 ″Ісламська держава″ взяла на себе відповідальність за напад в Ірані | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.09.2018

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Новини

"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за напад в Ірані

"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за напад на учасників військового параду в іранському місті Ахваз. Президент Ірану Хасан Роухані наказав службам безпеки країни ідентифікувати відповідальних.

Наслідки нападу на військовий парад у Ірані

Наслідки нападу на військовий парад у Ірані

Терористичне угруповання "Ісламська держава" в суботу, 22 вересня, взяло на себе відповідальність за напад на військовому параді в Ірані. Про це повідомила пропагандистська інформагенція угруповання, пише AFP.

Тим часом кількість жертв нападу зросла до 29 осіб, повідомило державне телебачення Ірану. Іранський президент Хасан Роухані наказав службам безпеки країни ідентифікувати відповідальних за атаку на військовий парад.

DW.COM

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї закликав до посилення обороноздатності країни, звернувши особливу увагу на протиповітряну оборону. (02.09.2018)

Європейці не повинні підкорятися США, вважає міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф. Якщо ЄС і надалі залишатиметься занадто пасивним, Іран може повернутися до збагачення урану, застеріг він. (15.09.2018)

Як повідомлялося раніше, 22 вересня у південнозахідному іранському місті Ахваз кілька озброєних нападників обстріляли учасників військового параду. Три нападника загинули на місці атаки.

За попередніми даними, нападники цілилися в представників Корпусу вартових ісламської революції. Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф засудив напад у місті Ахваз та пригрозив наслідками. Він поклав відповідальність за напад на "терористичних спонсорів у регіоні та їхніх американських господарів" й оголосив "негайну і послідовну реакцію" Ірану.

22 вересня в Ірані військовим парадом відзначають річницю початку ірано-іракської війни 1980-1988 років.

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