Як в Україні досі знаходять останки солдатів вермахту

У розпал нинішньої війни РФ проти України ЗСУ часто знаходять останки солдатів вермахту, які загинули під час Другої світової війни. Що відбувається з ними далі та хто цим займається?

Останки 41 солдата вермахту, які загинули під час Другої світової війни, було знайдено Народною спілкою Німеччини з догляду за військовими похованнями (Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge, VDK) у квітні 2023 року, у розпал іншої війни, - Росії проти України, у селі Сопів на Івано-Франківщині.

Провести розкопки тут порадив священик місцевої церкви. Він повідомив, що неподалік села в Івано-Франківській області у 1940-х роках збили німецький санітарний літак. "Жителі зібрали тіла, розкидані по всьому полю, і поховали за церквою", - цитують у VDK одне з повідомлень священика. Після здобуття Україною незалежності 1991 року сільські жителі встановили на місці поховання дерев'яний хрест.

Українські солдати знайшли останки солдатів вермахту

Жахи Другої світової перегукуються із нинішньою війною в Україні. Один із останніх прикладів - знайдені останки солдатів вермахту у Вишгороді, на північних околицях Києва, в одному з найулюбленіших місць відпочинку місцевих жителів. Тут, одразу біля греблі, що регулює стік Дніпра, українські військові після вторгнення Росії у лютому 2022 року знайшли останки двох солдатів вермахту.

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"Українські солдати рили окопи та натрапили на людські останки, а потім на розпізнавальні знаки, за якими можна було зрозуміти, що це німецькі солдати", - каже в інтерв'ю DW Володимир Йоселіані, співробітник VDK, відповідальний за перепоховання в Україні.

Знищені російські танки в Бучі на Київщині Фото: Serhii Nuzhnenko/AP/picture alliance

Це було у квітні 2022 року під час першої фази війни РФ проти України. Тоді 40-кілометрова російська військова колона, що рухалася на Київ, була недалеко від Вишгорода. Солдати ЗСУ "з власної ініціативи дізнались, що в Україні є представництво VDK, зв'язалися з нами, і ми домовилися", розповідає Йоселіані.

Хоча, за його словами, ця знахідка - єдиний випадок за останній рік. Тому що в тих місцях, де точаться бої, німецька організація минулого року припинила роботу та переорієнтувалася на відносно спокійні регіони на заході та в центральній частині України.

Останки 816 солдатів вермахту знайшли в Україні

Народна спілка Німеччини з догляду за військовими похованнями у 2022 році виявила останки 816 солдатів вермахту, які брали участь у гітлерівському нападі на Україну, яка тоді була частиною СРСР. Ця цифра наполовину менша, за даними організації, ніж у попередні роки. Але треба враховувати, що останки знаходять у розпал нинішньої війни. "Для мене це надто важко, чесно сказати", - зізнається Йоселіані.

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Солдати вермахту під час боїв під Харковом Фото: Keystone/Getty Image

Коли почалася війна, він бачив усе, що відбувається, на телебаченні, перебуваючи в Німеччині: "І я міг сказати, що там, на тому місці в Харкові, я був ще два місяці тому". А зараз там лише руїни. "Це дуже сильно на мене тисне", - додає Йоселіані, який є вихідцем із Грузії.

Раптом усі жахіття Другої світової поєднуються з тими жахливими подіями, які відбуваються зараз, коли на війні гинуть і солдати, і мирні жителі, коли безліч людей змушені залишати свої домівки.

Створення VDK після Першої світової війни

Народна спілка Німеччини з догляду за військовими похованнями була заснована у період Веймарської республіки після Першої світової війни для того, щоб знайти та поховати німецьких солдатів, які загинули при Вердені чи Іпрі.

Після Другої світової війни VDK продовжила свою роботу на заході Німеччини і пізніше - на території сусідніх із нею країн. Після падіння залізної завіси організація вперше розпочала свою роботу в країнах Східної Європи та в колишніх радянських республіках. Насамперед - у Польщі, Білорусі, Україні, але і в Росії, тобто у тих країнах, де вермахт за наказом Гітлера вів війну на знищення.

Сім етапів ідентифікації

"Процедура ідентифікації знайдених останків відбувається за чітко встановленою схемою", - зазначає в інтерв'ю DW Діане Темпель-Борнетт (Diane Tempel-Bornett), речниця VDK. Походження солдатів вермахту встановлюється "класичним чином, за тими речами, які знаходять поряд з останками". Часто це військові черевики на шнурках, які через 78 років після закінчення Другої світової все ще збереглися.

У Другій світовій війні німецькі війська двічі пройшли через територію України Фото: Everett Collection/picture alliance

Важливі й ідентифікуючі ознаки солдатів, "бо солдати вермахту завжди носили жетони. Але це не означає автоматично, що якщо у когось є жетон, то це та сама людина". Необхідно пройти понад сім стадій, щоб повністю встановити особу загиблого. Вік часто можна встановити на підставі зубного ряду чи стану черепа.

За довжиною стегнової кістки можна встановити приблизний зріст, продовжує Темпель-Борнетт. Знайдені останки порівнюють із інформацією у німецьких архівах. Часто документи з них є вже перед початком розкопок. За найменших сумнівів щодо особи від рішення про те, що останки ідентифіковано, утримуються, уточнює Діане Темпель-Борнетт. У тих же випадках, коли немає жодних сумнівів при встановленні особи полеглих солдатів, про це інформують їхніх родичів у Німеччині.

Знайдені останки солдатів, що загинули у Другій світовій, перепоховують на різних цвинтарях, якими опікується VDK по всій Європі. І часто при похованні є родичі загиблих - і в Україні теж. "До війни ми щороку проводили дві церемонії перепоховання на кожному кладовищі", - згадує Володимир Йоселіані. Але не в 2022 році - з міркувань безпеки. Німецька організація сподівається, що після закінчення війни Росії проти України зможуть бути перепоховані і останки 816 солдатів вермахту, знайдені минулого року в Україні.