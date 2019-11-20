75 вісотків українців за переговори Зеленського і Путіна

75 відсотків опитаних фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та Київіським міжнародним інститутом соціології (КМІС) українців виступають за ініціативу президена Володимира Зеленського про переговори з його російським колегою Володимиром Путіним для припинення війни на Донбасі. Про це свідчать результати загальнонаціонального дослідження громадської думки, проведеного цими організаціями з 4 по 19 листопада поточного року.

При цьому лише 15,1 відсотка респондентів не підтримують ініціативу переговорів, 2,6 відсотка зазначають, що їм однаково, а 7,3 відсотка не змогли надати відповіді на це запитання.

Водночас 59,2 відсотка опитаних виступають за рішення Зеленського щодо розведення військ та засобів на лінії розмежування на Донбасі. Проти цього висловилися 25,6 відсотка.

Загалом, за даними соціологів, 36 відсотків українців вважають, що Україна рухається у правильному напрямі, а 39 відсотків впевнені у протилежному. Ще у серпні цього року 50 відсотків респондентів вважали напрям руху правильним, а 23 відосотки - неправильним.

Найбільший спротив, свідчать результати опитування, серед українців викликає ініціатива відкриття ринку землі сільськогосподарського призначення та скасування мораторію на її продаж. 57,9 відсотка респондентів не підтримують ці дії української влади. Позитивно до неї ставляться лише 23,9 відсотка опитаних.

У опитуванні, яке фінансувалося представництвом Європейського Союзу в Україні, взяла участь 2041 особа. Респондентів опитували у всіх регіонах України, окрім окупованих територій. Статистична похибка вибірки, зазначають дослідники, не перевищує 2,3 відсотка.