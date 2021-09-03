 ABBA назавжди! (фотогалерея) | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 03.09.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура й стиль життя

ABBA назавжди! (фотогалерея)

Кінець тривалої музичної паузи - легендарна шведська четвірка повертається з новим альбомом Voyage. Наступного року ABBA вийде на сцену - у вигляді голограм.

  • Учасники ABBA у футуристичних костюмах

    ABBA назавжди! Легендарна шведська четвірка повертається

    Кінець тривалої музичної паузи

    Музична пауза Б'єрна Ульвеуса, Агнети Фельтскуг, Анні-Фрід Лінгстад і Бенні Андерссона затягнулася на довгих 40 років. Шведський квартет повертається з новим альбомом Voyage, який включатиме 10 композицій. Дві з них вже доступні для прослуховування. У 2022-му очікується грандіозний концерт у Лондоні. Гурт виступатиме на сцені у вигляді голограм - тому співаки вбралися у ці футуристичні костюми.

  • Переможці Євробачення-1974

    ABBA назавжди! Легендарна шведська четвірка повертається

    Переможці "Євробачення-1974"

    Історія приголомшливого успіху ABBA почалася у 1974 році з перемогою пісні Waterloo на музичному конкурсі "Євробачення" у Брайтоні. Наступні вісім років активної творчої роботи гурту спричинили справжню "аббаманію". За оцінками, у світі продано понад 380 мільйонів платівок гурту.

  • ABBA

    ABBA назавжди! Легендарна шведська четвірка повертається

    Хіт-конвеєр

    За рік до участі у "Євробаченні" ABBA не пройшли національний відбір з піснею "Ring Ring". Тим більшою була радість співаків перемозі на конкурсі. Наступними роками хіти "Dancing Queen", "Money, Money, Money", "Super Trouper", "Happy New Year", "The Winner Takes it All" лунали з усіх радіоприймачів і очолювали хіт-паради по всьому світу.

  • ABBA під час світового турне 1977 року

    ABBA назавжди! Легендарна шведська четвірка повертається

    Світові турне

    1977 року ABBA вирушає у світове турне з концертами у Європі та в Австралії, де проходять зйомки документалки "ABBA: Фільм", який виходить на екрани у тому ж році. Крім цього, четвірка виступає з піснею Chiquitita на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Виручені кошти ідуть на благочинність фонду ЮНІСЕФ.

  • Довга пауза з 1982 року

    ABBA назавжди! Легендарна шведська четвірка повертається

    Довга пауза з 1982 року

    У 1980-х роках гармонія у гурті почала давати тріщини. Фріда та Бенні оголосили про розлучення, а з 1982 року гурт припинив творчу діяльність. Самі музиканти назвали це "паузою", яка тепер, на радість фанатам, нарешті завершилася.

  • Сольні проєкти

    ABBA назавжди! Легендарна шведська четвірка повертається

    Сольні проєкти

    Упродовж тривалої паузи учасники гурту, утім, не розлучалися з музикою: Агнета та Фріда розвивали сольні карєри, а Бенні та Бйорн спільно працювали над успішним мюзиклом "Mamma Mia!", який згодом було екранізовано.

  • Музей ABBA у Стокгольмі

    ABBA назавжди! Легендарна шведська четвірка повертається

    Музей ABBA у Стокгольмі

    Далеко не всіх музикантів ушановують власним музеєм. Але ABBA свій музей має. Він відкрився 2013 році у Стокгольмі у присутності Фріди, Бенні та Бйорна. Серед експонатів - тривимірні голограми музикантів, так звані "аббатари".

  • Воскові фігури учасників гурту ABBA

    ABBA назавжди! Легендарна шведська четвірка повертається

    Воскові фігури

    Учасників гурту у стокгольмському музеї можна побачити й у вигляді тривимірних воскових фігур. Ще там представлені їхні численні сценічні костюми. Фанати можуть підспівувати і підтанцьовувати у ритм хітам свого улюбленого гурту, а також почути привітання, записані музикантами спеціально для відвідувачів музею.

