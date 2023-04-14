Як війна РФ оголила конфлікт поколінь у німецьких Зелених

Феліксу Банашаку (Felix Banaszak) 33 роки, він є членом німецької партії "Союз 90 / Зелені" вже 15 років. Раніше він очолював національне молодіжну партійну організацію "Зелена молодь" (Grüne Jugend), а з 2021 року є депутатом німецького Бундестагу.

Що ж насправді досі пов'язує цього молодого політика з поколінням засновників політсили, яку він представляє? Німецька партія захисту довкілля була створена на початку 1980 року, й тоді світ довкола був геть іншим. Це було хаотичне злиття лівих груп, противників ядерної енергетики та рухів за мир. Сьогодні ж Зелені спільно з двома іншими партіями керують Німеччиною на федеральному рівні, в часи цифровізації, поляризації суспільства й нового націоналізму. В уряді партію представляють, зокрема, віцеканцлер та міністр економіки Роберт Габек (Robert Habeck) та глава МЗС Анналена Бербок (Annalena Baerbock).

Банашак: "Засновники змогли впоратися з тиском"

Усе це відбувається в часи нової війни в Європі, що довгий час вважалося неможливим. В інтерв'ю DW Банашак пояснює, що пов'язує його з однопартійцями, що заснували партію 43 роки тому: "Чого ми можемо навчитися у них, так це протистояти соціальному тиску. Вони й не хотіли, щоб їх любили всі. Їм було достатньо, щоб їх поважали всі".

Зелені - наймолодша фракція в Бундестазі

Навряд чи якась партія змінилася за ці чотири десятиліття так сильно, як Зелені. Спочатку вони зі складнощами визначалися, чи варто їм взагалі брати участь у виборах до парламентів у Федеративній Республіці Німеччина, ще до її об'єднання з Німецької Демократичною Республікою. Сьогодні ж за Зелених голосують люди абсолютно різних соціальних прошарків і вікових груп. Середній вік членів партії є молодшим за більшість інших партій. У Бундестазі їхня парламентська фракція, що налічує 118 депутатів, є наймолодшою. 22 депутати є молодшими за 30 років, а 28 з них, як і Банашак, молодші за 40 років.

"Якщо хочеш миру, спершу потрібна армія!"

Банашак вважає ключовими завданнями Зелених сьогодні боротьбу зі зміною клімату, гуманне ставлення до біженців, постійну боротьбу за ліберальне суспільство, особливо в часи цифровізації. Політик має мало спільного з суворим пацифізмом, який декларувався партією на ранніх етапах її існування. "Якщо ви хочете досягти миру, вам спершу потрібна військова сила. Але ще до цього Зелені також підтримували рухи за свободу в усьому світі, які часто використовували зброю", - пояснює політик.

Прихильники Зелених підтримують поставки зброї Україні

Поставки Німеччиною зброї тривалий час були "червоною ганчіркою" для Зелених. Сьогодні ж представники Зелених у федеральному уряді, зокрема й віцеканцлер і міністр економіки Габек та міністерка закордонних справ Бербок - рішуче виступають за надання Україні зброї у боротьбі з російською агресією. При цьому вони опираються на підтримку як депутатів своєї фракції, так і своїх виборців. Як і політики, ці виборці теж кардинально змінилися за останні роки. Наприкінці 2022 року опитування соціологічного інституту YouGov засвідчило, що половина виборців Зелених виступала за постачання Україні німецьких бойових танків - ця частка була більшою, ніж у будь-якій іншій німецькій партії. Лише 25 відсотків виборців Зелених висловилися категорично проти цього.

Загалом же серед усього населення ФРН на той час переважав скепсис щодо постачання танків Україні, яке на той час все ще було предметом гострих дебатів у Німеччині: 45 відсотків опитаних вважали, що танки для України - це занадто. Зрештою, лише наприкінці січня 2023 року канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) оголосив, що танки Leopard будуть доставлені в Україну.

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Отже, саме Зелені найбільше у Німеччині підтримують озброєння України для протистояння російській агресії. "Вплив "холодної війни" був дуже сильним на перших Зелених. Отже, суб'єктивно відчувалося, що мир під загрозою через озброєння. А тепер ми маємо справу з озброєним світом і реальною війною,", - пояснює Фелікс Банашак. І тому, додає представник Зелених, зараз необхідно підтримувати Україну.

Молоді Зелені також бунтівні?

Нові акценти на важливих для Зелених питаннях також пов'язані з тим, що з 2017 року до партії приєдналася велика кількість переважно молодих людей, серед яких здебільшого жінки. Тоді, близько шести років тому, за даними інтернет-порталу Statista, Зелені налічували близько 65 тисяч членів, сьогодні їх майже 130 тисяч. Лише за 2019 рік кількість членів партії зросла приблизно на 28 відсотків.

Фелікс Банашек пояснює це тим, що у 2019 році кліматичний молодіжний рух Fridays for Future ("П'ятниці заради майбутнього") з молодою шведкою Гретою Тунберг на чолі був на піку своєї популярності у світі. Банашек вважає, що таким чином старий бунтівний дух Зелених легко відродився, коли багато з них приєдналися до руху: "Для нинішнього покоління також характерне невдоволення ситуацією. Це безсилля, яке багато молодих людей відчуває через кліматичну кризу: через повільні дії (влади. - Ред.) у багатьох уривається терпець".

Тріттін: Молоді зелені сприймають партію як визнану силу

Одним з засновників Зелених є Юрґен Тріттін (Jürgen Trittin), перший федеральний міністр з питань навколишнього середовища з 1998 по 2005 рік, який і сьогодні є депутатом Бундестагу. В інтерв'ю DW 69-річний експерт з питань зовнішньої політики своєї парламентської фракції каже про сьогоднішніх молодих Зелених: "Це покоління, яке виросло не в боротьбі, так би мовити, як аутсайдери системи, а народилося у світі, в якому Зелені вважаються визнаною соціальною та політичною силою. Але вони також зрозуміли зараз: світом править не розум, а інтереси". З цією тезою, мабуть, погодяться і молоді, і старі члени у лавах Зелених.