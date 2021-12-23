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Ісус Христос

Ісус Христос - центральна постать християнства. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ісус Христос".

У християнстві Ісус Христос вважається втіленням Сина Божого та Месією. Життя, смерть та воскресіння Ісуса Христа змальовані в Новому Заповіті, чистині Біблії. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Святкування Різдва в Україні: сім дискусійних питань

Святкування Різдва в Україні: сім дискусійних питань 23.12.2021

Чому в Україні святкують Різдво 7 січня? Чому неправильно казати "католицьке" Різдво, якщо це свято відзначають 25 грудня? DW відповідає на ці та інші запитання стосовно одного із найважливіших християнських свят.

На Ватикан подали до суду через… образ Христа (28.05.2021) 28.05.2021

Не поділили Христа. Вулична художниця подала до суду на Ватикан, бо Святий Престол без її дозволу використав на поштовій марці створене мисткинею зображення Ісуса Христа.

Лик Ісуса Христа вразив експертів (фото)

Лик Ісуса Христа вразив експертів (фото) 10.07.2020

Ці фотографії зроблені у східнонімецькому місті Цайці. Під час ремонту місцевої церкви Святого Михаїла було виявлено ранньоготичне зображення Ісуса Христа.
Ізраїльський музей поверне скандального МакІсуса до Фінляндії

Ізраїльський музей поверне скандального "МакІсуса" до Фінляндії 18.01.2019

Музей сучасного мистецтва в Хайфі прибере скандальну експозицію зі скульптурою розп'ятого на хресті клоуна Рональда Макдондальда авторства фінського митця. Виставка спровокувала масові протести.
Відреставрований Храм Гробу Господнього відкрили для відвідувачів

Відреставрований Храм Гробу Господнього відкрили для відвідувачів 22.03.2017

Каплиці всередині Храму Гробу Господнього в Єрусалимі повернули первинний зовнішній вигляд і встановили віконце, через яке відвідувачі можуть побачити каміння, на якому стоїть храм.
Польські католики сперечаються через проголошення Ісуса Христа королем Польщі

Польські католики сперечаються через проголошення Ісуса Христа "королем Польщі" 20.11.2016

У Польщі сперечаються через проголошення Ісуса "королем Польщі". Критика лунає як з боку кліру, так і з боку прихильників світського устрою країни.
Віртуальна реальність: Фільм Ісус VR відправляє глядачів у Назарет

Віртуальна реальність: Фільм "Ісус VR" відправляє глядачів у Назарет 09.09.2016

Просто всередині, а не поруч: перший художній повнометражний фільм у віртуальній реальності забезпечує нові відчуття від кіно. Уривки з "Ісуса VR" можна побачити на Венеційському кінофестивалі.
Туристи заполонили Єрусалим на Різдво

Туристи заполонили Єрусалим на Різдво 23.12.2012

До священного міста прибувають паломники з усього світу. Тут очікують понад 75 тисяч гостей. Усі вони хочуть зустріти Різдво там, де жив Ісус Христос.
Перший показ хітону Ісуса Христа в цьому тисячолітті

Перший показ хітону Ісуса Христа в цьому тисячолітті 06.04.2012

Сотні тисяч паломників з усього світу - від України до Індії - готуються відвідати місто Трір. Уперше в цьому столітті тут виставлятиметься сорочка Ісуса Христа, ще відома як Святий хітон або Риза Господня.
Замість пальми – баварські котики

Замість пальми – баварські котики 01.04.2007

Сьогодні Вербна неділя. У цей день християни згадують про те, як Ісус Христос прийшов до Єрусалима, а народ вітав його пальмовими гілками. В Німеччині, як і в Україні, пальми не ростуть, замість них використовують гілочки верби, але кожен регіон робить це по-своєму.