  • Аббатари виходять на сцену

    ABBA назавжди! Легендарна шведська четвірка повертається

    "Аббатари" виходять на сцену

    Восени 2020 року прочутилося, що учасники гурту зібралися на зйомки у Лондоні. Тепер же стали відомі подробиці задумки: на сцені виступатимуть голограми учасників ABBA. Технічний прогрес і застосування технології голограм дозволить "аббатарам" виступати одночасно на кількох локаціях.

    Автор: Верена Ґреб


  • Учасники ABBA у футуристичних костюмах

    ABBA назавжди! Легендарна шведська четвірка повертається

    Кінець тривалої музичної паузи

    Музична пауза Б'єрна Ульвеуса, Агнети Фельтскуг, Анні-Фрід Лінгстад і Бенні Андерссона затягнулася на довгих 40 років. Шведський квартет повертається з новим альбомом Voyage, який включатиме 10 композицій. Дві з них вже доступні для прослуховування. У 2022-му очікується грандіозний концерт у Лондоні. Гурт виступатиме на сцені у вигляді голограм - тому співаки вбралися у ці футуристичні костюми.

  • Переможці Євробачення-1974

    ABBA назавжди! Легендарна шведська четвірка повертається

    Переможці "Євробачення-1974"

    Історія приголомшливого успіху ABBA почалася у 1974 році з перемогою пісні Waterloo на музичному конкурсі "Євробачення" у Брайтоні. Наступні вісім років активної творчої роботи гурту спричинили справжню "аббаманію". За оцінками, у світі продано понад 380 мільйонів платівок гурту.

  • ABBA

    ABBA назавжди! Легендарна шведська четвірка повертається

    Хіт-конвеєр

    За рік до участі у "Євробаченні" ABBA не пройшли національний відбір з піснею "Ring Ring". Тим більшою була радість співаків перемозі на конкурсі. Наступними роками хіти "Dancing Queen", "Money, Money, Money", "Super Trouper", "Happy New Year", "The Winner Takes it All" лунали з усіх радіоприймачів і очолювали хіт-паради по всьому світу.

  • ABBA під час світового турне 1977 року

    ABBA назавжди! Легендарна шведська четвірка повертається

    Світові турне

    1977 року ABBA вирушає у світове турне з концертами у Європі та в Австралії, де проходять зйомки документалки "ABBA: Фільм", який виходить на екрани у тому ж році. Крім цього, четвірка виступає з піснею Chiquitita на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Виручені кошти ідуть на благочинність фонду ЮНІСЕФ.

  • Довга пауза з 1982 року

    ABBA назавжди! Легендарна шведська четвірка повертається

    Довга пауза з 1982 року

    У 1980-х роках гармонія у гурті почала давати тріщини. Фріда та Бенні оголосили про розлучення, а з 1982 року гурт припинив творчу діяльність. Самі музиканти назвали це "паузою", яка тепер, на радість фанатам, нарешті завершилася.

  • Сольні проєкти

    ABBA назавжди! Легендарна шведська четвірка повертається

    Сольні проєкти

    Упродовж тривалої паузи учасники гурту, утім, не розлучалися з музикою: Агнета та Фріда розвивали сольні карєри, а Бенні та Бйорн спільно працювали над успішним мюзиклом "Mamma Mia!", який згодом було екранізовано.

  • Музей ABBA у Стокгольмі

    ABBA назавжди! Легендарна шведська четвірка повертається

    Музей ABBA у Стокгольмі

    Далеко не всіх музикантів ушановують власним музеєм. Але ABBA свій музей має. Він відкрився 2013 році у Стокгольмі у присутності Фріди, Бенні та Бйорна. Серед експонатів - тривимірні голограми музикантів, так звані "аббатари".

