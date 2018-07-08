 Італія погрожує не приймати кораблі місій ЄС із врятованими мігрантами | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.07.2018

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Новини

Італія погрожує не приймати кораблі місій ЄС із врятованими мігрантами

Італія хоче заборонити кораблям міжнародних місій, зокрема місій ЄС, доставляти мігрантів, врятованих у Середземному морі, в порти країни. Глава МВС Італії Сальвіні просуватиме таке рішення на рівні ЄС.

Маттео Сальвіні

Маттео Сальвіні

Уряд Італії хоче домогтися, щоб кораблі, задіяні в місіях ЄС у Середземному морі та які рятують мігрантів поблизу узбережжя Лівії, доправляли врятованих у порти будь-якої іншої країни.

Про це міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні заявив у неділю, 8 липня, менш ніж за тиждень до зустрічі очільників МВС країн-членів ЄС в австрійському Іннсбруку, яка відбудеться 12 липня, повідомляє агенція Reuters.

Сальвіні запевнив, що озвучить в Іннсбруку "вимогу закрити італійські порти для кораблів міжнародних місій", нагадавши при цьому, що його уряд заблокував італійські порти для суден неурядових організацій. Міністр також висловив жаль, що попередній уряд Італії за останні п'ять років підписав угоди, котрі зобов'язували Італію приймати мігрантів, врятованих суднами місій.

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У Середземному морі здійснюються дві місії ЄС та Frontex, метою яких є боротьба з перевізниками мігрантів, - "Софія" та "Тритон". Напередодні ірландське судно Samuel Beckett, задіяне в місії "Софія", доставило в італійський порт Мессіна 106 врятованих мігрантів.

Італія зобов'язана приймати мігрантів, врятованих своєю береговою охороною та комерційними суднами, які підбирають мігрантів на її прохання.

Новий коаліційний уряд Італії категоричний в своїй антиміграційній політиці. У червні цього року італійська влада відмовилася приймати французький рятувальний човен Aquarius з 629-ма біженцями.  Тоді ж Італія і Мальта відмовилися відкривати свої порти для рятувального судна Lifeline німецької благодійної організації Mission Lifeline, котре підібрало в Середземному морі 224 мігрантів. Як повідомлялося раніше, Італія має намір заблокувати подовження місії країн ЄС "Софія", яка триває з червня 2015 року.

За даними італійського МВС, з початку 2018 року 16 687 мігрантів прибули до Італії, з них 11 тисяч - з Лівії.

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