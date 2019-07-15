Італія, Верона: хто відповідає на листи шекспірівській Джульєтті - "Європа у фокусі" (відео)

Що Володимир Зеленський може запропонувати мешканцям окупованих територій і чому Еммануель Макрон хоче закрити елітний університет, в якому сам навчався? Про це та інше дивіться у тижневику "Європа у фокусі".
"Європа у фокусі". Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:
01:01 Донбас: що Володимир Зеленський може запропонувати мешканцям окупованих територій України
11:04 Франція: чому Еммануель Макрон хоче закрити елітний університет, в якому сам навчався
16:06 Італія: хто працює прес-секретарем шекспірівської Джульєтти у Вероні
06:01 Туреччина: як афротурки опинилися в сучасному рабстві
Дивіться у тижневику DW "Європа у фокусі" про розслідування щодо воєнних злочинців в ЄС, надії контрабандистів на Brexit, екологічну ініціативу на Балтійському морі й співи для сиру зі Швейцарії. (09.07.2019)
Навала туристів приносить Чорногорії гроші, але й руйнує довкілля. Особливо, якщо йдеться про тисячі людей на круїзних лайнерах, що запливають у чорногорський Котор. Рибалки нарікають: їхні вилови тануть на очах. (11.07.2019)