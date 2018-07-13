Італія дозволила висадити на берег 450 врятованих мігрантів

Італія вирішила прийняти на свій берег близько 450 біженців, яких на минулих вихідних врятували з дерев'яного судна в Середземному морі, передає у понеділок, 16 липня, агенція dpa. Мігранти будуть розподілені між кількома європейськими країнами: Іспанією, Португалією, Францією, Німеччиною та Мальтою.

"Навіть Іспанія та Португалія хотіли би взяти по 50 мігрантів кожна, тоді як Франція, Німеччина та Мальта вже це зробили", - написав у Twitter прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте. Раніше він повідомляв, що Італія візьме участь в прийнятті мігрантів, якщо це зроблять і інші європейські країни. У неділю, 15 липня, близько 50 жінок та дітей, стан здоров'я яких був поганий, висадили на італійський берег.

Близько 450 мігрантів, які дрейфували на дерев'яному човні в Середземному морі, 14 липня евакуювали на два кораблі. Один з цих кораблів належить італійській береговій охороні, інший - бере участь у місії Європейського агентства з охорони кордонів Frontex.

Вісьмох жінок та дітей для надання медичної допомоги італійська берегова охорона відразу доправила на італійський острів Лампедуза. Інших мігрантів заборонив приймати міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні, який дотримується жорсткої антимігрантської позиції.

Нагадаємо, що впродовж останніх кількох тижнів між державами спалахували суперечки щодо прийому рятувальних кораблів з мігрантами, зокрема, через судна Aquarius та Lifeline. Італійський уряд заборонив кораблям благодійних організацій, які рятували мігрантів, заходити в порти країні, тому судна приватних рятувальників зараз не працюють у Середземному морі.