Примхи погоди в Німеччині: між сибірським батогом і піском із Сахари (фотогалерея)

Примхи погоди в Німеччині: між сибірським батогом і піском із Сахари

Центральні та північні райони Німеччини цими днями опинились в епіцентрі снігопадів та зимової погоди. Однак це не лише сніжний хаос на дорогах, зупинка залізничного руху та інші незручності, але й чимало мальовничих моментів, як на цьому фото: площа перед Старою ратушею в місті Вернігероде.