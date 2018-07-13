Італійський віце-прем'єр погрожує ветувати санкції ЄС щодо Росії
Міністр внутрішніх справ, віце-прем'єр Італії Маттео Сальвіні пообіцяв зробити все, щоб ЄС зняв санкції з Росії, запроваджені через анексію Криму та конфлікт на Донбасі. Він не виключив ветування санкцій із боку Рима.
Маттео Сальвіні (фото з архіву)
Міністр внутрішніх справ, віце-прем'єр Італії Маттео Сальвіні прагне, щоб Євросоюз до кінця року скасував санкції проти Росії. Він заявив про це в понеділок, 16 липня, під час візиту до Москви.
Сальвіні зазначив, що скористається всіма можливими засобами, аби переконати європейських партнерів зняти санкції, запроваджені у 2014 році через анексію Криму та агресію Росії на Сході України.
Він пригрозив, що Рим може ветувати рішення про продовження санкцій наприкінці року. "Вето - це крайній захід, але я нічого не виключаю", - цитує італійського міністра інформагенція AFP. За словами Сальвіні, Італія "найбільше постраждала від санкцій проти Росії". Нагадаємо, що Росія з 2014 року запровадила продовольче ембарго щодо держав Заходу, які ініціювали та підтримали санкції проти неї.
Сальвіні, який є одним із лідерів правопопулістської партії "Ліга Півночі", додав, що прагне створити можливості для співпраці італійського та російського малого й середнього бізнесу.
Глава італійського МВС також назвав "цілковито легітимною" ідею повернення Росії до складу Великої вісімки (G8) - неформального клубу розвинених демократій. Наприкінці червня про можливість повернення Росії до G8 за умови "компромісів" із її боку заявляв також держсекретар США Майк Помпео.
Раніше в червні новий прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте зазначив, що італійський уряд виступатиме за "перегляд" економічних санкцій щодо Росії. Сальвіні у Москві повідомив, що Конте поїде до Росії у другій половині жовтня, аби зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним.
На початку липня Рада ЄС до кінця січня 2019 року продовжила секторальні санкції щодо Росії через її агресію в Україні. Вони стосуються фінансового, енергетичного та оборонного секторів російської економіки.
10 європейських делікатесів, від яких важко відмовитися
Mascarpone: той, що тане в роті
Батьківщина італійського вершкового сиру маскарпоне - регіон Ломбардія в Італії. На 75 відсотків він складається з жиру і вважається не тільки смачним конкурентом вершковому маслу, але і ідеальною основою для десертів. Найвідоміший десерт з маскарпоне - це тирамісу. Інші інгредієнти цього популярного в світі десерту - яйця, кава, цукор і бісквітне печиво савоярді.
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Mozzarella: ніжна спокусниця
Сир моцарела походить з іншого італійського регіону - Кампанія. Широко поширена моцарелла з коров'ячого молока, хоча існує і більш вишуканий варіант цього сиру, виготовлений з молока буйволиць. Мабуть, найвідоміше блюдо з моцарелою - це піца з розплавленими кружальцями цього сиру. Для приготування справжньої піци, моцарела - найголовніший компонент.
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Jamón: дволикий окіст
Сиров'ялений свинячий окіст - мабуть, найвідоміший іспанський делікатес. Хамон буває двох видів: серрано та іберіко. Перший виготовляють з м'яса білої свині, для виробництва другого, більш дорогого, беруть м'ясо чорної свині. Вважається, що на смакові якості хамона впливає спосіб нарізання: нарізати цю шинку слід за допомогою спеціального пристрою під назвою хамонера.
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Атлантичний оселедець, який вважається найкращим за своїми смаковими якостями, водиться поблизу узбережжя Норвегії, Голландії та Ісландії. Норвезький оселедець має чудову репутацію не тільки завдяки своїм смаковим якостям, а й екологічно чистим умовам його обробки. Оселедець дуже популярний у солоному вигляді, але і смажений він теж дуже смачний.
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Parmigiano-Reggiano: в очікуванні на післясмак
Пармезан - один з найвідоміших сирів у всьому світі. Цей італійський сир довгого дозрівання називають "сиром восьми століть". Вважається, що його рецепт ось уже вісім століть залишається незмінним. Цим ламким сиром добре посипати страви з пасти. Але він добре смакує і з морозивом.
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Пармська шинка - сиров'ялена шинка зі свинини, яку виробляють в італійській провінції Парма. Її подають як закуску, часто з динею або іншими фруктами.
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Устриці - улюблені молюски
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10 європейських делікатесів, від яких важко відмовитися
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Салат рукола вирощують в багатьох регіонах Європи, але особливо багато - в Італії. Кулінарна традиція додавати гострувате листя до інших видів зеленого салату типова для італійського регіону Тоскана. Рукола добре смакує і в інших стравах, наприклад, соусі песто, супах, рагу та різотто.
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У Німеччині існує безліч різновидів сосисок, сардельок, ковбасок. Нюрнберзькі смажені ковбаски відносяться до низки захищених брендів. "Оригінальними нюрнберзькими смаженими ковбасками" можуть називатися тільки ті, що були зроблені в Нюрнберзі за оригінальною рецептурою. Оригінальні ковбаски з Нюрнберга важать по 20-25 грамів кожна і за довжиною не перевищують дев'яти сантиметрів.
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Comté, Beaufort, Fontina: сиру не буває багато
Існує багато видів фондю, одне з них - савойське фондю - не можливо уявити без французьких сирів комте і бофора. П'ємонтське фондю виготовляють на основі італійського сиру фонтіна. Охочим приготувати справжнє п'ємонтське фондю знадобляться також масло, яєчні жовтки, молоко та білі трюфелі.