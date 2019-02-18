 50 народних депутатів оскаржили в КСУ закон про амністію майданівців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.06.2020

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Новини

50 народних депутатів оскаржили в КСУ закон про амністію майданівців

Народні депутати вважають, що оскаржений ними в Конституційному суді України закон про амністію учасників масових протестів у 2013-2014 роках сформував у суспільстві враження про дозволеність безкарно вчиняти злочини.

Конституційний суд України

Конституційний суд України

50 народних депутатів України, серед яких уся фракція політсили "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ), просить Конституційний суд України розглянути закон про амністію учасників протестів на Майдані в 2013-2014 роках щодо його відповідності Конституції України. Подання надійшло від депутатів у вівторок, 2 червня, повідомив суд. Окрім депутатів від ОПЗЖ, подання також підписали виключені з фракції "Слуга народу" нардепи Антон Поляков і Анна Скороход та член фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський.

До участі в конституційному провадженні просять залучити трьох нардепів від ОПЗЖ Василя Німченка, Олександра Качного і Григорія Мамку.

Народні депутати наголошують, що цей закон звільнив від кримінальної відповідальності осіб, що були учасниками масових акцій протесту та підозрюваними або обвинуваченими у кримінальних правопорушенях. Таким чином, наголошують автори подання, у суспільстві сформувалось враження про дозволеність безкарно вчиняти злочини проти життя і здоров'я людини. На думку народних депутатів, закон легалізував позбавлення потерпілих від гарантованих їм прав та свобод.

Також депутати наголошують, що закон запроваджує імунітет недоторканості для осіб з приводу подій, які мали місце під час мирних зібрань. "Таке аморфне визначення обставин та дій використовується законодавцем як підстава звільнення від кримінальної відповідальності… що не узгоджується з визначеними принципами Конституції України щодо інституту недоторканості", - йдеться в документі.

Як повідомлялося, раніше колишня виконувачка обов'язків директора Державного бюро розслідування (ДБР) Ірина Венедіктова виступила за скасування закону "Про амністію" для активістів Майдану. За її словами, він "перешкоджає об'єктивному розслідуванню вбивства правоохоронців".

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