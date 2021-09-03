ABBA назавжди! (фотогалерея)

Кінець тривалої музичної паузи - легендарна шведська четвірка повертається з новим альбомом Voyage. Наступного року ABBA вийде на сцену - у вигляді голограм.
ABBA назавжди! Легендарна шведська четвірка повертається
Кінець тривалої музичної паузи
Музична пауза Б'єрна Ульвеуса, Агнети Фельтскуг, Анні-Фрід Лінгстад і Бенні Андерссона затягнулася на довгих 40 років. Шведський квартет повертається з новим альбомом Voyage, який включатиме 10 композицій. Дві з них вже доступні для прослуховування. У 2022-му очікується грандіозний концерт у Лондоні. Гурт виступатиме на сцені у вигляді голограм - тому співаки вбралися у ці футуристичні костюми.
ABBA назавжди! Легендарна шведська четвірка повертається
Переможці "Євробачення-1974"
Історія приголомшливого успіху ABBA почалася у 1974 році з перемогою пісні Waterloo на музичному конкурсі "Євробачення" у Брайтоні. Наступні вісім років активної творчої роботи гурту спричинили справжню "аббаманію". За оцінками, у світі продано понад 380 мільйонів платівок гурту.
ABBA назавжди! Легендарна шведська четвірка повертається
Хіт-конвеєр
За рік до участі у "Євробаченні" ABBA не пройшли національний відбір з піснею "Ring Ring". Тим більшою була радість співаків перемозі на конкурсі. Наступними роками хіти "Dancing Queen", "Money, Money, Money", "Super Trouper", "Happy New Year", "The Winner Takes it All" лунали з усіх радіоприймачів і очолювали хіт-паради по всьому світу.
ABBA назавжди! Легендарна шведська четвірка повертається
Світові турне
1977 року ABBA вирушає у світове турне з концертами у Європі та в Австралії, де проходять зйомки документалки "ABBA: Фільм", який виходить на екрани у тому ж році. Крім цього, четвірка виступає з піснею Chiquitita на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Виручені кошти ідуть на благочинність фонду ЮНІСЕФ.
ABBA назавжди! Легендарна шведська четвірка повертається
Довга пауза з 1982 року
У 1980-х роках гармонія у гурті почала давати тріщини. Фріда та Бенні оголосили про розлучення, а з 1982 року гурт припинив творчу діяльність. Самі музиканти назвали це "паузою", яка тепер, на радість фанатам, нарешті завершилася.
ABBA назавжди! Легендарна шведська четвірка повертається
Сольні проєкти
Упродовж тривалої паузи учасники гурту, утім, не розлучалися з музикою: Агнета та Фріда розвивали сольні карєри, а Бенні та Бйорн спільно працювали над успішним мюзиклом "Mamma Mia!", який згодом було екранізовано.
ABBA назавжди! Легендарна шведська четвірка повертається
Музей ABBA у Стокгольмі
Далеко не всіх музикантів ушановують власним музеєм. Але ABBA свій музей має. Він відкрився 2013 році у Стокгольмі у присутності Фріди, Бенні та Бйорна. Серед експонатів - тривимірні голограми музикантів, так звані "аббатари".
ABBA назавжди! Легендарна шведська четвірка повертається
Воскові фігури
Учасників гурту у стокгольмському музеї можна побачити й у вигляді тривимірних воскових фігур. Ще там представлені їхні численні сценічні костюми. Фанати можуть підспівувати і підтанцьовувати у ритм хітам свого улюбленого гурту, а також почути привітання, записані музикантами спеціально для відвідувачів музею.
ABBA назавжди! Легендарна шведська четвірка повертається
"Аббатари" виходять на сцену
Восени 2020 року прочутилося, що учасники гурту зібралися на зйомки у Лондоні. Тепер же стали відомі подробиці задумки: на сцені виступатимуть голограми учасників ABBA. Технічний прогрес і застосування технології голограм дозволить "аббатарам" виступати одночасно на кількох локаціях.
