30 підозрюваних: в Австрії розслідують відмивання грошей українських банків

Антикорупційна прокуратура Австрії розслідує кримінальну справу за підозрою у відмиванні коштів через Meinl Bank з 2016 року. Йдеться про приватний австрійський банк середнього розміру, який спеціалізується, головно, на управлінні активами та фондовому менеджменті. Як з'ясувала DW, за кілька років слідства справа набула чималих масштабів. "Слідство ведеться проти 30 фізичних осіб і одного об'єднання", - повідомили DW у прокуратурі. Імена підозрюваних у відомстві не називають, однак відомо, що серед них є громадяни України.

Гроші з банків-банкрутів

У кримінальному провадженні йдеться про зникнення грошей з кореспондентських рахунків українських банків в Австрії. За даними Фонду гарантування вкладів, з кореспондентських рахунків в Meinl Bank було незаконно виведено 385 мільйонів доларів і 75 мільйонів євро. Ці гроші були скеровані за вказівкою власників чи топ-менеджменту банків-банкрутів в офшори у 2014-2015 роках - як правило, останньої миті перед введенням у проблемні банки тимчасової адміністрації. Таким чином було вкрадено гроші українських вкладників, більшість яких після банкрутства банків залишилися ні з чим.

За інформацією українського Фонду гарантування вкладів, зокрема, через Meinl Bank вивели 38 мільйонів доларів з "Південкомбанку", 40 мільйонів з "Терра Банку", 39,5 мільйонів доларів з "ВіЕйБі Банку", 62 мільйони євро з "Міського комерційного банку" і 44 мільйони доларів з банку "Київська Русь".

Схема виведення грошей проста: банк в Австрії за вказівкою власника українського банку видає кредити підконтрольним українцеві офшорним компаніям. Порукою цих кредитів стають кошти на кореспондентських рахунках українського банку в іноземному банку, що дає кредит - наприклад, Meinl Bank. Зрештою, кредит не повертається і "гарантійні" кошти з коррахунку перераховуються інший офшорній компанії в рахунок погашення позики. Такого роду операції на банківському жаргоні називаються "операції back-to-back". Вони самі по собі не є незаконними, однак часто їх використовують для відмивання коштів.

Розслідування і у Ліхтенштейні

Як повідомили DW у Фонді гарантування вкладів, протягом 2014-2015 років за допомогою такої "схеми" з українських банків було виведено загалом 846 мільйонів доларів і 75 мільйонів євро. До списання грошей у такий спосіб напередодні введення тимчасової адміністрації вдалися власники 14 українських банків. Крім Австрії, розслідування за підозрою у відмиванні коштів українськими банками здійснюються і у Ліхтенштейні, підтвердив DW генеральний прокурор цієї країни.

Гроші виводилися, за даними Фонду гарантування вкладів, через Bank Frick and Co. Зокрема, 25 мільйонів з банку "Національний кредит", 59 мільйонів доларів з банку "Фінанси та Кредит" і 115 мільйонів з "Дельта Банку" Миколи Лагуна. Банк Лагуна провів загалом найбільш масштабні оборудки з використанням кореспондентських рахунків за схемою back-to-back. Крім, грошей, виведених через Ліхтенштейн, з "Дельта Банку" було виведено 99 мільйонів через австрійський Meinl Bank і майже 184 мільйони доларів через East-West United S.A у Люксембурзі.

За законом, власники банків своїм майном несуть відповідальність за завдання фінустановам збитків. З огляду на це Фонд гарантування вкладів готує конкурс, на якому буде знайдено іноземні юридичні компанії, які розшукуватимуть активи власників збанкрутілих банків по всьому світу і представлятимуть інтереси фонду в іноземних судах та міжнародних арбітражах.