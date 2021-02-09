 Примхи погоди в Німеччині: між сибірським батогом і піском із Сахари (фотогалерея) | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 09.02.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура й стиль життя

Примхи погоди в Німеччині: між сибірським батогом і піском із Сахари (фотогалерея)

"Сибірський льодяний батіг" - так німці називають різке похолодання, що нині спостерігається в частині країни. Водночас пісок, що здійнявся під час буревію в Сахарі, зафарбував ландшафти на півдні ФРН у жовті відтінки.

  • Центральні та північні райони Німеччини цими днями опинились в епіцентрі снігопадів та зимової погоди. Але це не лише сніжний хаос на дорогах, зупинка залізничного руху та інші незручності, але й чимало мальовничих моментів, як на цьому фото: площа перед Старою ратушею в місті Вернігероде.

    Примхи погоди в Німеччині: між сибірським батогом і піском із Сахари

    Центральні та північні райони Німеччини цими днями опинились в епіцентрі снігопадів та зимової погоди. Однак це не лише сніжний хаос на дорогах, зупинка залізничного руху та інші незручності, але й чимало мальовничих моментів, як на цьому фото: площа перед Старою ратушею в місті Вернігероде.

  • Цей знімок зроблено там же - у Вернігероді, але не ввечері, а посеред сніжно-білого дня.

    Примхи погоди в Німеччині: між сибірським батогом і піском із Сахари

    Цей знімок зроблено там же - у Вернігероді, але не ввечері, а посеред сніжно-білого дня.

  • Заледенілі причали на острові Рюген у федеральній землі Мекленбург-Передня Померанія.

    Примхи погоди в Німеччині: між сибірським батогом і піском із Сахари

    Заледенілі причали на острові Рюген у федеральній землі Мекленбург-Передня Померанія.

  • Деякі міста зіштовхнулись з перебоями в роботі громадського транспорту. Цей трамвай розчищає колію в Магдебургу (федеральна земля Саксонія-Ангальт).

    Примхи погоди в Німеччині: між сибірським батогом і піском із Сахари

    Деякі міста зіштовхнулись з перебоями в роботі громадського транспорту. Цей трамвай розчищає колію в Магдебургу (федеральна земля Саксонія-Ангальт).

  • Швидкісний потяг ICE на вокзалі в Ганновері. Залізничний рух у регіонах, що були охоплені негодою, зупинили.

    Примхи погоди в Німеччині: між сибірським батогом і піском із Сахари

    Швидкісний потяг ICE на вокзалі в Ганновері. Залізничний рух у регіонах, що були охоплені негодою, зупинили.

  • Майже порожній федеральний автобан А7 у федеральній землі Нижня Саксонія. Водіїв у Німеччині минулими вихідними закликали утриматися від поїздок, і чимало хто дослухався такого заклику.

    Примхи погоди в Німеччині: між сибірським батогом і піском із Сахари

    Майже порожній федеральний автобан А7 у федеральній землі Нижня Саксонія. Водіїв у Німеччині минулими вихідними закликали утриматися від поїздок, і чимало хто дослухався такого заклику.

  • Флоренція на Ельбі - столиця Саксонії Дрезден після потужного снігопаду.

    Примхи погоди в Німеччині: між сибірським батогом і піском із Сахари

    "Флоренція на Ельбі" - столиця Саксонії Дрезден після потужного снігопаду.

  • Над Німеччиною зіштовхнулись два погодних фронти. Потужний вітер доніс до Європи пісок та пил з африканської пустелі Сахара. Це відбувається регулярно, але не завжди так ефективно. Африканський пісок на свіжому снігу. Ця світлина зроблена в німецькому регіоні Рудні гори.

    Примхи погоди в Німеччині: між сибірським батогом і піском із Сахари

    Над Німеччиною зіштовхнулись два погодних фронти. Потужний вітер доніс до Європи пісок та пил з африканської пустелі Сахара. Це відбувається регулярно, але не завжди так ефективно. Африканський пісок на свіжому снігу. Ця світлина зроблена в німецькому регіоні Рудні гори.

  • Як раз у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія проходила межа між теплими й холодними повітряними масами. Ці дикі папуги в Кельні, як і жителі міста, змогли побачити лише кілька сніжинок.

    Примхи погоди в Німеччині: між сибірським батогом і піском із Сахари

    Саме у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія проходила межа між теплими й холодними повітряними масами. Ці дикі папуги в Кельні, як і жителі міста, змогли побачити лише кілька сніжинок.

