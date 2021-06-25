1500 відсотків річних: СБУ викрила масштабне шахрайство з "кредитами"

Служба безпеки України (СБУ) викрила в Києві схему вимагання грошей за фіктивними кредитами під 1500% річних. Зловмисники незаконно оформлювали онлайн-кредити на громадян. Від діяльності псевдоколекторів постраждали понад 60 тисяч осіб, повідомила пресслужба СБУ в четвер, 24 червня.

"Схему організували власники двох столичних кредитно-фінансових установ. Використовуючи бази даних своїх клієнтів, ділки оформляли на громадян вигадані онлайн-кредити, потім створювали штучну заборгованість і вимагали її повернення. Розмір річних становив більше 1500 відсотків", - ідеться на сайті СБУ.

У разі несплати грошей зловмисники погрожували фізичною розправою. У схемі брали участь понад 50 так званих телефонних колекторів, які дзвонили "боржникам" і психологічно тиснули на них. Для легалізації злочину учасники схеми надсилали до банківських установ та контролюючих органів звітність про фіктивні заборгованості й пеню.

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Під час обшуків у офісних приміщеннях правоохоронці знайшли обладнання і програмне забезпечення, яке використовували для приховування телефонних номерів; 50 одиниць комп'ютерної техніки, з якою учасники схеми адміністрували бази "клієнтів" і здійснювали облік псевдоборгів, а також документальні матеріали. Слідчі дії тривають. Про затримання зловмисників СБУ поки не повідомила.