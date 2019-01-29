41 мільйон дітей у світі потерпають від воєн і катастроф - ЮНІСЕФ

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) шукає донорів для залучення 3,9 мільярда доларів, які фонд потребує для гуманітарної допомоги 41 мільйону дітей, що потерпають від конфліктів та природніх катастроф у всьому світі. За такою заявою виступила у вівторок, 29 січня, у Женеві очільниця фонду Генріетта Фор, повідомляє агенція dpa.

Близько третини цих коштів мають виділити для допомоги дітям, які живуть у Сирії або втекли звідти до сусідніх країн. До трійки країн, де діти найбільше потерпають від криз, за даними ЮНІСЕФ, також належать Ємен і Демократична республіка Конго.

"Вплив нашої роботи із захисту дітей не можна переоцінити", - наголосила Генріетта Фор. За її словами, якщо діти "не мають безпечних місць для гри, якщо вони не можуть возз'єднатися зі своїми сім'ями, якщо вони не отримують психосоціальної підтримки, вони не зціляться від невидимих шрамів війни".

У фонді ООН при цьому наголосили, що діти, які страждають від конфлікту, можуть пережити настільки високий рівень стресу, що їхні здібності навчатися та взаємодіяти з іншими у дорослому віці скорочуються. Наразі, за даними ЮНІСЕФ, 6,6 мільйону дітей у Ємені та 5,5 мільйону дітей у Сирії бракує доступу до служб, які надають психосоціальну підтримку. Крім того, чотири мільйони дітей у ДР Конго також не мають належної підтримки.

Допомога ЮНІСЕФ включає також їжу, чисту воду, освітні послуги і медичну допомогу. Минулого року фонд потребував 3,8 мільйона доларів, однак зміг зібрати лише близько трьох чвертей від цієї суми.

Раніше ЮНІСЕФ назвав 2018-й "жорстоким роком" для дітей.