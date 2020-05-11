 В Італії менше тисячі хворих з COVID-19 потребують інтенсивного лікування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.05.2020

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Новини

В Італії менше тисячі хворих з COVID-19 потребують інтенсивного лікування

В Італії вперше за два місяці кількість пацієнтів з коронавірусом, які потребують лікування у відділеннях інтенсивної терапії, опустилася нижче тисячі. І третій день поспіль від COVID-19 помирають менше 200 пацієнтів.

Пацієнт з COVID-19 у реанімації

Дедалі менше італійців потрапляють до реанімації з COVID-19

В Італії станом на понеділок, 11 травня, 999 хворих на COVID-19 перебувають у відділеннях інтенсивної терапії. Такі дані наводять італійські органи влади і повідомляють, що кількість хворих на COVID-19, які потребують інтенсивної терапії, вперше за два останні місяці опустилася нижче позначки в тисячу осіб.

Крім того, вже третій день поспіль число смертей, зареєстрованих протягом 24 годин, було менше 200. За останню добу по всій країні було зафіксовано 179 випадків смерті внаслідок COVID-19. Від початку пандемії в Італії від COVID-19 померли понад 30,7 тисячі осіб.

Наведені чиновниками статистичні дані за останній час дають підстави для сподівань на значне поліпшення ситуації в Італії. Приміром, у розпал епідемії на початку квітня число пацієнтів з COVID-19, які потребували інтенсивної терапії, перевищувало чотири тисячі осіб.

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Нагадаємо, ще 4 травня італійський уряд дещо послабив жорсткі карантинні обмеження в зв'язку з пандемією COVID-19. А вже починаючи з наступного тижня дозволять відкритися музеям, магазинам, культурним об'єктам, церквам і бібліотекам. Відкриття ресторанів, барів, кафе, перукарень і салонів краси планується на 1 червня. Однак уряд і експерти в галузі охорони здоров'я й далі закликають італійців дотримуватися правил щодо мінімальної дистанції та особистої гігієни.

Згідно з даними Університету Джонса Хопкінса, в Італії станом на 11 травня зафіксовано понад 219,8 тисячі випадків коронавірусу. Таким чином, за цим показником Італія на п'ятому місці в світі після США, Іспанії, Великобританії та Росії. А за кількістю померлих від COVID-19 Італія третя після США та Великобританії.

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Навіщо італійському містечку нова валюта під час пандемії? (05.05.2020)

  • Жінка виходить із магазину модного одягу в Нікосії, Кіпр

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    З поверненням!

    Через карантин крамниці по всій Європі були змушені зачинитися. Не став винятком і цей магазин модного одягу в центрі Нікосії на Кіпрі. З кінця березня на острові діяли суворі карантинні обмеження. Але 4 травня, відколи дозволили відновити роботу будівельних майданчиків та невеликих крамниць, цей магазин знову відчинив свої двері.

  • Люди вийшли на прогулянку на пляж міста Порту в перший день послаблення карантинних обмежень

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Повернення пляжного відпочинку

    Португальці тепер знову можуть насолодитися прогулянкою узбережжям. В умовах надзвичайного стану в країні, який запровадили ще 18 березня, відвідування пляжів було заборонене. Нині відновили роботу також крамниці й перукарні, однак у приміщеннях і надалі треба носити маски.

  • Перукарі в салоні краси в Афінах, Греція

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Візит до перукарні: час настав

    У Греції після майже півторамісячного простою відкрилися невеликі магазини й перукарні. Схоже, що найближчим часом перукарі по всій Європі матимуть багато роботи. Утім, ресторанам і барам доведеться почекати до кінця місяця.

  • Працівники громадського транспорту в Будапешті роздають захисні маски

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Хочеш вільно пересуватися - вдягни маску

    Явище, яке вже стало звичним для європейських вулиць: люди носять захисні маски у крамницях та транспорті. У Будапешті, столиці Угорщини, працівники громадського транспорту влаштували масову роздачу масок подорожнім.

  • Люди на вулицях Мадрида після послаблення обмежень

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Прогулянка вулицею - вже подія

    Жителям Іспанії майже два місяці було заборонено залишати свої домівки без поважної причини. Необхідність дотримання суворих обмежень і правил соціального дистанціювання ніхто не скасовував, але людям нарешті дозволили займатися спортом просто неба і виходити на прогулянки. Мадридці не могли пропустити таку нагоду й масово вийшли на вулиці.

  • Італійські взуттєвики змушені працювати в масках

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Повернення на роботу

    В Італії також діяли суворі карантинні обмеження, і підстав для виходу на вулицю в італійців було небагато. Але нині італійцям уже можна ходити на роботу. Зрозуміло, що за дотримання певних умов. Робітники взуттєвої фабрики у Кастельнуово-Вомано, що у провінції Терамо, змушені працювати в масках. Їхні робочі місця відокремлені пластиковими перегородками.

  • Вдягнені у захисні маски співробітники ритуальної служби несуть труну в Каталіні, Італія

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Провести в останню путь

    Послаблення обмежень в Італії також передбачає, що на похованні можуть бути присутніми до 15 осіб у масках. Раніше в Італії було заборонено відвідувати похорони, що позбавило багатьох людей можливості попрощатися із близькими.

  • Вчитель видає учню маску перед початком занять у віденській школі

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Відкриті школи

    В Австрії почалося поступове відновлення навчання у школах. Ріхард Фішер, вчитель із Відня, роздає учням медичні маски перед початком занять. У країні також знову дозволили відвідувати родичів у будинках для літніх людей. А невеликі магазини та інші підприємства відновили в Австрії роботу ще з 14 квітня.

  • Гравці мюнхенської Баварії повернулися до тренувань

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Як же без футболу?

    До тренувань, щоправда, у невеликих групах, повернулися і професійні футболісти. Гравці чемпіона Бундесліги - мюнхенської "Баварії" - проводять тренування в рамках підготовки до продовження чемпіонату. З 15 травня в Німеччині має відновитися першість країни з футболу. Однак уболівальників на стадіонах не буде.

    Автор: Алекс Метьюс, Микола Кондратенко


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