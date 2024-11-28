Історик: Путін використовує культуру як камуфляж для агресії

Керівництво Росії використовує російську класичну культуру для прикриття військової агресії країни. Таку думку висловив у інтерв'ю DW німецький історик Карл Шлеґель (Karl Schlögel), якого днями нагородили премією Ґерди Генкель у Дюссельдорфі. Науковець вказав, зокрема, на масштабні гастролі симфонічного оркестру Маріїнського театру, що відбулися нещодавно в Туреччині та Китаї.

За словами Шлеґеля, президент Росії Володимир Путін "використовує російську культуру як захисний меч". "Це спроба використати російську культуру як камуфляж для російської агресії. Такі приклади мали місце завжди", - каже історик і нагадує про використання нацистами музики композиторів Ріхарда Ваґнера та Вільгельма Фуртвенґлера в пропагандистських цілях. Шлеґель нагадує, що в країнах, які перебували в минулому під німецькою окупацією, пізніше роками не можна було почути музику цих композиторів. "Так буде і зараз. Неможливо просто слухати цю музику. Зараз ми одночасно з нею чуємо звук ракет, і це залишиться надовго", - сказав Шлеґель після вручення йому премії.

Історик, який протягом кількох десятиліть вивчав Радянський Союз та РФ і присвятив їм низку публікацій, вважає, що повномасштабна війна Росії проти України спонукає науковців "по-новому вивчати різні аспекти" російської культури. "Наприклад, такі явища, як імперський центр і імперська периферія, питання національного руху, питання імперіалістичного характеру, закладеного в тій чи іншій культурі, - каже автор книжок "Радянське століття" та "Аромат імперій. Шанель номер 5 і Червона Москва". - Як ми почали читати по-новому Канта, так ми по-новому читаємо Пушкіна та Достоєвського".

"Науковий аналіз путінізму"

Шлеґель переконаний, що науковцям важливо надалі вивчати Росію в контексті її війни проти України, зокрема "займатися науковим аналізом та критикою путінізму". Зараз багато хто сприймає Росію як ворога, але це ще не означає, що ми не маємо займатися науковим аналізом процесів, які там відбуваються, політики репресій та всього того, чим є путінізм", - каже він.

Коментуючи війну в Україні, Шлеґель висловив переконання, що "це не лише війна Путіна", як це подають деякі західні політики. "Це російські солдати, це російські ракети, це російські інженери, які запускають ці ракети для руйнування України. Тому про це треба говорити відверто. Російська Федерація, Росія веде війну", - зазначає Шлеґель. Водночас він додає, що вірить в існування "іншої Росії", яка є "культивованою та здатною замислитися".

Говорячи про Володимира Путіна, Шлеґель каже, що той "не має жодних уявлень про майбутнє Росії", а тому "втікає в історію", яка не відповідає реальності. "У нього немає концепції для нової Росії. Путін - не історик, він придумує ту історію, яка йому потрібна", - каже німецький історик.

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