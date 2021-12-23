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Ісус Христос - центральна постать християнства. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ісус Христос".
У християнстві Ісус Христос вважається втіленням Сина Божого та Месією. Життя, смерть та воскресіння Ісуса Христа змальовані в Новому Заповіті, чистині Біблії. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Сьогодні Вербна неділя. У цей день християни згадують про те, як Ісус Христос прийшов до Єрусалима, а народ вітав його пальмовими гілками. В Німеччині, як і в Україні, пальми не ростуть, замість них використовують гілочки верби, але кожен регіон робить це по-своєму.