Італії загрожує мільярдний штраф з боку ЄС через зростання держборгу

Європейська Комісія (ЄК) рекомендує розпочати дисциплінарне провадження стосовно Італії через збільшення державного боргу. Як зазначили в ЄК у середу, 5 червня, італійський уряд не вживає заходів для зменшення боргу, через що прогнозують його зростання і в майбутньому, повідомляє агенція dpa.

У 2018 році державний борг Італії становив понад 132 відсотки від ВВП, у той час як Маастрихтські критерії передбачають показник співвідношення держборгу до ВВП у 60 відсотків. Італія за цим показником - на другій позиції в ЄС після Греції. Загальний обсяг боргу країни - близько 2,3 трильйона євро. І в Єврокомісії припускають, що через бюджетну політику уряду цього року співвідношення боргу до ВВП зросте до 133,7 відсотка, а у 2020-му - до 135,2 відсотка.

Причиною зростання заборгованості, кажуть у Брюсселі, є і високі відсоткові ставки, за якими Італія змушена обслуговувати свої борги. Як зауважив віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, минулого року Італія витратила на обслуговування боргу, за оцінками, 65 мільярдів євро, що стільки ж, як на всю систему освіти.

Упродовж наступних двох тижнів країни-члени ЄС повинні проаналізувати пропозиції Єврокомісії і, у разі згоди, дати дозвіл на початок дисциплінарного провадження. Відповідне рішення можуть ухвалити міністри фінансів країн ЄС на початку липня. Зазначене провадження передбачає конкретні вимоги щодо зниження боргу, у разі ігнорування яких італійським урядом Риму загрожує мільярдний штраф. До цього часу така санкція щодо жодної держави ЄС не застосовувалася.

Реакція Рима

Прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте вже заявив, що "готовий докласти максимум зусиль для уникнення дисциплінарного провадження", цитує dpa. Водночас міністр внутрішніх справ країни, лідер ультраправої "Ліги Півночі" Маттео Сальвіні пообіцяв не поступатися ЄС і стверджує, що політика жорсткої економії, якої вимагає Брюссель, "збільшує борг і бідність". Розкритикував намір Брюсселя також і заступник голови уряду, лідер лівопопулістського "Руху п'яти зірок" Луїджі Ді Майо.