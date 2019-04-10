 Amnesty International: У 2019 році у світі стратили 657 людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.04.2020

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Новини

Amnesty International: У 2019 році у світі стратили 657 людей

Правозахисна організація Amnesty International враховує тільки задокументовані випадки виконання смертних вироків. Лише в Китаї, за оцінками AI, стратили тисячі людей.

смертна кара, смертельний вирок

Смертна кара через ін'єкцію досі існує

У 2019 році у 20 країнах світу стратили щонайменше 657 людей. Це випливає зі звіту правозахисної організації Amnesty International, опублікованого в вівторок, 21 квітня. Щоправда, йдеться тільки про задокументовані випадки виконання смертних вироків.

У Китаї, за оцінками Amnesty International, стратили "тисячі" людей. КНР не потрапила до статистики, тому що не надає офіційних даних. В Ірані стратили 251 людину, з них четверо були неповнолітніми. В Саудівській Аравії смертної кари зазнали 184 людей. Це найбільша кількість страт, зафіксована в цій країні протягом часу спостереження. В Іраку стратили щонайменше сто людей (удвічі більше, ніж роком раніше).

"Смертна кара несумісна з основними правами людини, її слід нарешті скасувати в усьому світі", - заявив генеральний секретар Amnesty International у Німеччині Маркус Бееко (Markus Beeko).

Аудіо й відео до теми

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