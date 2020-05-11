В Італії менше тисячі хворих з COVID-19 потребують інтенсивного лікування

В Італії станом на понеділок, 11 травня, 999 хворих на COVID-19 перебувають у відділеннях інтенсивної терапії. Такі дані наводять італійські органи влади і повідомляють, що кількість хворих на COVID-19, які потребують інтенсивної терапії, вперше за два останні місяці опустилася нижче позначки в тисячу осіб.

Крім того, вже третій день поспіль число смертей, зареєстрованих протягом 24 годин, було менше 200. За останню добу по всій країні було зафіксовано 179 випадків смерті внаслідок COVID-19. Від початку пандемії в Італії від COVID-19 померли понад 30,7 тисячі осіб.

Наведені чиновниками статистичні дані за останній час дають підстави для сподівань на значне поліпшення ситуації в Італії. Приміром, у розпал епідемії на початку квітня число пацієнтів з COVID-19, які потребували інтенсивної терапії, перевищувало чотири тисячі осіб.

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Нагадаємо, ще 4 травня італійський уряд дещо послабив жорсткі карантинні обмеження в зв'язку з пандемією COVID-19. А вже починаючи з наступного тижня дозволять відкритися музеям, магазинам, культурним об'єктам, церквам і бібліотекам. Відкриття ресторанів, барів, кафе, перукарень і салонів краси планується на 1 червня. Однак уряд і експерти в галузі охорони здоров'я й далі закликають італійців дотримуватися правил щодо мінімальної дистанції та особистої гігієни.

Згідно з даними Університету Джонса Хопкінса, в Італії станом на 11 травня зафіксовано понад 219,8 тисячі випадків коронавірусу. Таким чином, за цим показником Італія на п'ятому місці в світі після США, Іспанії, Великобританії та Росії. А за кількістю померлих від COVID-19 Італія третя після США та Великобританії.

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