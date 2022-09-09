10 фактів про королеву Єлизавету ІІ (фотогалерея)

Фото: Victoria Jones/empics/picture alliance Великобританія10 фактів про королеву Єлизавету ІІ (фотогалерея) 1 год. тому1 год. томуУ червні британці святкували 70-річчя перебування на троні Єлизавети ІІ, а 8 вересня королева померла у віці 96 років. Про найцікавіші факти з її біографії та життя читайте в фотодобірці DW.https://www.dw.com/uk/10-faktiv-pro-korolevu-elizavetu-ii-fotogalerea/a-63071030РекламаЧарльз ІІІ: новий король Великобританії і... гопакTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video