Італія, Верона: хто відповідає на листи шекспірівській Джульєтті - "Європа у фокусі" (відео)

Як Казахстан переходить з латинки на кирилицю (відео)

До 2025 року в Казахстані має повністю завершитися перехід з кирилиці на латинський алфавіт. Це повинно символізувати розрив країни з її радянським минулим. Як це відбувається і що це означає для майбутнього Казахстану? (05.07.2019)