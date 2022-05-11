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Історія

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "історія".

Історія - наука, яка вивчає минуле людства. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Для мене Маріуполя більше немає - фотограф з Маріуполя про життя під обстрілами (відео)

"Для мене Маріуполя більше немає" - фотограф з Маріуполя про життя під обстрілами (відео) 11.05.2022

Фотограф Євген Сосновський залишив Маріуполь 30 квітня. Серед його останніх знімків - щоденник 8-річного хлопчика, який, сидячи в підвалі, писав про смерті рідних. Унікальні фото й історія Євгена - в ексклюзиві DW.

Фотограф з Маріуполя про життя під обстрілами, щоденник хлопчика і помсту "ДНР-івців" (10.05.2022) 10.05.2022

Фотограф Євген Сосновський залишив Маріуполь 30 квітня. Серед його останніх знімків - щоденник 8-річного хлопчика, який, сидячи в підвалі, писав про смерті рідних. Унікальні фото й історія Євгена - в ексклюзиві DW.
Радянські воєнні пам'ятники у Німеччині більше небажані?

Радянські воєнні пам'ятники у Німеччині більше небажані? 09.05.2022

Німеччина зобов'язана шанувати і доглядати за радянськими меморіалами і пам'ятниками, розташованими переважно на сході країни. Однак через війну Росії проти України їх доля опинилась під питанням.
Коментар: Путінська війна в Україні проходить зовсім не за планом

Коментар: Путінська війна в Україні проходить зовсім не за планом 04.05.2022

Російський президент серйозно прорахувався. Війна в Україні проходить зовсім не так, як він собі уявляв, і триватиме, доки українці будуть готові боротися, вважає Міодраг Шоріч.

Як пекарня в Бучі годує місто безкоштовним хлібом (04.05.2022) 04.05.2022

Пекарня в хатці-мазанці в Бучі пережила окупацію. Тепер місцеві можуть безкоштовно взяти тут свіжовипечений буханець хліба, просто з печі. Історія про доброту і взаємодопомогу.

Старий і собака: 200 кілометрів пішого порятунку з Маріуполя (03.05.2022) 03.05.2022

Це історія про найміцнішу в світі дружбу. Ігор та його собака Жужа п'ять днів тікали з розбомбленого Маріуполя до Запоріжжя. Більшу частину шляху долали пішки. Іноді собаку доводилось нести на руках.

Коментар: Болгарія - російська територія за Дунаєм?

Коментар: Болгарія - російська територія за Дунаєм? 03.05.2022

У Болгарії існують усі передумови для успішного й доленосного впливу з боку Росії. На тлі війни в Україні в цьому ховається величезна небезпека, вважає Александер Андреєв.

Правнучка Хрущова: Війна в Україні закінчиться кінцем Росії (22.04.2022) 22.04.2022

Правнучка колишнього керівника СРСР Микити Хрущова, американська професорка Ніна Хрущова в інтерв'ю DW розвінчала міф про те, що Хрущов подарував Крим Україні. В інтерв'ю DW вона також розмірковує, як швидко може настати розвінчання культу Путіна в Росії.
Ніна Хрущова: Мій прадід не передавав Крим Україні

Ніна Хрущова: Мій прадід не передавав Крим Україні 21.04.2022

В інтерв'ю DW правнучка Микити Хрущова пояснила, чому колишній радянський лідер був би проти війни Росії з Україною, та припустила, чим ця війна може закінчитися для обох країн.

Бачу фото з України та починаю плакати: як журналістка з ФРН допомагає Одесі та одеситам

Бачу фото з України та починаю плакати: як журналістка з ФРН допомагає Одесі та одеситам 16.04.2022

Іра Петер п'ять місяців жила в Одесі та вела блог про життя у цьому місті, в яке закохалася з першого погляду. З початком війни в Україні вона весь час присвячує допомозі одеситам.

Поверніть мені моє життя. Історія української біженки в Німеччині (09.04.2022) 09.04.2022

Тетяна тікає від російських окупантів не вперше. У 2014-му вона мусила залишити Донецьк. А тепер через війну вона була вимушена покинути й Київ. У документальному фільмі DW дівчина розмірковує про своє минуле, родину, біженство, а також про українську ідентичність.
Фейк про українських біженців у ФРН: авторка каже, що її обдурили

Фейк про "українських біженців" у ФРН: авторка каже, що її обдурили 21.03.2022

Жінка, яка розповіла фейк про "українських біженців" у Німеччині, в новому відео у TikTok зізналася, що історія "виявилася неправдою". Поліція Бонна повідомила DW, що встановлює особу цієї жінки.

"Знаючи історію, Путін не має шансу" - історик про війну Росії проти України (14.03.2022) 14.03.2022

Чи можна розцінювати війну Росії проти України як геноцид? Чи зробила Європа висновки з помилок минулого, коли мляво реагувала на агресію РФ? І чи можливе примирення з росіянами? Історик Ярослав Грицак в інтерв'ю DW.

Канадська дослідниця: Українці виграють інформаційну війну

Канадська дослідниця: Українці виграють інформаційну війну 10.03.2022

Російські війська продовжують атаки на мирні українські міста, наражаючись на жорсткий опір. Та вже зараз можна припустити, що Україна вже виграла у війні інформаційній, вважає канадська авторка.
Росія проти України. Як дійшло до великої війни

Росія проти України. Як дійшло до великої війни 28.02.2022

Конфлікт Москви та Києва сягає корінням в історію. Його суть - Кремль не визнає незалежності України. DW нагадує про ключові події, що передували початку повномасштабної війни Росії проти України.

Історія кохання між двома містами (14.02.2022) 14.02.2022

Неллі і Ярослав Гладкі не святкують День закоханих. Кажуть, для їхніх почуттів не потрібно окремого свята. Подружжя, яке разом майже 40 років, ділиться секретами того, як зберегти кохання. 
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