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Італія - держава на півдні Європи.
Італія є парламентською республікою. Повна назва - Італійська Республіка. Вона розташована на півдні Європи. Столиця - Рим. Площа Італії перевищує 301 тисячу квадратних кілометрів. Кількість населення становить майже 59,5 мільйона осіб.
Цирк у Мюнхені приймає українських біженців. В Іспанії через посуху з'явилося село-примара. У Туреччині представники ЛГБТІ борються проти дискримінації. У Польщі знешкоджують вибухонебезпечну спадщину Другої світової війни.
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