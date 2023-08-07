15 років агресії: ЄС засуджує війська РФ у Грузії

"Малодушна реакція світової спільноти у 2008 році спонукала Кремль до подальшого порушення міжнародних законів", - заявили в Європарламенті у річницю російської агресії проти Грузії.

Прихильність ЄС до мирного врегулювання конфлікту в Грузії сильна як ніколи, запевнив у понеділок, 7 серпня, верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель. "Ми засуджуємо військову присутність Росії в Абхазії та Південній Осетії, що триває, з порушенням міжнародного права і зобов'язань, взятих на себе Росією", - заявив він.

У 15-ті роковини російської агресії проти Грузії верховний дипломат Європейського Союзу закликав до конструктивного діалогу всіх учасників Міжнародних женевських дискусій про безпеку і стабільність на Кавказі задля досягнення повного виконання Угоди про припинення вогню з шести пунктів, підписаної 12 серпня 2008 року. Від імені Євросоюзу Боррель висловив тверду підтримку незалежності, суверенітету та територіальній цілісності Грузії у межах її міжнародно визнаних кордонів.

Він також підкреслив право біженців та внутрішньо переміщених осіб на добровільне, безпечне та гідне повернення до своїх домівок. За даними Брюсселя, жителі регіону страждають від гуманітарних проблем та порушень прав людини, зокрема через обмеження свободи пересування та незаконні затримання.

"Десятки тисяч громадян Грузії, незалежно від етнічної приналежності, змушені жити під ярмом Росії, позбавлені своїх основних прав, у злиднях", - ідеться у спільній заяві глави делегації зі зв'язків Європарламенту з Південним Кавказом Марини Кальюранд та доповідача Європарламенту щодо Грузії Свена Міксера. Вони наголосили на погіршенні ситуації з правами людини в окупованих грузинських регіонах Абхазії та Цхінвалі/Південній Осетії.

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Євродепутати закликали Тбілісі зміцнювати відносини з ЄС

Євродепутати закликали РФ як державу, яка "де-факто контролює окуповані регіони", скасувати своє незаконне визнання так званих "республік", а також "зупинити нестримний процес "бордеризації" - зведення лінії розмежування, яку грузинська сторона називає адміністративним кордоном, а осетинська - державним кордоном".

"Зважаючи на військову агресію Кремля проти України та його гібридні дестабілізаційні маневри проти багатьох інших країн, включаючи держави-члени НАТО та ЄС та наших східних сусідів, ми бачимо, як малодушна реакція світової спільноти у 2008 році спонукала Кремль до подальшого порушення міжнародних законів з метою перешкодити іншим країнам вільно обирати свою долю", - пишуть європарламентарі у своїй заяві від 7 серпня.

Російська Федерація продовжує окупувати 20 відсотків території Грузії, де вона створила маріонеткові держави. В зоні конфлікту працює Моніторингова місія ЄС (EUMM у Грузії), в якій залучено понад 200 цивільних спостерігачів. Єдина міжнародна місія у регіоні була започаткована Європейським Союзом 15 вересня 2008 року. Її мандат продовжили до грудня 2024 року.

У Євросоюзі переконані у безальтернативності мирного вирішення конфлікту, у тому числі через Женевські міжнародні дискусії, діяльність спостережної місії ЄС та зусилля Спеціального представника ЄС з Південного Кавказу та кризи в Грузії.

У Брюсселі закликали Тбілісі зміцнювати зв'язки з Євросоюзом на основі спільних цінностей демократії, верховенства закону та поваги до прав людини, а також реалізувати ключові реформи. У нинішніх умовах "Грузії вкрай важливо зосередитися на стратегічній меті євроатлантичної інтеграції, яку переважною більшістю підтримує грузинський народ, а не догоджати Москвів гонитві за короткостроковими економічними можливостями, метою яких є відволікання країни від обраного нею шляху", - наголосили в Європарламенті.

Міжнародні женевські дискусії

Останній, 58-й раунд Міжнародних женевських дискусій про безпеку та стабільність на Кавказі пройшов 11-12 липня 2023 року. У ньому взяли участь представники Грузії, Росії, США та самопроголошених республік Абхазія та Південна Осетія при співголовуванні ООН, ЄС та ОБСЄ.

Женевські міжнародні переговори ведуться у двох робочих групах: з питань безпеки та з гуманітарних питань. У комюніке сказано, що незастосування сили обговорювалося докладно, всі учасники брали активну участь в обговоренні, але так і не дійшли спільного розуміння.

Позиція Тбілісі

Грузинська делегація включила до порядку денного "гострі проблеми безпеки та гуманітарні проблеми, пов'язані з російською окупацією, такі як незаконні військові навчання, зведення колючого дроту та інших штучних загороджень на лінії окупації, незаконні затримання та викрадення людей, порушення прав людини та етнічна дискримінація .

МЗС Грузії заявило, що через деструктивну позицію представників РФ та її окупаційних режимів знову не вдалося обговорити повернення біженців, вигнаних з окупованих територій: "Одразу після початку обговорення питання учасники з Москви, Сухумі та Цхінвалі політизували тему та залишили переговори".

Позиції Москви, Сухумі та Цхінвалі

Обраний 2022 року президент Південої Осетії Алан Гаглоєва відклав референдум про приєднання до Росії Фото: Mitya Aleshkovsky/TASS/dpa/picture alliance

У МЗС РФ заявили, що російські, абхазькі та південноосетинські учасники наполягали на пріоритеті "предметної роботи щодо укладання юридично зобов'язуючої угоди про незастосування сили" з боку Тбілісі щодо Сухумі та Цхінвалі. "Актуальність такого документа особливо зростає на тлі військово-тренувальної активності США і НАТО в Закавказзі" і планів Грузії приєднатися до НАТО, ідеться у заяві.

Щодо другої робочої групи в МЗС Росії відзначили, що їй "заважає політизована резолюція Генасамблеї ООН щодо внутрішньо переміщених осіб і біженців, що вноситься Грузією, і висловили невдоволення тим, що "Абхазії і Південній Осетії, як і раніше, відмовляється в доступі на нью-йоркський майданчик".

Представники самопроголошеної республіки Абхазія звинуватили грузинську делегацію у блокуванні "будь-яких пропозицій щодо погодження тексту документа про незастосування сили". Обговорення цього питання перенесено на наступний раунд дискусій, який заплановано на 5-6 грудня.