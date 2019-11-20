 75 вісотків українців за переговори Зеленського і Путіна | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.11.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

75 вісотків українців за переговори Зеленського і Путіна

Три чверті українців підтримують ініціативу Зеленського про переговори з Путіним для припинення війни на Донбасі, свідчать дані соціологічного опитування "Демократичних ініціатив" та КМІС.

Лише 15,1 відсотка українців виступають проти переговорів Путіна та Зеленського

Лише 15,1 відсотка українців виступають проти переговорів Путіна та Зеленського

75 відсотків опитаних фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та Київіським міжнародним інститутом соціології (КМІС) українців виступають за ініціативу президена Володимира Зеленського про переговори з його російським колегою Володимиром Путіним для припинення війни на Донбасі. Про це свідчать результати загальнонаціонального дослідження громадської думки, проведеного цими організаціями з 4 по 19 листопада поточного року.

DW.COM

При цьому лише 15,1 відсотка респондентів не підтримують ініціативу переговорів, 2,6 відсотка зазначають, що їм однаково, а 7,3 відсотка не змогли надати відповіді на це запитання.

Водночас 59,2 відсотка опитаних виступають за рішення Зеленського щодо розведення військ та засобів на лінії розмежування на Донбасі. Проти цього висловилися 25,6 відсотка.

Загалом, за даними соціологів, 36 відсотків українців вважають, що Україна рухається у правильному напрямі, а 39 відсотків впевнені у протилежному. Ще у серпні цього року 50 відсотків респондентів вважали напрям руху правильним, а 23 відосотки - неправильним.

Найбільший спротив, свідчать результати опитування, серед українців викликає ініціатива відкриття ринку землі сільськогосподарського призначення та скасування мораторію на її продаж. 57,9 відсотка респондентів не підтримують ці дії української влади. Позитивно до неї ставляться лише 23,9 відсотка опитаних.

У опитуванні, яке фінансувалося представництвом Європейського Союзу в Україні, взяла участь 2041 особа. Респондентів опитували у всіх регіонах України, окрім окупованих територій. Статистична похибка вибірки, зазначають дослідники, не перевищує 2,3 відсотка.

Дивитись відео 03:57

Переговори з Путіним і сепаратистами: як до цього ставляться на Луганщині? (09.07.2019)

Аудіо й відео до теми

Переговори з Путіним і сепаратистами: як до цього ставляться на Луганщині? (09.07.2019)  

Також за темою

Russsland Putin fordert russische Alternative zu Wikipedia

Путін виступив категорично проти перегляду мінських угод 20.11.2019

Дискусії про перегляд мінських угод є "неприйнятними і контрпродуктивними", заявив президент РФ Володимир Путін. Раніше Київ припускав можливість виходу з мінських угод.

Ukraine | Eröffnung der restaurierten Brücke an der Grenze zwischen der Ukraine und Lugansk Region

Зеленський повідомив про відкриття мосту в Станиці Луганській 20.11.2019

Міст у Станиці Луганській відкрили на кілька днів до запланованої дати, повідомив Володимир Зеленський. Він також оголосив питання, які має намір порушити на саміті "нормандської четвірки".

Wolodymyr Selensky Porträt

Коментар: Володимир Зеленський - "не лох" та весь - у Золотому 28.10.2019

Поїздка президента України в район розведення сил у Золоте так і не дала відповіді на питання, яку ціну Володимир Зеленський готовий заплатити за мир на Донбасі, вважає журналіст Сергій Руденко.

Реклама

Докладно

Italien Unwetter l Hochwasser in Venedig (Reuters/M. Silvestri)

Чому зникає Венеція? - "Європа у фокусі" (відео)

Як пенсіонерки в Росії борються проти лісової мафії і чому хобі-астроном отримав листа від НАСА?  

МВФ

Місія МВФ не змогла домовитися з Києвом про нову програму

Для досягнення домовленості щодо нової кредитної програми знадобиться новий раунд дискусій, наголошують у місії МВФ.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  