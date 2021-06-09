 71 відсоток українців вважає, що між Україною і РФ йде війна - опитування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.06.2021

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71 відсоток українців вважає, що між Україною і РФ йде війна - опитування

Не вважають конфлікт на Донбасі війною з Росією лише 15,5 відсотка українців, свідчать дані спільного опитування Центру Разумкова та "Демініціатив".

На Донбасі йде війна з РФ, вважає більшість українців

На Донбасі йде війна з РФ, вважає більшість українців

Понад дві третини українців вважають, що між Україною та Росією триває війна. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова спільно з Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва. Результати дослідження опубліковано в середу, 9 червня.

За даними опитування, думки про те, що між Україною та РФ точиться війна, дотримуються 71,2 відсотка респондентів. Така думка превалює в усіх макрорегіонах України і зростає зі Сходу (48 відсотків) до Заходу (91 відсоток). Не вважають конфлікт на Донбасі війною з Росією 15,5 відсотка українців, ще 13,3 відсотка не змогли відповісти на це запитання.

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Також понад половину опитаних - 53,5 відсотка - визначають конфлікт на Донбасі як російську агресію проти України з використанням місцевих бойовиків. Внутрішнім конфліктом в Україні, де одну зі сторін підтримує Росія, вважають конфлікт на Донбасі 14,9 відсотка респондентів. Ще 13,2 відсотка вважають його "війною Росії із Заходом на території України". Суто внутрішнім громадянським конфліктом в Україні події на Донбасі називають 7,2 відсотка опитаних.

Ставлення до жителів ОРДЛО

Цікавим є ставлення до людей, які живуть на території ОРДЛО. 40,1 відсотка опитаних вважають їх заручниками складних життєвих обставин, а ще 8,7 відсотка - заручниками бойовиків. Натомість 15,9 відсотка назвали місцевих жителів пасивними прихильниками ідеології "русского мира" та СРСР, 12,7 відсотка - пристосуванцями, яким байдуже, хто ними керує, а ще 7,9 відсотка - зрадниками, заколотниками, які підтримали збройну агресію Росії.

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45,6 відсотка опитаних вважають, що заради миру на Донбасі потрібно йти на компроміси, але не на всі, 17,6 відсотка готові йти на будь-які компроміси, а 23,7 відсотка вважають, що мир на Донбасі може встановитися тільки з позиції сили.

Опитування провели з 14 по 19 травня в усіх регіонах України, окрм Криму та непідконтрольних районів Донецької і Луганської областей. Опитано 2020 респондентів віком від 18 років, теоретична похибка не перевищує 2,3 відсотка. 

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