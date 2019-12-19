Історичний процес у Словаччині: довічне ув'язнення для вбивць журналіста Куціяка?

Судовий процес у справі Яна Куціяка розпочався у четвер, 19 грудня за умов найвищих заходів безпеки. Імовірний замовник вбивства, бізнесмен Маріан Кочнер, прибув до зали суду у передмісті Братислави у бронежилеті. Поряд з Кочнером на лаві підсудних сиділи його знайома Алена Цуцова, імовірний виконавець вбивства Мирослав Марчек і його можливий помічник Томаш Сабо.

27-річний Куціяк і його наречена Мартина Кушнірова були застрелені у лютому 2018 року. Журналіст на момент вбивства розслідував зв'язки італійської мафії і словацьких політиків, в центрі його уваги були численні підприємства імовірного замовника вбивства Маріана Кочнера. Разом зі спільниками його звинувачують у навмисному вбивстві. "За цей злочин передбачене покарання від 25 років в'язниці до довічного ув'язнення", - заявила головуюча суддя Ружена Сабова. На лаві підсудних не було лише Золтана Андруско, якого слідство вважає посередником в організації злочину. Андруско - єдиний, хто зізнався у причетності до вбивства, тому його судять окремо від решти як особу, яка співпрацює зі слідством.

Батьки вбитого журналіста у залі суду

У наручниках і кайданах

Процес проходить у спеціалізованому суді, який розглядає справи, пов'язані з організованою злочинністю і корупцією. З міркувань безпеки засідання відбуваються не у залі самого суду, а у великій залі сусідньої поліцейської академії, територія якої відгороджена парканом з колючим дротом. За винятком Кочнера, обвинувачених завели до зали крім наручників ще й у кайданах на ногах. Лише згодом суддя дозволила зняти кайдани.

Навпроти лави підсудних зайняли місце батьки вбитих. У залі суду вони вперше зустрілися з імовірними вбивцями їхніх дітей. У винуватості підсудних батьки не сумніваються. "У їхніх поглядах і жестах я не побачила, щоб вони принаймні усвідомлювали, що вони зробили. Це порожні люди, яким нічого не треба, крім грошей", - сказала журналістам мати вбитої Златіца Кушнірова у перерві. Вона сподівається, що обвинувачених засудять до довічного ув'язнення. "Вони на це заслуговують", - переконана жінка.

Одна з обвинувачених у вбивстві журналіста - Алена Зузова - приховувала обличчя від оточуючих

Не визнають провини

На запитання судді, чи готові вони визнати провину в обмін на можливе пом'якшення покарання, всі четверо обвинувачених відповіли відмовою. Захисник імовірного замовника вбивства Кочнера заявив, що досі не отримав всіх матеріалів справи і вказав на низку можливих процедурних порушень і подав клопотання про перенесення розгляду справи на пізніший термін. Однак суддя відмовила. Тим не менше, розгляд справи по суті почнеться лише 13 січня. Засідання 19 грудня було лише підготовчим і дуже коротким. Алена Цуцова - імовірна спільниця замовника вбивства - залишила залу так само, як і зайшла до неї: прикриваючи обличчя текою для документів. Імовірні виконавці ховають очі, уникаючи поглядів оточуючих. Лише Маріан Кочнер дивиться перед собою. "Але його погляд вже не такий зухвалий, як до того", - відзначає Златіца Кушнірова.

Колишній міністр юстиції і внутрішніх справ Даніель Ліпшич, який представляє інтереси батьків вбитого журналіста, зазначає, що ніколи б не подумав, що у Словаччині хтось може почуватися таким безкарним і недоторканим, як імовірний замовник вбивства Куціяка. Однак через його добрі зв'язки у правоохоронних органах, каже адвокат, "Кочнер думав, що може собі все дозволити і йому нічого не буде".