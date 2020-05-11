В Італії менше тисячі хворих з COVID-19 потребують інтенсивного лікування
В Італії вперше за два місяці кількість пацієнтів з коронавірусом, які потребують лікування у відділеннях інтенсивної терапії, опустилася нижче тисячі. І третій день поспіль від COVID-19 помирають менше 200 пацієнтів.
Дедалі менше італійців потрапляють до реанімації з COVID-19
В Італії станом на понеділок, 11 травня, 999 хворих на COVID-19 перебувають у відділеннях інтенсивної терапії. Такі дані наводять італійські органи влади і повідомляють, що кількість хворих на COVID-19, які потребують інтенсивної терапії, вперше за два останні місяці опустилася нижче позначки в тисячу осіб.
Крім того, вже третій день поспіль число смертей, зареєстрованих протягом 24 годин, було менше 200. За останню добу по всій країні було зафіксовано 179 випадків смерті внаслідок COVID-19. Від початку пандемії в Італії від COVID-19 померли понад 30,7 тисячі осіб.
Наведені чиновниками статистичні дані за останній час дають підстави для сподівань на значне поліпшення ситуації в Італії. Приміром, у розпал епідемії на початку квітня число пацієнтів з COVID-19, які потребували інтенсивної терапії, перевищувало чотири тисячі осіб.
Нагадаємо, ще 4 травня італійський уряд дещо послабив жорсткі карантинні обмеження в зв'язку з пандемією COVID-19. А вже починаючи з наступного тижня дозволять відкритися музеям, магазинам, культурним об'єктам, церквам і бібліотекам. Відкриття ресторанів, барів, кафе, перукарень і салонів краси планується на 1 червня. Однак уряд і експерти в галузі охорони здоров'я й далі закликають італійців дотримуватися правил щодо мінімальної дистанції та особистої гігієни.
Згідно з даними Університету Джонса Хопкінса, в Італії станом на 11 травня зафіксовано понад 219,8 тисячі випадків коронавірусу. Таким чином, за цим показником Італія на п'ятому місці в світі після США, Іспанії, Великобританії та Росії. А за кількістю померлих від COVID-19 Італія третя після США та Великобританії.
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Повернення пляжного відпочинку
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Хочеш вільно пересуватися - вдягни маску
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Прогулянка вулицею - вже подія
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Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Повернення на роботу
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Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Провести в останню путь
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Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Відкриті школи
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Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Як же без футболу?
До тренувань, щоправда, у невеликих групах, повернулися і професійні футболісти. Гравці чемпіона Бундесліги - мюнхенської "Баварії" - проводять тренування в рамках підготовки до продовження чемпіонату. З 15 травня в Німеччині має відновитися першість країни з футболу. Однак уболівальників на стадіонах не буде.