Великобританія

10 фактів про королеву Єлизавету ІІ (фотогалерея)

1 год. тому 1 год. тому

У червні британці святкували 70-річчя перебування на троні Єлизавети ІІ, а 8 вересня королева померла у віці 96 років. Про найцікавіші факти з її біографії та життя читайте в фотодобірці DW.