71 відсоток українців вважає, що між Україною і РФ йде війна - опитування

Не вважають конфлікт на Донбасі війною з Росією лише 15,5 відсотка українців, свідчать дані спільного опитування Центру Разумкова та "Демініціатив".
Понад дві третини українців вважають, що між Україною та Росією триває війна. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова спільно з Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва. Результати дослідження опубліковано в середу, 9 червня.
За даними опитування, думки про те, що між Україною та РФ точиться війна, дотримуються 71,2 відсотка респондентів. Така думка превалює в усіх макрорегіонах України і зростає зі Сходу (48 відсотків) до Заходу (91 відсоток). Не вважають конфлікт на Донбасі війною з Росією 15,5 відсотка українців, ще 13,3 відсотка не змогли відповісти на це запитання.
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Також понад половину опитаних - 53,5 відсотка - визначають конфлікт на Донбасі як російську агресію проти України з використанням місцевих бойовиків. Внутрішнім конфліктом в Україні, де одну зі сторін підтримує Росія, вважають конфлікт на Донбасі 14,9 відсотка респондентів. Ще 13,2 відсотка вважають його "війною Росії із Заходом на території України". Суто внутрішнім громадянським конфліктом в Україні події на Донбасі називають 7,2 відсотка опитаних.
Цікавим є ставлення до людей, які живуть на території ОРДЛО. 40,1 відсотка опитаних вважають їх заручниками складних життєвих обставин, а ще 8,7 відсотка - заручниками бойовиків. Натомість 15,9 відсотка назвали місцевих жителів пасивними прихильниками ідеології "русского мира" та СРСР, 12,7 відсотка - пристосуванцями, яким байдуже, хто ними керує, а ще 7,9 відсотка - зрадниками, заколотниками, які підтримали збройну агресію Росії.
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45,6 відсотка опитаних вважають, що заради миру на Донбасі потрібно йти на компроміси, але не на всі, 17,6 відсотка готові йти на будь-які компроміси, а 23,7 відсотка вважають, що мир на Донбасі може встановитися тільки з позиції сили.
Опитування провели з 14 по 19 травня в усіх регіонах України, окрм Криму та непідконтрольних районів Донецької і Луганської областей. Опитано 2020 респондентів віком від 18 років, теоретична похибка не перевищує 2,3 відсотка.