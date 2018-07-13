 Італія дозволила висадити на берег 450 врятованих мігрантів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.07.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Італія дозволила висадити на берег 450 врятованих мігрантів

Врятовані в Середземному морі 450 біженців отримали дозвіл зійти на берег в Італії. Їх погодилися прийняти Іспанія, Португалія, Франція, Мальта та Німеччина.

Врятованих мігрантів приймуть декілька європейських країн

Врятованих мігрантів приймуть декілька європейських країн

Італія вирішила прийняти на свій берег близько 450 біженців, яких на минулих вихідних врятували з дерев'яного судна в Середземному морі, передає у понеділок, 16 липня, агенція dpa. Мігранти будуть розподілені між кількома європейськими країнами: Іспанією, Португалією, Францією, Німеччиною та Мальтою.

"Навіть Іспанія та Португалія хотіли би взяти по 50 мігрантів кожна, тоді як Франція, Німеччина та Мальта вже це зробили", - написав у Twitter прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте. Раніше він повідомляв, що Італія візьме участь в прийнятті мігрантів, якщо це зроблять і інші європейські країни. У неділю, 15 липня, близько 50 жінок та дітей, стан здоров'я яких був поганий, висадили на італійський берег.

DW.COM

Близько 450 мігрантів були врятовані з дерев'яного човна у морі поряд з італійським островом Лампедуза. Утім, Італія та Мальта відмовляються їх прийняти на своїй території. (14.07.2018)

Німеччина прийме 50 мігрантів, яких раніше зняли з дерев'яного човна в Середземному морі. По стільки ж мігрантів приймуть Франція та Мальта. (15.07.2018)

Близько 450 мігрантів, які дрейфували на дерев'яному човні в Середземному морі, 14 липня евакуювали на два кораблі. Один з цих кораблів належить італійській береговій охороні, інший - бере участь у місії Європейського агентства з охорони кордонів Frontex.

Вісьмох жінок та дітей для надання медичної допомоги італійська берегова охорона відразу доправила на італійський острів Лампедуза. Інших мігрантів заборонив приймати міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні, який дотримується жорсткої антимігрантської позиції.

Нагадаємо, що впродовж останніх кількох тижнів між державами спалахували суперечки щодо прийому рятувальних кораблів з мігрантами, зокрема, через судна Aquarius та Lifeline. Італійський уряд заборонив кораблям благодійних організацій, які рятували мігрантів, заходити в порти країні, тому судна приватних рятувальників зараз не працюють у Середземному морі.

Дивитись відео 01:24
Now live
01:24 хв

Саміт ЄС щодо кризи біженців: ніч, яка задовольнила всіх (29.06.2018)

Аудіо й відео до теми

Саміт ЄС щодо кризи біженців: ніч, яка задовольнила всіх (29.06.2018)  

Також за темою

Flüchtlinge im Mittelmeer

Франція і Мальта приймуть 100 мігрантів, врятованих в Середземному морі 15.07.2018

Італійський прем'єр Джузеппе Конте повідомив, що Франція та Мальта приймуть по 50 мігрантів, яких раніше зняли з дерев'яного човна в Середземному морі.

Mittelmeerroute - Flüchtlinge im Boot

Німеччина прийме 50 біженців, врятованих в Середземному морі 15.07.2018

Німеччина прийме 50 мігрантів, яких раніше зняли з дерев'яного човна в Середземному морі. По стільки ж мігрантів приймуть Франція та Мальта.

Italien Flüchtlinge auf dem Schiff Aquarius

Понад 400 мігрантів евакуювали з дерев'яного судна на військові кораблі 14.07.2018

Близько 450 мігрантів були врятовані з дерев'яного човна у морі поряд з італійським островом Лампедуза. Утім, Італія та Мальта відмовляються їх прийняти на своїй території.

Докладно

Ukraine - Kundgebung von Saakaschwilis Unterstützer in Kiew (DW/O. Savytskyi)

Війна рейтингів: що собі дозволяють соціологи (відео)

Як викривляють рейтинги кандидатів у президенти? Про найпоширеніші маніпуляції українських соціологів - добірка DW.  

Новий закон має спростити для банків стягнення боргів

Контрольний постріл по "проблемних" позичальниках

Новий закон має сприяти відновленню банківського сектора. Однак позичальники просять президента його ветувати. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  