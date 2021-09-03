ABBA назавжди! (фотогалерея)

ABBA назавжди! Легендарна шведська четвірка повертається

Світові турне

1977 року ABBA вирушає у світове турне з концертами у Європі та в Австралії, де проходять зйомки документалки "ABBA: Фільм", який виходить на екрани у тому ж році. Крім цього, четвірка виступає з піснею Chiquitita на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Виручені кошти ідуть на благочинність фонду ЮНІСЕФ.