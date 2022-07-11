 Ахметов заявив про вихід з медійного бізнесу і передачу ліцензій державі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.07.2022

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Новини

Ахметов заявив про вихід з медійного бізнесу і передачу ліцензій державі

За словами бізнесмена, він виходить з медіаринку через "закон про деолігархізацію". Він також відмовився на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій на мовлення.

Бізнесмен Рінат Ахметов

Бізнесмен Рінат Ахметов

Український бізнесмен Рінат Ахметов заявив, що його інвестиційна компанія SCM виходить з медійного бізнесу. Про це йдеться у заяві бізнесмена на сайті компанії. За словами Ахметова, "Медіа група Україна" (МГУ) відмовиться на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій на мовлення, а також від ліцензій своїх друкованих медій. Також буде припинено діяльність онлайн-медіа МГУ.

Причиною для виходу з медійного ринку Ахметов назвав набуття чинності законом "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

"Як найбільший приватний інвестор в економіку України я неодноразово казав, що не був, не є й не буду олігархом", - сказано у заяві. За словами Ахметова, шестимісячний термін, визначений законом для продажу медіаактивів та російська воєнна агресія проти України не дають можливості компанії SCM продати медіабізнес на ринкових умовах.

За словами Ахметова, у його медіа працювало 4000 журналістів та співробітників. Це - телеканали "Україна", "Україна 24", "Футбол", видання "Сьогодні" та інші.

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Деолігархізація

30 червня президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО від 29 червня про затвердження положення про реєстр осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів), порядок його формування і ведення.

Закон про деолігархізацію було підписано президентом у листопаді 2021 року. Документ визначає олігархами осіб, які є учасниками політичного життя, мають значний вплив на ЗМІ, мають монополію на національному ринку і володіють активами, що перевищують один мільйон прожиткових мінімумів (близько 83 мільйонів доларів США).

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