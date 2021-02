Анекдоти про сніг і зимові "теорії змови" з Німеччини

Інтернет-користувачі в Німеччині вже назвали #Flockdown "найкращим хештегом року". За аналогією з локдауном, в якому зараз перебуває вся країна щонайменше до 7 березня, німці придумали таке позначення для небувалого для тутешніх місць снігопаду.

Як перекласти Flockdown українською мовою? Мабуть, так: сніжинкопад (від нім. "Flocke" - "сніжинка"). Гра з англійським словом lockdown очевидна: lockdown + F = Flockdown.

Flockdown ефективніший за локдаун?

Звичайно, далеко не у всіх є час на жарти. Але все-таки гумору в інтернеті на тему снігу вистачає. Тут німці згадали і про теорії змови ("снігопад як результат підступів Білла Гейтса виявився кращим за локдаун"), і про те, що, попри всю любов до велосипедів, на них можна їздити не в будь-яку погоду ("концепція з велосипедом провалилася"), і про німецьких політиків ("снігопад швидше політиків впорався із завданням очистити вулиці від машин - для пішоходів"). Інтернет-користувачка Сімоне (@0610_mone) написала на своїй Twitter-сторінці: "Раніше говорили просто "зима". Тепер кажуть: "сніжний хаос", "сніговий штурм століття", "драматичні погодні умови". Але хештег #Flockdown мені подобається" .

Тобто "снігових" жартів в інтернеті загалом зараз вистачає. Більшість ілюструють кумедні актуальні фотографії користувачів. Але ось анекдотів про сніг в Німеччині не так вже й багато. Принаймні, якщо питати самих німців, то більшість з них тільки знизує плечима: "Про сніг ми жартів не знаємо".

У Німеччині давно не випадало стільки снігу, як цьогоріч

Як німці жартують про сніг

Дійсно, які вже тут жарти, коли "сибірський крижаний батіг" ("sibirische Kältepeitsche") вже показав, на що здатний. І все ж ми вирішили знайти на теренах інтернету "снігові" анекдоти. Ось кілька прикладів.

1. Дві сніжинки кружляють в повітрі. "Ти куди летиш?", - запитує перша. "До Гренландії, там я зможу ще довго лежати. А ти?" - каже друга. "До Німеччини!" "Що ти там забула?" "Буду паніку наводити!"

Zwei Schneeflocken in der Luft: "Wo willst'n Du hin?" "Nach Grönland, da kann ich lange bleiben. Und Du?" "Nach Deutschland!" "Was willst'n da?" "Panik machen!"

2. "Я дуже хвилююся за свою дружину. Вона пішла в місто, а на вулиці такий снігопад", - каже чоловік. "Ну перебуде в якомусь магазині", - втішає його сусід. "Ось саме тому я і турбуюся!"

"Ich bin sehr besorgt um meine Frau. Sie ist bei diesem schlimmen Schneetreiben in die Stadt gegangen." "Na, sie wird schon in irgendeinem Geschäft Unterschlupf gefunden haben." "Eben darum bin ich ja so besorgt."

3. Коли йде сніг з дощем, а на автобані виникає загроза ожеледиці, то на дорогах можна зустріти два види божевільних. Одні їдуть зі швидкістю 200 кілометрів на годину. Інші - 30 кілометрів на годину, ввімкнувши заднє протитуманне світло.

Bei heftigem Schneeregen und Glätte sind auf der Autobahn immer zwei Arten von Irren unterwegs. Die einen mit 200, die anderen mit 30 und Nebelschlussleuchte.

4. Що має червоний колір і може літати? Сніжка, що згоріла на сонці.

Was ist rot und fliegt? Ein Schneeball mit Sonnenbrand.

5. Що білого кольору і котиться вгору? Лавина, яка тужить за рідним домом.

Was ist weiß und rollt den Berg hoch? Eine Lawine mit Heimweh.

6. Я люблю, коли взимку лежить сніг. Тоді у мене такий само красивий газон, як у сусіда!

Ich liebe es, wenn im Winter Schnee liegt. Dann sieht mein Rasen so schön aus, wie der von meinen Nachbarn.