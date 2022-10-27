У результаті нападу терористів ІД на мавзолей Шах-Черах в іранському Ширазі загинуло 15 людейФото: Tasnim Agency
СуспільствоІран
15 людей загинуло під час атаки ІД на святиню в Ірані
Олег Соколенко | Степан Смишляєв
41 хв. тому
Троє терористів напали на відвідувачів мавзолею Шах-Черах у Ширазі на півдні Ірану. За повідомленнями місцевих ЗМІ, загинуло 15, поранено 40 людей. Відповідальність взяла на себе ІД.
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Троє озброєних чоловіків напали в середу, 26 жовтня, на людей в мавзолеї Шах-Черах - святому для шиїтів місці в Ширазі на півдні Ірану, повідомило державне іранське агентство IRNA.
У результаті нападу загинуло щонайменше 15 людей, поранення отримали ще 40. За даними Fars News Agency, серед загиблих - одна жінка та двоє дітей.
Двох нападників затримала поліція, третьому вдалося втекти. Всі затримані - не іранці, зауважує іранське ЗМІ Nour news.
ІД взяла відповідальність
Відповідальність за атаку взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава" (ІД), воно стверджує, що під час нападу було вбито 20 людей. Іранське державне телебачення звинуватило в нападі "такфірів" - так в країні називають ультраконсервативних сунітських екстремістів, наприклад, тих, хто належить до ІД.
Ірану, який є переважно шиїтською країною, раніше вдавалося значною мірою уникати міжконфесійного кровопролиття, яке спостерігалося в Іраку та Афганістані, де на шиїтів часто нападали.
Президент Ірану Ебрагім Раїсі заявив, що теракт у Ширазі став спробою "розколоти націю" за допомогою насильства. "Зло безумовно не залишиться безкарним, сили безпеки та правопорядку дадуть урок тим, хто організував напад", - цитує слова Раїсі агентство Tasnim.
За даними правозахисної організації Iran Human Rights (IHR), за час протестів у різних містах Ірану загинули 240 людей. Тривають затримання: у столиці країни понад 300 осіб вже звинуватили у "зборі та змові з метою підриву безпеки країни", "пропагандистській діяльності проти уряду" та "порушенні громадського порядку та спокою".
Влада Ірану намагається придушити протести всіма можливими способами, у тому числі блокуванням інтернету та обмеженням свободи ЗМІ. 17 жовтня влада Ірану ввела санкції проти редакції DW на фарсі. Під обмежувальні заходи Тегерану потрапила ще низка європейських політиків і організацій.
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