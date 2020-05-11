Рим виділить на подолання коронавірусної кризи 55 мільярдів євро

Уряд Італії в середу, 13 травня, оприлюднив програму фінансової допомоги для подолання коронавірусної кризи й порятунку економіки. Як заявив прем'єр-міністр країни Джузеппе Конте, йдеться про підтримку соціальних програм та різних галузей економіки обсягом у 55 мільярдів євро.

Уряд підтримає туристичну й культурну галузі, будівництво й сільське господарство. Запланована фінансова підтримка для безробітних і родин із дітьми. Зокрема, італійські родини зможуть отримати державну допомогу на оплату нянь, передає інформагенція dpa. Відкриття шкіл і дитсадків у країні заплановане тільки у вересні.

Рим також спрямує мільярди євро на підтримку систем охорони здоров'я й освіти, а також на підтримку малих і середніх підприємств.

Поширення коронавірусу в Італії й запровадження жорстких карантинних заходів спричинили стрімке падіння місцевої економіки. ЄС прогнозує падіння ВВП Італії у 2020 році на 9,5 відсотка.

Послаблення карантину

В Італії у травні почали крок за кроком послаблювати карантинні обмеження. Від 11 травня кафетеріям дозволили продавати морозиво і каву з собою. Більшість крамниць, окрім продуктових, зачинені до середини місяця. Перукарням доведеться чекати на відкриття до червня. Водночас знову можна відвідувати парки. Багато підприємств починають працювати, тож близько 20 відсотків працівників повертаються до роботи. Італійцям дозволяється відвідувати тільки своїх сусідів, а також їздити в сусідні міста, але лише в межах свого регіону.

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