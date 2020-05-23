Іспанія скасує з 1 липня карантин для туристів-іноземців

Іспанія готується приймати відпочивальників з-за кордону: міністерка закордонних справ країни Аранча Гонсалес Лая пообіцяла скасування з липня обов'язкової тепер норми про карантин для туристів-іноземців. Про це вона повідомила в понеділок, 25 травня, в дописі в соціальній мережі Twitter.

Говорячи про темпи поширення коронавірусу в країні, вона визнала: "Найгірше позаду". "У липні ми поступово відкриємо Іспанію для іноземних туристів, скасуємо карантин і забезпечимо найвищі стандарти безпеки здоров'я", - запевнила міністерка в твіті, додавши, що іспанці раді будуть вітати гостей.

Пізніше про скасування обов'язкового карантину для іноземних туристів з 1 липня заявив уряд країни.

Днями прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес повідомив про плани його уряду з липня цього року відкрити кордони країни для в'їзду іноземних туристів.

Як повідомлялося, 15 травня влада Іспанії запровадила карантин для всіх іноземців, котрі прибувають до країни.

Іспанія належить до країн світу, що найбільше постраждали від пандемії коронавірусу. За даними Університету Джонса Хопкінса, в країні зафіксовано понад 237,7 тисячі випадків інфікування коронавірусом, а більше 28,7 тисячі осіб, в яких було підтверджено зараження вірусом, померли . Задля обмеження темпів поширення небезпечної хвороби країна вдалася до вкрай жорстких обмежень. Однак поступово запроваджений локдаун послаблюють.

Наприкінці квітня іспанська преса повідомляла з посиланням на членів уряду, що іноземні туристи не зможуть відвідувати Іспанію до кінця 2020 року. Раніше про те саме казали й окремі члени іспанського уряду. Водночас іноземний туризм - одна з головних галузей іспанської економіки. У 2019 році в країні відпочило майже 84 мільйони іноземців.

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