  • Ландшафти, що раптом набули жовтуватого відтінку цими днями можна було спостерігати й на південному заході Німеччини. Так виглядали околиці абатства Трудперта у Шварцвальді.

    Примхи погоди в Німеччині: між сибірським батогом і піском із Сахари

    Ландшафти, що раптом набули жовтуватого відтінку завдяки пустельному піску цими днями можна було спостерігати й на південному заході Німеччини. Так виглядали околиці абатства Трудперта у Шварцвальді.

  • Ще одне фото зі Шварцвальду - з долини Мюнстерталь.

    Примхи погоди в Німеччині: між сибірським батогом і піском із Сахари

    Ще одне фото зі Шварцвальду - з долини Мюнстерталь.

  • Столиця федеральної землі Баден-Вюртемберг Штутгарт у жовто-червоних тонах.

    Примхи погоди в Німеччині: між сибірським батогом і піском із Сахари

    Столиця федеральної землі Баден-Вюртемберг Штутгарт у жовто-червоних тонах.

  • Пісок із Сахари на капоті легкового автомобіля в Шутгарті.

    Примхи погоди в Німеччині: між сибірським батогом і піском із Сахари

    Пісок із Сахари на капоті легкового автомобіля в Шутгарті.

    Автор: Максим Нелюбін, Володимир Медяний


  • Центральні та північні райони Німеччини цими днями опинились в епіцентрі снігопадів та зимової погоди. Але це не лише сніжний хаос на дорогах, зупинка залізничного руху та інші незручності, але й чимало мальовничих моментів, як на цьому фото: площа перед Старою ратушею в місті Вернігероде.

    Примхи погоди в Німеччині: між сибірським батогом і піском із Сахари

    Центральні та північні райони Німеччини цими днями опинились в епіцентрі снігопадів та зимової погоди. Однак це не лише сніжний хаос на дорогах, зупинка залізничного руху та інші незручності, але й чимало мальовничих моментів, як на цьому фото: площа перед Старою ратушею в місті Вернігероде.

  • Цей знімок зроблено там же - у Вернігероді, але не ввечері, а посеред сніжно-білого дня.

    Примхи погоди в Німеччині: між сибірським батогом і піском із Сахари

    Цей знімок зроблено там же - у Вернігероді, але не ввечері, а посеред сніжно-білого дня.

  • Заледенілі причали на острові Рюген у федеральній землі Мекленбург-Передня Померанія.

    Примхи погоди в Німеччині: між сибірським батогом і піском із Сахари

    Заледенілі причали на острові Рюген у федеральній землі Мекленбург-Передня Померанія.

  • Деякі міста зіштовхнулись з перебоями в роботі громадського транспорту. Цей трамвай розчищає колію в Магдебургу (федеральна земля Саксонія-Ангальт).

    Примхи погоди в Німеччині: між сибірським батогом і піском із Сахари

    Деякі міста зіштовхнулись з перебоями в роботі громадського транспорту. Цей трамвай розчищає колію в Магдебургу (федеральна земля Саксонія-Ангальт).

  • Швидкісний потяг ICE на вокзалі в Ганновері. Залізничний рух у регіонах, що були охоплені негодою, зупинили.

    Примхи погоди в Німеччині: між сибірським батогом і піском із Сахари

    Швидкісний потяг ICE на вокзалі в Ганновері. Залізничний рух у регіонах, що були охоплені негодою, зупинили.

  • Майже порожній федеральний автобан А7 у федеральній землі Нижня Саксонія. Водіїв у Німеччині минулими вихідними закликали утриматися від поїздок, і чимало хто дослухався такого заклику.

    Примхи погоди в Німеччині: між сибірським батогом і піском із Сахари

    Майже порожній федеральний автобан А7 у федеральній землі Нижня Саксонія. Водіїв у Німеччині минулими вихідними закликали утриматися від поїздок, і чимало хто дослухався такого заклику.

  • Флоренція на Ельбі - столиця Саксонії Дрезден після потужного снігопаду.

    Примхи погоди в Німеччині: між сибірським батогом і піском із Сахари

    "Флоренція на Ельбі" - столиця Саксонії Дрезден після потужного снігопаду.

  • Над Німеччиною зіштовхнулись два погодних фронти. Потужний вітер доніс до Європи пісок та пил з африканської пустелі Сахара. Це відбувається регулярно, але не завжди так ефективно. Африканський пісок на свіжому снігу. Ця світлина зроблена в німецькому регіоні Рудні гори.

