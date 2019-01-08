Amazon випередив Applе і став найдорожчим брендом у світі

Американська компанія Amazon стала найдорожчим брендом у світі. У порівнянні з 2018 роком, її вартість зросла на 52 відсотки і сягнула цьогоріч 315,5 мільярда доларів США, зазначається у рейтингу BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands, опублікованому у вівторок, 11 червня.

Друге місце у рейтингу посіла компанія Applе, яка коштує тепер 309,5 мільярда доларів. На третьому місці компанія Google, яку оцінили у 309 мільярдів доларів.

Також у десятці найдорожчих брендів значаться Microsoft (251,2 мільярда доларів), Visa (177,9 мільярда доларів), Facebook (159 мільярдів доларів), Alibaba (131,2 мільярда доларів) та McDonald’s (130,4 мільярда доларів).

Минулого року цей рейтинг очолювала компанія Applе, на другому місці був Google, а Amazon - на третьому місці. Також у рейтингу є вісім німецьких компаній: розробник програмного забезпечення SAP (16 місце), Deutsche Telekom (25 місце), автовиробники Daimler (54 місце) та BMW (55 місце), а також - DHL (88 місце), Siemens (92 місце), мережа супермаркетів Aldi (96 місце) та Adidas (100 місце).

Щорічно з 2006-го року агентство Kantar Millward Brown складає рейтинг BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands на замовлення рекламної компанії WPP. Під час його складання враховуються фінансові показники і відгуки споживачів.