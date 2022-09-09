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Королева Єлизавета ІІ
Фото: Victoria Jones/empics/picture alliance
Великобританія

10 фактів про королеву Єлизавету ІІ (фотогалерея)

1 год. тому

У червні британці святкували 70-річчя перебування на троні Єлизавети ІІ, а 8 вересня королева померла у віці 96 років. Про найцікавіші факти з її біографії та життя читайте в фотодобірці DW.

https://www.dw.com/uk/10-faktiv-pro-korolevu-elizavetu-ii-fotogalerea/a-63071030

Чарльз ІІІ: новий король Великобританії і... гопак

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