  • Воскові фігури учасників гурту ABBA

    ABBA назавжди! Легендарна шведська четвірка повертається

    Воскові фігури

    Учасників гурту у стокгольмському музеї можна побачити й у вигляді тривимірних воскових фігур. Ще там представлені їхні численні сценічні костюми. Фанати можуть підспівувати і підтанцьовувати у ритм хітам свого улюбленого гурту, а також почути привітання, записані музикантами спеціально для відвідувачів музею.

  • Аббатари виходять на сцену

    ABBA назавжди! Легендарна шведська четвірка повертається

    "Аббатари" виходять на сцену

    Восени 2020 року прочутилося, що учасники гурту зібралися на зйомки у Лондоні. Тепер же стали відомі подробиці задумки: на сцені виступатимуть голограми учасників ABBA. Технічний прогрес і застосування технології голограм дозволить "аббатарам" виступати одночасно на кількох локаціях.

    Автор: Верена Ґреб


Читайте також:

Група ABBA повертається з новим альбомом через 40 років

Дивіться також:

Дивитись відео 26:01

Як українка Оксана Линів підкорила Європу (30.07.2021)

DW.COM

ABBA назавжди! Легендарна шведська четвірка повертається

Кінець тривалої музичної паузи - легендарна шведська четвірка повертається з новим альбомом Voyage. Наступного року ABBA вийде на сцену - у вигляді голограм.  

Також за темою

Picture taken in 1974 in Stockholm shows the Swedish pop group Abba with its members (L-R) Benny Andersson, Anni-Frid Lyngstad, Agnetha Faltskog and Bjorn Ulvaeus posing after winning the Swedish branch of the Eurovision Song Contest with their song Waterloo. - Sweden's legendary disco group ABBA announced on April 27, 2018 that they have reunited to record two new songs, 35 years after their last single. The quartet split up in 1982 after dominating the disco scene for more than a decade with hits like Waterloo, Dancing Queen, Mamma Mia and Super Trouper. (Photo by Olle LINDEBORG / TT News Agency / AFP) / Sweden OUT (Photo credit should read OLLE LINDEBORG/AFP/Getty Images)

ABBA назавжди! Легендарна шведська четвірка повертається 03.09.2021

Кінець тривалої музичної паузи - легендарна шведська четвірка повертається з новим альбомом Voyage. Наступного року ABBA вийде на сцену - у вигляді голограм.

Etwa 4500 Zuschauer verfolgen am Abend die zweite Kostümprobe des ersten Halbfinales des Eurovision Song Contest (ESC) in der Ahoy Arena. +++ dpa-Bildfunk +++

Фіналісти ''Євробачення-2021'' 22.05.2021

У фіналі конкурсу "Євробачення-2021" в Роттердамі в суботу, 22 травня, візьмуть участь 26 виконавців.

ILLUSTRATION - Eine junge Frau sitzt am 07.11.2017 in einer Wohnung in Hamburg auf einer Couch und schaut auf ihrem Tablet einen Film (gestellte Szene). Foto: Christin Klose | Verwendung weltweit

Культурне життя на дивані: де й що подивитися онлайн під час карантину 30.03.2020

Коронавірус змусив культурне життя переміститися в інтернет. Розповідаємо, як послухати відомих музикантів і подивитися на світові шедеври, не встаючи з дивану.

Реклама

Відео

Рецепт вічної молодості: ABBA повертаються з новим альбомом (03.09.2021)

Легендарний шведський гурт ABBA повертається на світову арену із новим альбомом після 40 років творчої паузи. Технології дозволили музикантам радикально омолодитися.  

Інноваційна діагностика: чи може собака винюхати рак? (01.09.2021)

Собаки відчувають і розрізняють запахи значно краще, ніж люди. Нишпоркам можна довіряти пошук не лише наркотиків чи вибухівки, але й онкологічних захворювань у людей. Наскільки точні такі діагнози?  

Фотогалерея

default

ABBA назавжди! Легендарна шведська четвірка повертається

Культова шведська четвірка повертається з новим альбомом Voyage.  