 Історичний процес у Словаччині: довічне ув′язнення для вбивць журналіста Куціяка? | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 20.12.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Європа

Історичний процес у Словаччині: довічне ув'язнення для вбивць журналіста Куціяка?

Вбивство журналіста-розслідувача Яна Куціяка і його нареченої сколихнуло Словаччину. Майже два роки потому ймовірні вбивці і замовники постали перед судом.

Slowakei Mordprozess Journalist Jan Kuciak (DW/A. M. Pędziwol)

Обвинувачений у замовленні вбивства журналіста Маріан Кочнер

Судовий процес у справі Яна Куціяка розпочався у четвер, 19 грудня за умов найвищих заходів безпеки. Імовірний замовник вбивства, бізнесмен Маріан Кочнер, прибув до зали суду у передмісті Братислави у бронежилеті. Поряд з Кочнером на лаві підсудних сиділи його знайома Алена Цуцова, імовірний виконавець вбивства Мирослав Марчек і його можливий помічник Томаш Сабо.

27-річний Куціяк і його наречена Мартина Кушнірова були застрелені у лютому 2018 року. Журналіст на момент вбивства розслідував зв'язки італійської мафії і словацьких політиків, в центрі його уваги були численні підприємства імовірного замовника вбивства Маріана Кочнера. Разом зі спільниками його звинувачують у навмисному вбивстві. "За цей злочин передбачене покарання від 25 років в'язниці до довічного ув'язнення", - заявила головуюча суддя Ружена Сабова. На лаві підсудних не було лише Золтана Андруско, якого слідство вважає посередником в організації злочину. Андруско - єдиний, хто зізнався у причетності до вбивства, тому його судять окремо від решти як особу, яка співпрацює зі слідством.

Батьки вбитого журналіста у залі суду

Батьки вбитого журналіста у залі суду

У наручниках і кайданах

Процес проходить у спеціалізованому суді, який розглядає справи, пов'язані з організованою злочинністю і корупцією. З міркувань безпеки засідання відбуваються не у залі самого суду, а у великій залі сусідньої поліцейської академії, територія якої відгороджена парканом з колючим дротом. За винятком Кочнера, обвинувачених завели до зали крім наручників ще й у кайданах на ногах. Лише згодом суддя дозволила зняти кайдани.

Навпроти лави підсудних зайняли місце батьки вбитих. У залі суду вони вперше зустрілися з імовірними вбивцями їхніх дітей. У винуватості підсудних батьки не сумніваються. "У їхніх поглядах і жестах я не побачила, щоб вони принаймні усвідомлювали, що вони зробили. Це порожні люди, яким нічого не треба, крім грошей", - сказала журналістам мати вбитої Златіца Кушнірова у перерві. Вона сподівається, що обвинувачених засудять до довічного ув'язнення. "Вони на це заслуговують", - переконана жінка.

Одна з обвинувачених у вбивстві журналіста - Алена Зузова - приховувала обличчя від оточуючих

Одна з обвинувачених у вбивстві журналіста - Алена Зузова - приховувала обличчя від оточуючих

Не визнають провини

На запитання судді, чи готові вони визнати провину в обмін на можливе пом'якшення покарання, всі четверо обвинувачених відповіли відмовою. Захисник імовірного замовника вбивства Кочнера заявив, що досі не отримав всіх матеріалів справи і вказав на низку можливих процедурних порушень і подав клопотання про перенесення розгляду справи на пізніший термін. Однак суддя відмовила. Тим не менше, розгляд справи по суті почнеться лише 13 січня. Засідання 19 грудня було лише підготовчим і дуже коротким. Алена Цуцова - імовірна спільниця замовника вбивства - залишила залу так само, як і зайшла до неї: прикриваючи обличчя текою для документів. Імовірні виконавці ховають очі, уникаючи поглядів оточуючих. Лише Маріан Кочнер дивиться перед собою. "Але його погляд вже не такий зухвалий, як до того", - відзначає Златіца Кушнірова.

Колишній міністр юстиції і внутрішніх справ Даніель Ліпшич, який представляє інтереси батьків вбитого журналіста, зазначає, що ніколи б не подумав, що у Словаччині хтось може почуватися таким безкарним і недоторканим, як імовірний замовник вбивства Куціяка. Однак через його добрі зв'язки у правоохоронних органах, каже адвокат, "Кочнер думав, що може собі все дозволити і йому нічого не буде".

Дивитись відео 04:59

Що розслідував убитий словацький журналіст Ян Куціяк? (28.03.2018)

DW.COM

Суд у справі вбивства журналіста Куціяка: історичний процес у Словаччині

У четвер у Словаччині розпочинається процес проти можливого вбивці журналіста Яна Куціяка та його дівчини Мартіни Кушнірової. Ця справа вже змінила країну. (19.12.2019)  

Вбивство журналіста в Словаччині: чотирьом підозрюваним висунули обвинувачення

Прокуратура Словаччини висунула обвинувачення чотирьом підозрюваним у вбивстві словацького журналіста Яна Куціяка та його нареченої Мартіни Кушнірової у лютому 2018 року. Їм загрожує довічне ув'язнення. (21.10.2019)  

Коментар: Словакам набрид популізм і демагогія

Зузана Чапутова здобула впевнену перемогу на президентських виборах у Словаччині. Вибір словаків вказує на досі малопомічений тренд у центрі Європи: бажання покінчити з популізмом і демагогією. (01.04.2019)  

Аудіо й відео до теми

Що розслідував убитий словацький журналіст Ян Куціяк? (28.03.2018)  

Також за темою

Slovakai | ermordeter Journalist Jan Kuciak und Martina Kusnirova | Freedom Square

Суд у справі вбивства журналіста Куціяка: історичний процес у Словаччині 19.12.2019

У четвер у Словаччині розпочинається процес проти можливого вбивці журналіста Яна Куціяка та його дівчини Мартіни Кушнірової. Ця справа вже змінила країну.

Slovakai | ermordeter Journalist Jan Kuciak und Martina Kusnirova | Freedom Square

Вбивство журналіста в Словаччині: чотирьом підозрюваним висунули обвинувачення 21.10.2019

Прокуратура Словаччини висунула обвинувачення чотирьом підозрюваним у вбивстві словацького журналіста Яна Куціяка та його нареченої Мартіни Кушнірової у лютому 2018 року. Їм загрожує довічне ув'язнення.

Slowakei, Bratislava: Jahrestag der Ermordung von Jan Kuciak und Martina Kusnirova

Екс-військовий зізнався у вбивстві Куціяка - ЗМІ 12.04.2019

Колишній військовослужбовець Мирослав Марчек зізнався у вбивстві словацького журналіста Яна Куціяка. Замовником злочину вважають мільйонера Маріана Кочнера.

Реклама

Докладно

Slowakei Mordprozess Journalist Jan Kuciak (DW/A. M. Pędziwol)

Довічне ув'язнення для вбивць журналіста Куціяка?

Der Mord an dem Journalisten erschütterte die Slowakei. Nun stehen mutmaßlicher Auftraggeber und die Täter vor Gericht.  

Головна редакторка DW Інес Поль під час розмови із головою ради директорів Huawei Лян Хуа

Голова Huawei про 5G, санкції США і закиди у шпигунстві

Голова ради директорів Huawei прокоментував DW побоювання європейців щодо шпигунства на користь Китаю.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  