    Примхи погоди в Німеччині: між сибірським батогом і піском із Сахари

    Над Німеччиною зіштовхнулись два погодних фронти. Потужний вітер доніс до Європи пісок та пил з африканської пустелі Сахара. Це відбувається регулярно, але не завжди так ефективно. Африканський пісок на свіжому снігу. Ця світлина зроблена в німецькому регіоні Рудні гори.

  • Як раз у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія проходила межа між теплими й холодними повітряними масами. Ці дикі папуги в Кельні, як і жителі міста, змогли побачити лише кілька сніжинок.

    Примхи погоди в Німеччині: між сибірським батогом і піском із Сахари

    Саме у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія проходила межа між теплими й холодними повітряними масами. Ці дикі папуги в Кельні, як і жителі міста, змогли побачити лише кілька сніжинок.

  • Ландшафти, що раптом набули жовтуватого відтінку цими днями можна було спостерігати й на південному заході Німеччини. Так виглядали околиці абатства Трудперта у Шварцвальді.

    Примхи погоди в Німеччині: між сибірським батогом і піском із Сахари

    Ландшафти, що раптом набули жовтуватого відтінку завдяки пустельному піску цими днями можна було спостерігати й на південному заході Німеччини. Так виглядали околиці абатства Трудперта у Шварцвальді.

  • Ще одне фото зі Шварцвальду - з долини Мюнстерталь.

    Примхи погоди в Німеччині: між сибірським батогом і піском із Сахари

    Ще одне фото зі Шварцвальду - з долини Мюнстерталь.

  • Столиця федеральної землі Баден-Вюртемберг Штутгарт у жовто-червоних тонах.

    Примхи погоди в Німеччині: між сибірським батогом і піском із Сахари

    Столиця федеральної землі Баден-Вюртемберг Штутгарт у жовто-червоних тонах.

  • Пісок із Сахари на капоті легкового автомобіля в Шутгарті.

    Примхи погоди в Німеччині: між сибірським батогом і піском із Сахари

    Пісок із Сахари на капоті легкового автомобіля в Шутгарті.

    Автор: Максим Нелюбін, Володимир Медяний


  

DW.COM

Примхи погоди в Німеччині: між сибірським батогом і піском із Сахари

"Сибірський льодяний батіг" - так німці називають різке похолодання, що нині спостерігається в частині країни. Водночас пісок, що здійнявся під час буревію в Сахарі, зафарбував ландшафти на півдні ФРН у жовті відтінки.  

Також за темою

Winterwetter - Sachsen-Anhalt - Magdeburg

Примхи погоди в Німеччині: між сибірським батогом і піском із Сахари 09.02.2021

"Сибірський льодяний батіг" - так німці називають різке похолодання, що нині спостерігається в частині країни. Водночас пісок, що здійнявся під час буревію в Сахарі, зафарбував ландшафти на півдні ФРН у жовті відтінки.

Снігопади паралізували частину Німеччини (08.02.2021) 08.02.2021

Снігопади й ожеледиця паралізували північну і центральну Німеччину. Дороги ледве встигають розчищати від снігу та криги. У кількох регіонах Німеччини громадянам рекомендували залишатися вдома, аби не посилювати транспортний колапс унаслідок снігопадів.

Winterwetter in Deutschland | ICE im Bahnhof Dortmund

Німеччина потерпає від негоди: частину країни засипало снігом 07.02.2021

У багатьох північних регіонах Німеччини значні обсяги опадів спричинили справжній хаос на дорогах та завдали чимало клопоту комунальним службам. Транспортники також повідомляють про обмеження руху.

Реклама

Відео

Кримські політв’язні: мистецтво у Києві нагадує про бранців Кремля (09.02.2021)

У в’язницях Криму та Росії перебувають близько 100 українських громадян, які були затримані за надуманими політичними та релігійними причинами. Нагадуванням про це стала інсталяція митця з Грузії в одному з підземних переходів Києва.  

Донбаський Нью-Йорк: Новгородському повернуть історичну назву (05.02.2021)

На Донбасі незабаром з'явиться Нью-Йорк. Парламентський комітет з питань організації державної влади рекомендував Верховній Раді повернути селищу Новгородське історичну назву. Перейменування містечка кілька років добивалася місцева влада та активісти. Журналісти DW неодноразово відвідували прифронтове селище. Ось як виглядає донбаський Нью-Йорк.  

Фотогалерея

Звичайний сільський будинок, який є дачею німецької канцлерки Анґели Меркель

Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями

Дача Анґели Меркель - звичайний сільський будинок, розташований у невеликому селі поблизу Темпліна, де вона виросла.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  