37 тисяч військових США візьмуть участь у навчаннях в Європі

До військових навчань НАТО, запланованих на квітень-травень 2020 року, будуть залучені 37 тисяч американських військових. Цю інформацію у понеділок, 7 жовтня, підтвердили у Європейському командуванні збройних сил США. Метою навчань називається підвищення бойової готовності всередині НАТО та відлякування потеційних супротивників.

Згідно з оприлюдненою інформацією перед початком навчань 20 тисяч військових будуть перевезені через Атлантичний океан та прямуватимуть після цього суходолом до країн Балтії через Польщу та Німеччину.

Загалом у навчаннях Defender 2020 візьмуть участь 17 країн-членів Альянсу. При цьому Німеччина виконуватиме під час навчань важливу логістичну роль - військові та техніка транспортуватимуться на її території автошляхами, залізницею, а також суднами.

Нагадаємо, проведені у червні навчання Baltops 2019 стали наймасштабнішими маневрами НАТО у Балтиці з часів розвалу СРСР. У них взяли участь 50 кораблів з 18-и країн, дві субмарини та 8,5 тисячі осіб. Для проведення цих навчань у Балтійське море повернувся відновлений Другий флот ВМС США, відомий за часів "холодної війни".

У липні в акваторії Чорного моря пройшли навчання НАТО Sea Breeze 2019. У них взяли участь кораблі ВМС США, України, Болгарії, Румунії, Туреччини та Грузії. Загалом в маневрах були задіяні близько 900 військовослужбовців. Одночасно з навчаннями Sea Breeze свої маневри у Чорному морі тоді проводили й близько десяти кораблів російських ВМС, постійно супроводжуючи кораблі НАТО. Через такі дії РФ організаторам Sea Breeze навіть довелося змінювати план навчань.