 70-ту річницю свого заснування ЄС відзначає онлайн через коронавірус | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.05.2020

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Новини

70-ту річницю свого заснування ЄС відзначає онлайн через коронавірус

Урочистості з нагоди Дня Європи проведуть в онлайн-форматі через пандемію коронавірусу. 70 років тому глава МЗС Франції Робер Шуман запропонував об'єднати металургійну та вуглевидобувну галузі низки країн.

У ЄС 9 травня відзначають День Європи - свято інтеграції й солідарності

У Європейському Союзі в суботу, 9 травня, відзначають 70-ту річницю свого заснування - День Європи. Урочистості у всіх державах-членах Євросоюзу проведуть онлайн "за виняткових обставин, оскільки Європа активно бореться на всіх фронтах за подолання кризи коронавірусу". День Європи символізує важливі віхи в історії Євросоюзу, повідомляється в комюніке Єврокомісії.

Європейські інституції відзначають свято онлайн-кампанією європейської солідарності та єдності. "Мета європейської солідарності сьогодні актуальна як ніколи", - заявила з нагоди свята голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), передає інформагенція "Інтерфакс".

Очільниця Єврокомісії та члени виконавчої колегії ЄС протягом дня спілкуватимуться з громадянами за допомогою вебінарів та відеодебатів про ключові моменти євроінтеграції та майбутнє ЄС.

Напередодні Дня Європи Єврокомісія присудила Премію Яна Амоса Коменського за високоякісне викладання про ЄС. Премії вручають 22 середнім школам, де творчо викладають на теми, пов'язані з Євросоюзом.

9 травня - День Європи

9 травня 1950 року французький політик, тодішній міністр закордонних справ Франції Робер Шуоргани єсман запропонував об'єднати металургійну та вуглевидобувну галузі Франції й Західної Німеччини, а також інших європейських країн - ця пропозиція відома як Декларація Шумана. Ініціатива слугувала економічному відновленню після війни, а також сприяла примиренню колишніх ворогів і гарантувала мир у Європі. Важливі для військової промисловості вугілля, залізо та сталь мали перебувати під спільним контролем.

Договір про створення Європейського об'єднання вугілля та сталі підписали в 1951 році в Парижі. До нього увійшли Франція, Західна Німеччина, Італія, Бельгія, Нідерланди та Люксембург. Так було зроблено важливий крок до об'єднання Європи після Другої світової війни. Згодом було створено європейську економічну спільноту, а відтак засновано Європейський Союз.

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