Примхи погоди в Німеччині: між сибірським батогом і піском із Сахари (фотогалерея)
"Сибірський льодяний батіг" - так німці називають різке похолодання, що нині спостерігається в частині країни. Водночас пісок, що здійнявся під час буревію в Сахарі, зафарбував ландшафти на півдні ФРН у жовті відтінки.
Примхи погоди в Німеччині: між сибірським батогом і піском із Сахари
Центральні та північні райони Німеччини цими днями опинились в епіцентрі снігопадів та зимової погоди. Однак це не лише сніжний хаос на дорогах, зупинка залізничного руху та інші незручності, але й чимало мальовничих моментів, як на цьому фото: площа перед Старою ратушею в місті Вернігероде.
Примхи погоди в Німеччині: між сибірським батогом і піском із Сахари
Цей знімок зроблено там же - у Вернігероді, але не ввечері, а посеред сніжно-білого дня.
Примхи погоди в Німеччині: між сибірським батогом і піском із Сахари
Заледенілі причали на острові Рюген у федеральній землі Мекленбург-Передня Померанія.
Примхи погоди в Німеччині: між сибірським батогом і піском із Сахари
Деякі міста зіштовхнулись з перебоями в роботі громадського транспорту. Цей трамвай розчищає колію в Магдебургу (федеральна земля Саксонія-Ангальт).
Примхи погоди в Німеччині: між сибірським батогом і піском із Сахари
Швидкісний потяг ICE на вокзалі в Ганновері. Залізничний рух у регіонах, що були охоплені негодою, зупинили.
Примхи погоди в Німеччині: між сибірським батогом і піском із Сахари
Майже порожній федеральний автобан А7 у федеральній землі Нижня Саксонія. Водіїв у Німеччині минулими вихідними закликали утриматися від поїздок, і чимало хто дослухався такого заклику.
Примхи погоди в Німеччині: між сибірським батогом і піском із Сахари
"Флоренція на Ельбі" - столиця Саксонії Дрезден після потужного снігопаду.
Примхи погоди в Німеччині: між сибірським батогом і піском із Сахари
Над Німеччиною зіштовхнулись два погодних фронти. Потужний вітер доніс до Європи пісок та пил з африканської пустелі Сахара. Це відбувається регулярно, але не завжди так ефективно. Африканський пісок на свіжому снігу. Ця світлина зроблена в німецькому регіоні Рудні гори.
Примхи погоди в Німеччині: між сибірським батогом і піском із Сахари
Саме у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія проходила межа між теплими й холодними повітряними масами. Ці дикі папуги в Кельні, як і жителі міста, змогли побачити лише кілька сніжинок.
Примхи погоди в Німеччині: між сибірським батогом і піском із Сахари
Ландшафти, що раптом набули жовтуватого відтінку завдяки пустельному піску цими днями можна було спостерігати й на південному заході Німеччини. Так виглядали околиці абатства Трудперта у Шварцвальді.
Примхи погоди в Німеччині: між сибірським батогом і піском із Сахари
Ще одне фото зі Шварцвальду - з долини Мюнстерталь.
Примхи погоди в Німеччині: між сибірським батогом і піском із Сахари
Столиця федеральної землі Баден-Вюртемберг Штутгарт у жовто-червоних тонах.
Примхи погоди в Німеччині: між сибірським батогом і піском із Сахари
Пісок із Сахари на капоті легкового автомобіля в Шутгарті.
Автор: Максим Нелюбін, Володимир Медяний
Примхи погоди в Німеччині: між сибірським батогом і піском із Сахари
Центральні та північні райони Німеччини цими днями опинились в епіцентрі снігопадів та зимової погоди. Однак це не лише сніжний хаос на дорогах, зупинка залізничного руху та інші незручності, але й чимало мальовничих моментів, як на цьому фото: площа перед Старою ратушею в місті Вернігероде.
Примхи погоди в Німеччині: між сибірським батогом і піском із Сахари
Цей знімок зроблено там же - у Вернігероді, але не ввечері, а посеред сніжно-білого дня.
Примхи погоди в Німеччині: між сибірським батогом і піском із Сахари
Заледенілі причали на острові Рюген у федеральній землі Мекленбург-Передня Померанія.
Примхи погоди в Німеччині: між сибірським батогом і піском із Сахари
Деякі міста зіштовхнулись з перебоями в роботі громадського транспорту. Цей трамвай розчищає колію в Магдебургу (федеральна земля Саксонія-Ангальт).
Примхи погоди в Німеччині: між сибірським батогом і піском із Сахари
Швидкісний потяг ICE на вокзалі в Ганновері. Залізничний рух у регіонах, що були охоплені негодою, зупинили.
Примхи погоди в Німеччині: між сибірським батогом і піском із Сахари
Майже порожній федеральний автобан А7 у федеральній землі Нижня Саксонія. Водіїв у Німеччині минулими вихідними закликали утриматися від поїздок, і чимало хто дослухався такого заклику.
Примхи погоди в Німеччині: між сибірським батогом і піском із Сахари
"Флоренція на Ельбі" - столиця Саксонії Дрезден після потужного снігопаду.
Примхи погоди в Німеччині: між сибірським батогом і піском із Сахари
Над Німеччиною зіштовхнулись два погодних фронти. Потужний вітер доніс до Європи пісок та пил з африканської пустелі Сахара. Це відбувається регулярно, але не завжди так ефективно. Африканський пісок на свіжому снігу. Ця світлина зроблена в німецькому регіоні Рудні гори.
Примхи погоди в Німеччині: між сибірським батогом і піском із Сахари
Саме у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія проходила межа між теплими й холодними повітряними масами. Ці дикі папуги в Кельні, як і жителі міста, змогли побачити лише кілька сніжинок.
Примхи погоди в Німеччині: між сибірським батогом і піском із Сахари
Ландшафти, що раптом набули жовтуватого відтінку завдяки пустельному піску цими днями можна було спостерігати й на південному заході Німеччини. Так виглядали околиці абатства Трудперта у Шварцвальді.
Примхи погоди в Німеччині: між сибірським батогом і піском із Сахари
Ще одне фото зі Шварцвальду - з долини Мюнстерталь.
Примхи погоди в Німеччині: між сибірським батогом і піском із Сахари
Столиця федеральної землі Баден-Вюртемберг Штутгарт у жовто-червоних тонах.
Примхи погоди в Німеччині: між сибірським батогом і піском із Сахари
Пісок із Сахари на капоті легкового автомобіля в Шутгарті.