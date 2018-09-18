"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за напад в Ірані

Терористичне угруповання "Ісламська держава" в суботу, 22 вересня, взяло на себе відповідальність за напад на військовому параді в Ірані. Про це повідомила пропагандистська інформагенція угруповання, пише AFP.

Тим часом кількість жертв нападу зросла до 29 осіб, повідомило державне телебачення Ірану. Іранський президент Хасан Роухані наказав службам безпеки країни ідентифікувати відповідальних за атаку на військовий парад.

Як повідомлялося раніше, 22 вересня у південнозахідному іранському місті Ахваз кілька озброєних нападників обстріляли учасників військового параду. Три нападника загинули на місці атаки.

За попередніми даними, нападники цілилися в представників Корпусу вартових ісламської революції. Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф засудив напад у місті Ахваз та пригрозив наслідками. Він поклав відповідальність за напад на "терористичних спонсорів у регіоні та їхніх американських господарів" й оголосив "негайну і послідовну реакцію" Ірану.

22 вересня в Ірані військовим парадом відзначають річницю початку ірано-іракської війни 1980-1988 років.