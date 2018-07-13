Італійський віце-прем'єр погрожує ветувати санкції ЄС щодо Росії

Міністр внутрішніх справ, віце-прем'єр Італії Маттео Сальвіні прагне, щоб Євросоюз до кінця року скасував санкції проти Росії. Він заявив про це в понеділок, 16 липня, під час візиту до Москви.

Сальвіні зазначив, що скористається всіма можливими засобами, аби переконати європейських партнерів зняти санкції, запроваджені у 2014 році через анексію Криму та агресію Росії на Сході України.

Він пригрозив, що Рим може ветувати рішення про продовження санкцій наприкінці року. "Вето - це крайній захід, але я нічого не виключаю", - цитує італійського міністра інформагенція AFP. За словами Сальвіні, Італія "найбільше постраждала від санкцій проти Росії". Нагадаємо, що Росія з 2014 року запровадила продовольче ембарго щодо держав Заходу, які ініціювали та підтримали санкції проти неї.

Сальвіні, який є одним із лідерів правопопулістської партії "Ліга Півночі", додав, що прагне створити можливості для співпраці італійського та російського малого й середнього бізнесу.

Глава італійського МВС також назвав "цілковито легітимною" ідею повернення Росії до складу Великої вісімки (G8) - неформального клубу розвинених демократій. Наприкінці червня про можливість повернення Росії до G8 за умови "компромісів" із її боку заявляв також держсекретар США Майк Помпео.

Раніше в червні новий прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте зазначив, що італійський уряд виступатиме за "перегляд" економічних санкцій щодо Росії. Сальвіні у Москві повідомив, що Конте поїде до Росії у другій половині жовтня, аби зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним.

На початку липня Рада ЄС до кінця січня 2019 року продовжила секторальні санкції щодо Росії через її агресію в Україні. Вони стосуються фінансового, енергетичного та оборонного секторів російської економіки.