 85 росіянам, що прилетіли з Мінська, відмовили у в′їзді в Україну | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.11.2018

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Новини

85 росіянам, що прилетіли з Мінська, відмовили у в'їзді в Україну

З початку тижня українські прикордонники відмовили у в'їзді 85 росіянам, які летіли з Білорусі. За словами посла України в Білорусі, вони не змогли обґрунтувати мету свого візиту.

85 росіянам відмовили у в'їзді в Україну

85 росіянам відмовили у в'їзді в Україну

За останні дві доби українські прикордонники відмовили у в'їзді 85 громадянам Росії, які летіли з Мінська до Києва різними рейсами. Після відмови росіяни повернулися назад у Мінськ, повідомили у Державному прикордонному комітеті Білорусі, передає "Інтерфакс-Захід".

Українські прикордонники відмовляли росіянам через те, що останні не змогли пояснити причину свого приїзду, заявив посол України в Білорусі Ігор Кизим. "Якщо приїжджає людина, яка на кордоні чітко не може пояснити, навіщо вона приїхала, звичайно, у прикордонної служби виникає питання: вона щира у своїх бажаннях чи ні. Я так розумію, російські громадяни в аеропорту не змогли мотивувати свій приїзд", - пояснив посол у коментарі білоруському порталу tut.by.

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"У пострадянських країнах росіяни відчувають себе так, ніби вони господарі, а не гості. Для українців вони іноземні громадяни. У нас різні паспорти, існує межа, тому кожна країна встановлює свій режим в'їзду і виїзду. Спробуйте поїхати в Лондон і не відповісти на питання прикордонної служби", - зазначив Кизим.

Водночас глава української дипмісії в Мінську не пов'язує відмови у в'їзді з введенням воєнного стану в Україні. За словами Кизима, після його введення не зміняться питання для співбесіди туристів, але російських громадян будуть перевіряти уважніше. "Чітко зазначено, що Росія - країна-агресор, тому і ставлення до її громадянам більш ретельне", - зауважив Кізім.

Нагадаємо, що 26 листопада Верховна Рада затвердила запровадження воєнного стану на 30 діб, а 28 листопада президент України підписав відповідний закон. Приводом до цього стали події 25 листопада, коли рейдовий буксир "Яни Капу" і катери "Бердянськ" та "Нікополь" Військово-морських сил України, а українські моряки були захоплені російськими спецпризначенцями в районі Керченської протоки.

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