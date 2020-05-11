 Італія з 3 червня відкриває кордони | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.05.2020

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Новини

Італія з 3 червня відкриває кордони

Уряд Італії ухвалив рішення про відкриття кордонів країни. З третього червня італійці можуть вільно виїжджати за межі країни. Водночас дозвіл на в'їзд поки надали лише громадянам країн-членів ЄС.

Італія відкриває кордони з 3 червня

Італія відкриває кордони з 3 червня

Італійський уряд ввечері 15 травня затвердив постанову, запропоновану прем'єр-міністром Джузеппе Конте і міністром охорони здоров'я Роберто Сперанца, що дозволяє з 3 червня вільно подорожувати територією Італії громадянам інших країн-членів Європейського Союзу, Сан-Марино та Ватикану. Про це у суботу, 16 травня, повідомляє агенція новин dpa.

За даними італійського видання Daily La Repubblica та інформаційного агентства Adnkronos, що посилаються на урядові джерела, від осіб, які подорожуватимуть до Італії з 3 червня, не будуть вимагати відправлятися на самоізоляцію. Італійський уряд також постановив, що обмеження на пересування всередині регіонів будуть зняті з 18 травня, а вже з 3 червня будуть зняті обмеження на пересування між регіонами. Водночас, в заяві зазначається, що у випадку нового спалаху коронавірусної інфекції влада на регіональному або національному рівні може знов обмежити пересування в конкретних районах.

Послаблення карантину

В Італії у травні почали крок за кроком послаблювати карантинні обмеження. Від 11 травня кафетеріям дозволили продавати морозиво і каву з собою. Більшість крамниць, окрім продуктових, зачинені до середини місяця. Перукарням доведеться чекати на відкриття до червня. Водночас знову можна відвідувати парки. Багато підприємств починають працювати, тож близько 20 відсотків працівників повертаються до роботи. Італійцям дозволяється відвідувати тільки своїх сусідів, а також їздити в сусідні міста, але лише в межах свого регіону. Через спалах коронавірусної інфекції в'їзд до Італії і поїздки між регіонами були можливі тільки у виняткових випадках.

Життя в Італії поступово відновлюється

Життя в Італії поступово відновлюється

Мільярди євро на подолання наслідків

Поширення коронавірусу в Італії й запровадження жорстких карантинних заходів спричинили стрімке падіння місцевої економіки. ЄС прогнозує падіння ВВП Італії у 2020 році на 9,5 відсотка. Уряд Італії в середу, 13 травня, оприлюднив програму фінансової допомоги для подолання коронавірусної кризи й порятунку економіки. Як заявив прем'єр-міністр країни Джузеппе Конте, йдеться про підтримку соціальних програм та різних галузей економіки обсягом у 55 мільярдів євро. Уряд підтримає туристичну й культурну галузі, будівництво й сільське господарство. Запланована фінансова підтримка для безробітних і родин із дітьми.

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Італія була однією з найбільш постраждалих країн у світі від спалаху коронавірусної інфекції. Згідно з останніми даними Університету імені Джонса Гопкінса (США), Італія посідає п'яту сходинку за кількістю інфікованих. У країні офіційно підтвердили понад 223 тисячі випадків викликаної коронавірусом хвороби COVID-19. Внаслідок хвороби померли понад 30 тисяч осіб.

  • Жінка виходить із магазину модного одягу в Нікосії, Кіпр

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    З поверненням!

    Через карантин крамниці по всій Європі були змушені зачинитися. Не став винятком і цей магазин модного одягу в центрі Нікосії на Кіпрі. З кінця березня на острові діяли суворі карантинні обмеження. Але 4 травня, відколи дозволили відновити роботу будівельних майданчиків та невеликих крамниць, цей магазин знову відчинив свої двері.

  • Люди вийшли на прогулянку на пляж міста Порту в перший день послаблення карантинних обмежень

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Повернення пляжного відпочинку

    Португальці тепер знову можуть насолодитися прогулянкою узбережжям. В умовах надзвичайного стану в країні, який запровадили ще 18 березня, відвідування пляжів було заборонене. Нині відновили роботу також крамниці й перукарні, однак у приміщеннях і надалі треба носити маски.

  • Перукарі в салоні краси в Афінах, Греція

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Візит до перукарні: час настав

    У Греції після майже півторамісячного простою відкрилися невеликі магазини й перукарні. Схоже, що найближчим часом перукарі по всій Європі матимуть багато роботи. Утім, ресторанам і барам доведеться почекати до кінця місяця.

  • Працівники громадського транспорту в Будапешті роздають захисні маски

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Хочеш вільно пересуватися - вдягни маску

    Явище, яке вже стало звичним для європейських вулиць: люди носять захисні маски у крамницях та транспорті. У Будапешті, столиці Угорщини, працівники громадського транспорту влаштували масову роздачу масок подорожнім.

  • Люди на вулицях Мадрида після послаблення обмежень

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Прогулянка вулицею - вже подія

    Жителям Іспанії майже два місяці було заборонено залишати свої домівки без поважної причини. Необхідність дотримання суворих обмежень і правил соціального дистанціювання ніхто не скасовував, але людям нарешті дозволили займатися спортом просто неба і виходити на прогулянки. Мадридці не могли пропустити таку нагоду й масово вийшли на вулиці.

  • Італійські взуттєвики змушені працювати в масках

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Повернення на роботу

    В Італії також діяли суворі карантинні обмеження, і підстав для виходу на вулицю в італійців було небагато. Але нині італійцям уже можна ходити на роботу. Зрозуміло, що за дотримання певних умов. Робітники взуттєвої фабрики у Кастельнуово-Вомано, що у провінції Терамо, змушені працювати в масках. Їхні робочі місця відокремлені пластиковими перегородками.

  • Вдягнені у захисні маски співробітники ритуальної служби несуть труну в Каталіні, Італія

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Провести в останню путь

    Послаблення обмежень в Італії також передбачає, що на похованні можуть бути присутніми до 15 осіб у масках. Раніше в Італії було заборонено відвідувати похорони, що позбавило багатьох людей можливості попрощатися із близькими.

  • Вчитель видає учню маску перед початком занять у віденській школі

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Відкриті школи

    В Австрії почалося поступове відновлення навчання у школах. Ріхард Фішер, вчитель із Відня, роздає учням медичні маски перед початком занять. У країні також знову дозволили відвідувати родичів у будинках для літніх людей. А невеликі магазини та інші підприємства відновили в Австрії роботу ще з 14 квітня.

  • Гравці мюнхенської Баварії повернулися до тренувань

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Як же без футболу?

    До тренувань, щоправда, у невеликих групах, повернулися і професійні футболісти. Гравці чемпіона Бундесліги - мюнхенської "Баварії" - проводять тренування в рамках підготовки до продовження чемпіонату. З 15 травня в Німеччині має відновитися першість країни з футболу. Однак уболівальників на стадіонах не буде.

    Автор: Алекс Метьюс, Микола Кондратенко


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