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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "історія".
Історія - наука, яка вивчає минуле людства. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Фотограф Євген Сосновський залишив Маріуполь 30 квітня. Серед його останніх знімків - щоденник 8-річного хлопчика, який, сидячи в підвалі, писав про смерті рідних. Унікальні фото й історія Євгена - в ексклюзиві DW.
Фотограф Євген Сосновський залишив Маріуполь 30 квітня. Серед його останніх знімків - щоденник 8-річного хлопчика, який, сидячи в підвалі, писав про смерті рідних. Унікальні фото й історія Євгена - в ексклюзиві DW.
Правнучка колишнього керівника СРСР Микити Хрущова, американська професорка Ніна Хрущова в інтерв'ю DW розвінчала міф про те, що Хрущов подарував Крим Україні. В інтерв'ю DW вона також розмірковує, як швидко може настати розвінчання культу Путіна в Росії.
Тетяна тікає від російських окупантів не вперше. У 2014-му вона мусила залишити Донецьк. А тепер через війну вона була вимушена покинути й Київ. У документальному фільмі DW дівчина розмірковує про своє минуле, родину, біженство, а також про українську ідентичність.
Чи можна розцінювати війну Росії проти України як геноцид? Чи зробила Європа висновки з помилок минулого, коли мляво реагувала на агресію РФ? І чи можливе примирення з росіянами? Історик Ярослав Грицак в інтерв'ю DW.