"112 Україна" і NewsOne: кому дякувати за переділ медіаринку України

Ще не так давно журналісти "Радіо Свобода" опублікували розслідування про загадкову зміну власності на українському телеканалі "112 Україна". Згідно із ним, у квітні канал викупив німецький бізнесмен, який мешкає в маленькому селі Кюнцель у Німеччині і займається продажем автівок. У розслідуванні журналістів йдеться про те, що він, імовірно, є номінальним власником телеканалу, а справжнім покупцем став лідер проросійського руху "Український вибір - право народу" Віктор Медведчук. Принаймні згадки про Медведчука у позитивному руслі почастішали на каналі, вважають розслідувачі.

Нині ж екс-заступник голови адміністрації тодішнього президента Віктора Януковича Андрій Портнов, який мешкає у Відні, повідомив, що власник телеканалу NewsOne Євген Мураєв передав йому канал в управління на три роки. Він додав, що за умовами договору йому передано право здійснювати всю діяльність з управління телеканалом.

Чому інформаційні канали?

Усі експерти, опитані DW, спільні у думці: переділ медіа є нічим іншим, як стартом підготовки до виборів. Зокрема, і стара команда екс-президента Віктора Януковича активно скуповує або бере в управління інформаційні канали для підготовки майданчика для повернення в інформаційний простір України, вважають оглядачі. Але й непов'язані з ними гравці активно використовують медіаресурс.

"Новинні канали - це ідеальна можливість, щоб донести свою думку і політичну рекламу, - говорить виконавча директорка Інституту масової інформації (ІМІ) Оксана Романюк. - Наприклад, протягом останніх тижнів ми помітили на телеканалі NewsOne прямо в новинах відкриту рекламу Юлії Тимошенко. Її обличчя крупним планом, і вона виголошує свою програму". Купити інформаційний канал, крім того, дешевше, ніж розважальний з низкою дорогих шоу-програм, пояснює експертка. Окрім того, і "112 Україна", і NewsOne мають розвинені інтернет-сайти, які входять до найбільш популярних в Україні.

Що буде з каналами?

"112 Україна" і NewsOne вже не перший рік звинувачують у симпатіях до Росії і проросійській пропаганді. Проте, на думку експертів, після зміни власників частка проросійського контенту на каналах збільшилася. "На 112-му каналі однозначно збільшилася кількість матеріалів з ознаками замовлення і однозначно зросла кількість так званих експертів, які насправді експертами не є. Там в ролі експертів або політики, або дуже дивні люди", - говорить Оксана Романюк з ІМІ. На цих каналах політики ведуть шоу, виконують роль журналіста і таким чином піарять себе, готуючись до виборів, обурюється експертка.

Як можна було цьому запобігти?

У тому, що відбулося з двома інформаційними каналами, медіаконсультант Лариса Мудрак звинувачує своє колишнє місце роботи - Національну Раду України з питань телебачення і радіомовлення. На її думку, Нацрада не виконала свою домашню роботу - не реформувала медійне середовище, не змінила підходи щодо ліцензування каналів, дозволу і заборони їх роботи. "Це чергова криза Нацради, яка не виконує свої функції. Не захищає ані глядача, ані журналіста, ані мовників. Вона діє в інтересах домовленостей великих олігархів", - скаржиться Лариса Мудрак.

На її думку, нове законодавство, нові підходи могли унеможливити або мінімізувати вплив Росії. Окрім того, реформування медіасередовища допомогло би зробити прозорим власників каналів. "Однозначно в систему ліцензування треба було вписати, що це мали бути лише українські власники. Що не має бути іноземного походження, іноземного капіталу, якщо ми хочемо дбати про своє інформаційне поле", - пояснює Лариса Мудрак. Утім, тут виникають запитання, чи спрацювало б це на практиці? Адже, наприклад, Андрій Портнов, новий керівник NewsOne, і Віктор Медведчук, за даними ЗМІ новий власник "112 Україна", є громадянами України. Тобто навіть якби правила змінили так, як пропонує Мудрак, це б не завадило і Портнову і Медведчуку купити канали.

Але Лариса Мудрак пропонує піти ще далі, заборонивши володіти каналами тим, кого підозрюють у держзраді або в інших тяжких злочинах проти держави. Вона визнає, що підозра не є вироком і, наприклад, Андрій Портнов виграє перший же суд у разі, якщо йому заборонять володіти українським телеканалом. "Але принаймні буде суд і процес буде публічним, і люди зроузміють, як до каналу ставитися з його новими власниками, - говорить Лариса Мудрак. - Те, що зараз відомо юзерам Facebook, не означає, що відомо багатьом.Facebook не є визначальним".

Важелі Нацради

Оксана Романюк з ІМІ, втім, не бачить, як Нацрада нині може вплинути на ситуацію. Адже це приватні канали і їх можуть і продавати, і купувати. Усю відповідальність за повернення старої команди до медіавласності експертка перекладає на Генеральну прокуратуру України. Мовляв, якби вчасно довели до кінця справи, зокрема, проти Андрія Портнова, він би не купив NewsOne. "Портнов був під санкціями ЄС, і ЄС їх зняв через те, що Україна не надала підтверджень стосовно кримінальних справ проти нього. Якби він залишався під санкціями, я думаю, це точно ускладнювало би його повернення", - каже вона.

Утім, на думку медіаекспертки Тетяни Попової, в руках Нацради все ж є важель впливу на "112 Україна". "Ліценцію 112-му каналу було видано для створення регіональних каналів, а не одного національного. Нацрада має право забрати ліценцію у 112-го за порушення умов ліцензування, або ж 112-му слід відкрити в кожному регіоні свою студію".

Що стосується NewsOne, то проти цього каналу вже були чотири попередження від Нацради. За фейковий сюжет про слухання в Конгресі США, за порушення правил мовлення в День пам'яті жертв Голодомору в Хмельницькій області, за пропагандистський коментар ведучого про війська РФ тощо. За словами Лариси Мудрак, за законом, після трьох попереджень у Нацради є право забрати ліцензію на мовлення. Але вона сумнівається, що це станеться.