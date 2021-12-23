Замість пальми – баварські котики

Сьогодні Вербна неділя. У цей день християни згадують про те, як Ісус Христос прийшов до Єрусалима, а народ вітав його пальмовими гілками. В Німеччині, як і в Україні, пальми не ростуть, замість них використовують гілочки верби, але кожен регіон робить це по-своєму.