 Італія, Верона: хто відповідає на листи шекспірівській Джульєтті - ″Європа у фокусі″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 15.07.2019

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Політика й суспільство

Італія, Верона: хто відповідає на листи шекспірівській Джульєтті - "Європа у фокусі" (відео)

Що Володимир Зеленський може запропонувати мешканцям окупованих територій і чому Еммануель Макрон хоче закрити елітний університет, в якому сам навчався? Про це та інше дивіться у тижневику "Європа у фокусі".

FOED Italien (SWR)

Верона - місто Ромео та Джульєтти

"Європа у фокусі". Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

01:01 Донбас: що Володимир Зеленський може запропонувати мешканцям окупованих територій України

11:04 Франція: чому Еммануель Макрон хоче закрити елітний університет, в якому сам навчався

16:06 Італія: хто працює прес-секретарем шекспірівської Джульєтти у Вероні

06:01 Туреччина: як афротурки опинилися в сучасному рабстві

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Дешева нерухомість у Туреччині - "Європа у фокусі" (відео)

Дивіться у тижневику DW "Європа у фокусі" про розслідування щодо воєнних злочинців в ЄС, надії контрабандистів на Brexit, екологічну ініціативу на Балтійському морі й співи для сиру зі Швейцарії. (09.07.2019)  

Чорногорія мусить обирати між туристами та довкіллям? (відео)

Навала туристів приносить Чорногорії гроші, але й руйнує довкілля. Особливо, якщо йдеться про тисячі людей на круїзних лайнерах, що запливають у чорногорський Котор. Рибалки нарікають: їхні вилови тануть на очах. (11.07.2019)  

Як Казахстан переходить з латинки на кирилицю (відео)

До 2025 року в Казахстані має повністю завершитися перехід з кирилиці на латинський алфавіт. Це повинно символізувати розрив країни з її радянським минулим. Як це відбувається і що це означає для майбутнього Казахстану? (05.07.2019)  

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Верона: хто відповідає на листи шекспірівській Джульєтті - "Європа у фокусі" (15.07.2019) 15.07.2019

Донбас: що Володимир Зеленський може запропонувати мешканцям окупованих територій. Франція: чому Еммануель Макрон хоче закрити елітний університет, в якому сам навчався. Греція: страшна правда про знущання над людьми з інвалідністю. Туреччина: як афротурки опинилися в сучасному рабстві.

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Докладно

FOED Italien (SWR)

Хто відповідає на листи Джульєтті - "Європа у фокусі"(відео)

Що Зеленський може запропонувати мешканцям Донбасу і чому Макрон хоче закрити елітний університет, в якому сам навчався?  

Ігор Коломойський

Суд зняв арешт із 415 об'єктів нерухомості Коломойського

Печерський райсуд Києва зняв арешт з 415 об'єктів нерухомості компанії, пов'язаної з Ігорем Коломойським.  

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