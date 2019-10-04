 37 тисяч військових США візьмуть участь у навчаннях в Європі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.10.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

37 тисяч військових США візьмуть участь у навчаннях в Європі

У НАТО під час навчань в Європі планують залучити найбільшу кількість американських військових за останні 25 років.

Військові США під час навчань у Німеччині у липні 2019 року

Військові США під час навчань у Німеччині у липні 2019 року

До військових навчань НАТО, запланованих на квітень-травень 2020 року, будуть залучені 37 тисяч американських військових. Цю інформацію у понеділок, 7 жовтня, підтвердили у Європейському командуванні збройних сил США. Метою навчань називається підвищення бойової готовності всередині НАТО та відлякування потеційних супротивників.

DW.COM

Згідно з оприлюдненою інформацією перед початком навчань 20 тисяч військових будуть перевезені через Атлантичний океан та прямуватимуть після цього суходолом до країн Балтії через Польщу та Німеччину.

Загалом у навчаннях Defender 2020 візьмуть участь 17 країн-членів Альянсу. При цьому Німеччина виконуватиме під час навчань важливу логістичну роль - військові та техніка транспортуватимуться на її території автошляхами, залізницею, а також суднами.

Нагадаємо, проведені у червні  навчання Baltops 2019 стали наймасштабнішими маневрами НАТО у Балтиці з часів розвалу СРСР. У них взяли участь 50 кораблів з 18-и країн, дві субмарини та 8,5 тисячі осіб. Для проведення цих навчань у Балтійське море повернувся відновлений Другий флот ВМС США, відомий за часів "холодної війни".

У липні в акваторії Чорного моря пройшли навчання НАТО Sea Breeze 2019. У них взяли участь кораблі ВМС США, України, Болгарії, Румунії, Туреччини та Грузії. Загалом в маневрах були задіяні близько 900 військовослужбовців. Одночасно з навчаннями Sea Breeze свої маневри у Чорному морі тоді проводили й близько десяти кораблів російських ВМС, постійно супроводжуючи кораблі НАТО. Через такі дії РФ організаторам Sea Breeze навіть довелося змінювати план навчань.

Дивитись відео 03:04

Найбільші військові навчання у Балтійському морі Baltops 2019 - репортаж DW (11.06.2019)

Аудіо й відео до теми

Найбільші військові навчання у Балтійському морі Baltops 2019 - репортаж DW (11.06.2019)  

Також за темою

USA | Präsident Trump trifft polnischen Präsidenten Duda

США нададуть Польщі безвізовий режим - Дональд Трамп 04.10.2019

Президент США Дональд Трамп заявив, що офіційно дозволив долучити Польщу до американської програми безвізового в'їзду. Варшава роками домагається вступу до цієї програми.

Polen Deutschland Geschichte Jahrestag Überfall auf Polen Hitler Stalin Pakt

80 років Пакту Молотова-Ріббентропа: "медовий місяць" двох диктаторів 23.08.2019

23 серпня виповнилося 80 років з дня підписання Пакту Молотова-Ріббентропа. Гітлерівська Німеччина та сталінський Радянський Союз розділили Польщу та країни Балтії і стали союзниками на 22 місяці.

Deutschland Merkel empfängt Selenskyj mit militärischen Ehren im Kanzleramt

Чи справді Німеччина нічого не робить для України 27.09.2019

У телефонній розмові з українським президентом Зеленським лідер США Трамп закинув, що канцлерка ФРН Меркель багато говорить та мало робить для України. Зеленський погодився на "тисячу відсотків". Та чи так це?

Реклама

Докладно

Машина у Німеччині цілком може бути визнана знаряддям вбивства

Як у Німеччині карають винуватців смертельних аварій

DW - про те, у яких випадках винуватців загибелі людей у ДТП в Німеччині судять за статтею "вбивство".  

Що Кадрі Сімсон думає про Північний потік-2

Що майбутня єврокомісарка думає про "Північний потік-2"

Комітет Європарламенту провів слухання Кадрі Сімсон, кандидатки на посаду єврокомісарки з енергетики.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  