 350 німецьких підприємств залучені до проєкту ″Північний потік-2″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.12.2019

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Новини

350 німецьких підприємств залучені до проєкту "Північний потік-2"

Через наміри Вашингтона запровадити санкції проти російського газогону німецькі фірми мають турбуватися про свій бізнес, заявили в Федеральному об'єднанні торгово-промислових палат ФРН.

Від американських санкцій проти Північного потоку-2 можуть постраждати німецькі підприємства

Від американських санкцій проти "Північного потоку-2" можуть постраждати німецькі підприємства

У реалізації проєкту російського газогону "Північний потік-2" загалом беруть участь близько 350 компаній з Німеччини. Про це виданням редакційної групи RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) у п'ятницю, 13 грудня, повідомив глава зовнішньоекономічного відділу Федерального об'єднання торгово-промислових палат Німеччини Фолькер Траєр (Volker Treier). Через намір США запровадити санкції проти російського газогону тепер ці підприємства мають "турбуватися про свій бізнес", зазначив він.

Заплановані санкції є "поганою новиною для німецької економіки", додав він. Окрім безпосередніх наслідків, зростає занепокоєння щодо нового загострення торговельного конфлікту. "Рішення Палати представників США призведе до більшої невизначеності на світових ринках. Ця політика не може створити нову довіру", - вважає Траєр.

Як повідомлялось, Палата представників Конгресу США 11 грудня проголосувала за оборонний бюджет країни, який передбачає запровадження санкцій щодо російських газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік" задля забезпечення "європейської енергетичної безпеки".

DW.COM

Проти "Північного потоку-2" в оборонному бюджеті США на 2020 рік прописані санкції. Чи залишився у Вашингтона час перешкодити проєкту будівництва газопроводу, DW запитала експертів. (13.12.2019)

Глави мінекономіки та МЗС Німеччини висловилися проти запровадження Вашингтоном санкцій щодо російських газогонів "Північний потік-2" та "Турецький потік". В Брюсселі також критикують рішення США. (12.12.2019)

Зокрема "Північний потік-2", який ще будується, названий у законопроєкті "інструментом примусу та політичного тиску", що послабить зв'язок США з Німеччиною та Європою в цілому. Законопроєкт передбачає накладання санкцій на судна, що займаються прокладкою труб для цих газогонів, а також на іноземних громадян, які мають відношення до роботи цих суден.

Президент США Дональд Трамп уже повідомив, що має намір підписати законопроєкт про санкції, розраховані на п'ять років, у разі його проходження через Конгрес. Водночас президент США зможе зупинити їх дію, якщо доведе Конгресу, що США вдалося "мінімізувати" використання Росією газопроводів у політичних цілях. Після схвалення законопроєкту Палатою представників його повинен розглянути Сенат. Очікується, що у верхній палаті Конгресу голосування за документ відбудеться до 20 грудня, після чого його спрямують на підпис президенту.

Infografik Karte Gaspipelines Europa Nord Stream UK
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Санкціям США щодо "Північного потоку-2" таки бути? (12.12.2019)

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