Італія з 3 червня відкриває кордони

Італійський уряд ввечері 15 травня затвердив постанову, запропоновану прем'єр-міністром Джузеппе Конте і міністром охорони здоров'я Роберто Сперанца, що дозволяє з 3 червня вільно подорожувати територією Італії громадянам інших країн-членів Європейського Союзу, Сан-Марино та Ватикану. Про це у суботу, 16 травня, повідомляє агенція новин dpa.

За даними італійського видання Daily La Repubblica та інформаційного агентства Adnkronos, що посилаються на урядові джерела, від осіб, які подорожуватимуть до Італії з 3 червня, не будуть вимагати відправлятися на самоізоляцію. Італійський уряд також постановив, що обмеження на пересування всередині регіонів будуть зняті з 18 травня, а вже з 3 червня будуть зняті обмеження на пересування між регіонами. Водночас, в заяві зазначається, що у випадку нового спалаху коронавірусної інфекції влада на регіональному або національному рівні може знов обмежити пересування в конкретних районах.

Послаблення карантину

В Італії у травні почали крок за кроком послаблювати карантинні обмеження. Від 11 травня кафетеріям дозволили продавати морозиво і каву з собою. Більшість крамниць, окрім продуктових, зачинені до середини місяця. Перукарням доведеться чекати на відкриття до червня. Водночас знову можна відвідувати парки. Багато підприємств починають працювати, тож близько 20 відсотків працівників повертаються до роботи. Італійцям дозволяється відвідувати тільки своїх сусідів, а також їздити в сусідні міста, але лише в межах свого регіону. Через спалах коронавірусної інфекції в'їзд до Італії і поїздки між регіонами були можливі тільки у виняткових випадках.

Життя в Італії поступово відновлюється

Мільярди євро на подолання наслідків

Поширення коронавірусу в Італії й запровадження жорстких карантинних заходів спричинили стрімке падіння місцевої економіки. ЄС прогнозує падіння ВВП Італії у 2020 році на 9,5 відсотка. Уряд Італії в середу, 13 травня, оприлюднив програму фінансової допомоги для подолання коронавірусної кризи й порятунку економіки. Як заявив прем'єр-міністр країни Джузеппе Конте, йдеться про підтримку соціальних програм та різних галузей економіки обсягом у 55 мільярдів євро. Уряд підтримає туристичну й культурну галузі, будівництво й сільське господарство. Запланована фінансова підтримка для безробітних і родин із дітьми.

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Італія була однією з найбільш постраждалих країн у світі від спалаху коронавірусної інфекції. Згідно з останніми даними Університету імені Джонса Гопкінса (США), Італія посідає п'яту сходинку за кількістю інфікованих. У країні офіційно підтвердили понад 223 тисячі випадків викликаної коронавірусом хвороби COVID-19. Внаслідок хвороби померли понад 30 тисяч осіб.

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