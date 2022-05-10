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Італія

Італія - держава на півдні Європи.

Італія є парламентською республікою. Повна назва - Італійська Республіка. Вона розташована на півдні Європи. Столиця - Рим. Площа Італії перевищує 301 тисячу квадратних кілометрів. Кількість населення становить майже 59,5 мільйона осіб.

Україна вийшла у фінал Євробачення-2022 у Турині

Україна вийшла у фінал "Євробачення-2022" у Турині 10.05.2022

Kalush Orchestra​​​​​​​ виступить у фіналі конкурсу 14 травня, а також представники Вірменії, Молдови, Литви та ще шестеро учасників першого півфіналу. Росію дискваліфікували.
Перший півфінал Євробачення-2022 почався в Турині

Перший півфінал "Євробачення-2022" почався в Турині 10.05.2022

Головний фаворит конкурсу - український гурт Kalush Orchestra. Хороші шанси на вихід у фінал у Вірменії та Молдови.

Як українці знайшли притулок і роботу в німецькому цирку - "Європа у фокусі" (09.05.2022) 09.05.2022

Цирк у Мюнхені приймає українських біженців. В Іспанії через посуху з'явилося село-примара. У Туреччині представники ЛГБТІ борються проти дискримінації. У Польщі знешкоджують вибухонебезпечну спадщину Другої світової війни.

Конкурс Євробачення-2022 відкрився в італійському Турині

Конкурс "Євробачення-2022" відкрився в італійському Турині 09.05.2022

Церемонія відкриття "Євробачення" пройшла у королівському палаці Венарія. Вона зібрала всіх учасників цьогорічного конкурсу з 40 країн.
Італія затримала розкішну яхту Шехерезада, яку пов'язують з Путіним

Італія затримала розкішну яхту "Шехерезада", яку пов'язують з Путіним 07.05.2022

В італійському порту Марина-ді-Каррара затримали яхту за 700 мільйонів доларів, формальним власником якої є, за даними ЗМІ, екскерівник "Роснефти", а реальним - Володимир Путін.
Прем'єр-міністр Італії розкритикував телеканал за інтерв'ю з Лавровим

Прем'єр-міністр Італії розкритикував телеканал за інтерв'ю з Лавровим 03.05.2022

Виступ міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова на італійському телебаченні 1 травня був не інтерв'ю, а сеансом політичної агітації, вважає прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі.
Італія виділила 14 мільярдів євро на боротьбу зі зростанням цін

Італія виділила 14 мільярдів євро на боротьбу зі зростанням цін 03.05.2022

Громадяни отримають одноразові виплати, а компанії з енергоємним виробництвом - податкові послаблення. Раніше влада знизила податок на бензин на 30 центів за літр.

Чому українські біженці повертаються назад попри війну? - "Європа у фокусі" (02.05.2022) 02.05.2022

Чому українські громадяни повертаються попри війну. Як журналісти перетворилися на військових репортерів. Як Вільнюс збирається відбивати агресію РФ. Італійський митець бореться зі свастикою у Вероні.
На Півночі Італії вирують лісові пожежі

На Півночі Італії вирують лісові пожежі 17.04.2022

Полум'я біля озера Лаго-Маджоре вдалося взяти під контроль. Однак у Ломбардії, а також у Лігурії та П'ємонті пожежі не вщухають.
Кілька країн ЄС вислали дипломатів Росії після оприлюднених фото з Бучі

Кілька країн ЄС вислали дипломатів Росії після оприлюднених фото з Бучі 05.04.2022

Рішення про вислання російських дипломатів та значне скорочення персоналу дипломатичних відомств РФ ухвалили ФРН, Франція, Італія та Данія. Це сталося після оприлюднення кадрів імовірних злочинів армії РФ в Бучі.

Зеленський закликав Італію не бути "курортом для вбивць" (22.03.2022) 22.03.2022

Володимир Зеленський звернувся до італійського парламенту. Він закликав Італію ввести жорсткі санкції проти РФ.

Зеленський - Італії: Не будьте курортом для вбивць

Зеленський - Італії: Не будьте курортом для вбивць 22.03.2022

Влада Італії має заблокувати російські активи, підтримати санкції на продаж російської нафти й енергоносіїв і закрити доступ російським суднам до італійських портів, вважає Володимир Зеленський.

Як російським олігархам у Європі закручують гайки (21.03.2022) 21.03.2022

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Європа вживає безпрецедентні санкційні заходи щодо активів російських олігархів. Однак критики закидають, що робиться недостатньо.

В Італії арештували елітну нерухомість російського олігарха Мордашова

В Італії арештували елітну нерухомість російського олігарха Мордашова 18.03.2022

В рамках санкцій ЄС, запроваджених через напад Росії на Україну, італійська поліція арештувала віллу російського олігарха і власника "Сєвєрсталі" Олексія Мордашова. Її вартість оцінюють у 105 мільйонів євро.
Повернутися і бути корисним: як заробітчани їдуть назад до України

Повернутися і бути корисним: як заробітчани їдуть назад до України 05.03.2022

Мільйон українців виїхав за кордон, тікаючи від війни, розпочатої Росією. Але 80 тисяч людей повернулися. Попри війну додому їдуть українці з усього світу, щоб боронити країну від ворога й укріплювати тил.
Рада Європи призупинила представництво Росії в організації

Рада Європи призупинила представництво Росії в організації 25.02.2022

Рішення про призупинення представництва РФ у РЄ ухвалено на тлі російського вторгнення в Україну. Голова Ради Італія назвала неприйнятною російську військову агресію проти України.
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