 Італії загрожує мільярдний штраф з боку ЄС через зростання держборгу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.06.2019

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Італії загрожує мільярдний штраф з боку ЄС через зростання держборгу

Єврокомісія рекомендує розпочати провадження щодо Італії через зростання держборгу. Це загрожує Риму мільярдним штрафом.

Єврокомісія рекомендує розпочати провадження проти Італії через зростання боргу

Єврокомісія рекомендує розпочати провадження проти Італії через зростання боргу

Європейська Комісія (ЄК) рекомендує розпочати дисциплінарне провадження стосовно Італії через збільшення державного боргу. Як зазначили в ЄК у середу, 5 червня, італійський уряд не вживає заходів для зменшення боргу, через що прогнозують його зростання і в майбутньому, повідомляє агенція dpa.

У 2018 році державний борг Італії становив понад 132 відсотки від ВВП, у той час як Маастрихтські критерії передбачають показник співвідношення держборгу до ВВП у 60 відсотків. Італія за цим показником - на другій позиції в ЄС після Греції. Загальний обсяг боргу країни - близько 2,3 трильйона євро. І в Єврокомісії припускають, що через бюджетну політику уряду цього року співвідношення боргу до ВВП зросте до 133,7 відсотка, а у 2020-му - до 135,2 відсотка. 

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До 13 листопада італійська влада має надати Європейській комісії оновлений варіант бюджету на 2019 рік, в іншому разі Риму загрожують штрафи. (05.11.2018)

Єврокомісія та Італія дійшли згоди в суперечці щодо державного бюджету останньої. Запропонований Римом новий проект бюджету з меншим рівнем дефіциту валового внутрішнього продукту схвалили в ЄС. (19.12.2018)

Скорочення дефіциту бюджету Італії на наступний рік до 2,04 відсотка ВВП не відповідає вимогам Єврокомісії. Там вважають, що італійському уряду ще слід попрацювати над цим. (13.12.2018)

Причиною зростання заборгованості, кажуть у Брюсселі, є і високі відсоткові ставки, за якими Італія змушена обслуговувати свої борги. Як зауважив віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, минулого року Італія витратила на обслуговування боргу, за оцінками, 65 мільярдів євро, що стільки ж, як на всю систему освіти.

Упродовж наступних двох тижнів країни-члени ЄС повинні проаналізувати пропозиції Єврокомісії і, у разі згоди, дати дозвіл на початок дисциплінарного провадження. Відповідне рішення можуть ухвалити міністри фінансів країн ЄС на початку липня. Зазначене провадження передбачає конкретні вимоги щодо зниження боргу, у разі ігнорування яких італійським урядом Риму загрожує мільярдний штраф. До цього часу така санкція щодо жодної держави ЄС не застосовувалася.

Реакція Рима

Прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте вже заявив, що "готовий докласти максимум зусиль для уникнення дисциплінарного провадження", цитує dpa. Водночас міністр внутрішніх справ країни, лідер ультраправої "Ліги Півночі" Маттео Сальвіні пообіцяв не поступатися ЄС і стверджує, що політика жорсткої економії, якої вимагає Брюссель, "збільшує борг і бідність". Розкритикував намір Брюсселя також і заступник голови уряду, лідер лівопопулістського "Руху п'яти зірок" Луїджі Ді Майо.

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