Автор: Верена Ґреб
ABBA назавжди! Легендарна шведська четвірка повертається
Кінець тривалої музичної паузи
Музична пауза Б'єрна Ульвеуса, Агнети Фельтскуг, Анні-Фрід Лінгстад і Бенні Андерссона затягнулася на довгих 40 років. Шведський квартет повертається з новим альбомом Voyage, який включатиме 10 композицій. Дві з них вже доступні для прослуховування. У 2022-му очікується грандіозний концерт у Лондоні. Гурт виступатиме на сцені у вигляді голограм - тому співаки вбралися у ці футуристичні костюми.
ABBA назавжди! Легендарна шведська четвірка повертається
Переможці "Євробачення-1974"
Історія приголомшливого успіху ABBA почалася у 1974 році з перемогою пісні Waterloo на музичному конкурсі "Євробачення" у Брайтоні. Наступні вісім років активної творчої роботи гурту спричинили справжню "аббаманію". За оцінками, у світі продано понад 380 мільйонів платівок гурту.
ABBA назавжди! Легендарна шведська четвірка повертається
Хіт-конвеєр
За рік до участі у "Євробаченні" ABBA не пройшли національний відбір з піснею "Ring Ring". Тим більшою була радість співаків перемозі на конкурсі. Наступними роками хіти "Dancing Queen", "Money, Money, Money", "Super Trouper", "Happy New Year", "The Winner Takes it All" лунали з усіх радіоприймачів і очолювали хіт-паради по всьому світу.
ABBA назавжди! Легендарна шведська четвірка повертається
Світові турне
1977 року ABBA вирушає у світове турне з концертами у Європі та в Австралії, де проходять зйомки документалки "ABBA: Фільм", який виходить на екрани у тому ж році. Крім цього, четвірка виступає з піснею Chiquitita на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Виручені кошти ідуть на благочинність фонду ЮНІСЕФ.
ABBA назавжди! Легендарна шведська четвірка повертається
Довга пауза з 1982 року
У 1980-х роках гармонія у гурті почала давати тріщини. Фріда та Бенні оголосили про розлучення, а з 1982 року гурт припинив творчу діяльність. Самі музиканти назвали це "паузою", яка тепер, на радість фанатам, нарешті завершилася.
ABBA назавжди! Легендарна шведська четвірка повертається
Сольні проєкти
Упродовж тривалої паузи учасники гурту, утім, не розлучалися з музикою: Агнета та Фріда розвивали сольні карєри, а Бенні та Бйорн спільно працювали над успішним мюзиклом "Mamma Mia!", який згодом було екранізовано.
ABBA назавжди! Легендарна шведська четвірка повертається
Музей ABBA у Стокгольмі
Далеко не всіх музикантів ушановують власним музеєм. Але ABBA свій музей має. Він відкрився 2013 році у Стокгольмі у присутності Фріди, Бенні та Бйорна. Серед експонатів - тривимірні голограми музикантів, так звані "аббатари".
ABBA назавжди! Легендарна шведська четвірка повертається
Воскові фігури
Учасників гурту у стокгольмському музеї можна побачити й у вигляді тривимірних воскових фігур. Ще там представлені їхні численні сценічні костюми. Фанати можуть підспівувати і підтанцьовувати у ритм хітам свого улюбленого гурту, а також почути привітання, записані музикантами спеціально для відвідувачів музею.
ABBA назавжди! Легендарна шведська четвірка повертається
"Аббатари" виходять на сцену
Восени 2020 року прочутилося, що учасники гурту зібралися на зйомки у Лондоні. Тепер же стали відомі подробиці задумки: на сцені виступатимуть голограми учасників ABBA. Технічний прогрес і застосування технології голограм дозволить "аббатарам" виступати одночасно на кількох локаціях.