою, зупинили.

  • Майже порожній федеральний автобан А7 у федеральній землі Нижня Саксонія. Водіїв у Німеччині минулими вихідними закликали утриматися від поїздок, і чимало хто дослухався такого заклику.

    Примхи погоди в Німеччині: між сибірським батогом і піском із Сахари

    Майже порожній федеральний автобан А7 у федеральній землі Нижня Саксонія. Водіїв у Німеччині минулими вихідними закликали утриматися від поїздок, і чимало хто дослухався такого заклику.

  • Флоренція на Ельбі - столиця Саксонії Дрезден після потужного снігопаду.

    Примхи погоди в Німеччині: між сибірським батогом і піском із Сахари

    "Флоренція на Ельбі" - столиця Саксонії Дрезден після потужного снігопаду.

  • Над Німеччиною зіштовхнулись два погодних фронти. Потужний вітер доніс до Європи пісок та пил з африканської пустелі Сахара. Це відбувається регулярно, але не завжди так ефективно. Африканський пісок на свіжому снігу. Ця світлина зроблена в німецькому регіоні Рудні гори.

    Примхи погоди в Німеччині: між сибірським батогом і піском із Сахари

    Над Німеччиною зіштовхнулись два погодних фронти. Потужний вітер доніс до Європи пісок та пил з африканської пустелі Сахара. Це відбувається регулярно, але не завжди так ефективно. Африканський пісок на свіжому снігу. Ця світлина зроблена в німецькому регіоні Рудні гори.

  • Як раз у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія проходила межа між теплими й холодними повітряними масами. Ці дикі папуги в Кельні, як і жителі міста, змогли побачити лише кілька сніжинок.

    Примхи погоди в Німеччині: між сибірським батогом і піском із Сахари

    Саме у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія проходила межа між теплими й холодними повітряними масами. Ці дикі папуги в Кельні, як і жителі міста, змогли побачити лише кілька сніжинок.

  • Ландшафти, що раптом набули жовтуватого відтінку цими днями можна було спостерігати й на південному заході Німеччини. Так виглядали околиці абатства Трудперта у Шварцвальді.

    Примхи погоди в Німеччині: між сибірським батогом і піском із Сахари

    Ландшафти, що раптом набули жовтуватого відтінку завдяки пустельному піску цими днями можна було спостерігати й на південному заході Німеччини. Так виглядали околиці абатства Трудперта у Шварцвальді.

  • Ще одне фото зі Шварцвальду - з долини Мюнстерталь.

    Примхи погоди в Німеччині: між сибірським батогом і піском із Сахари

    Ще одне фото зі Шварцвальду - з долини Мюнстерталь.

  • Столиця федеральної землі Баден-Вюртемберг Штутгарт у жовто-червоних тонах.

    Примхи погоди в Німеччині: між сибірським батогом і піском із Сахари

    Столиця федеральної землі Баден-Вюртемберг Штутгарт у жовто-червоних тонах.

  • Пісок із Сахари на капоті легкового автомобіля в Шутгарті.

    Примхи погоди в Німеччині: між сибірським батогом і піском із Сахари

    Пісок із Сахари на капоті легкового автомобіля в Шутгарті.

    Автор: Максим Нелюбін, Володимир Медяний


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