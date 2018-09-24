Іран: Ізраїль пошкодує про подальші напади на Сирію

У Вищій раді з питань нацбезпеки Ірану заявили, що Ізраїль пошкодує, якщо продовжить атакувати сирійську армію або її союзників. Секретар ради Алі Шамхані звинуватив "сіоністський режим" у спробах створити "кризу в Сирії" та нападах на сирійські збройні сили, "які борються з тероризмом".

"І якщо (Ізраїль - Ред.) продовжуватиме, він отримає реакцію, про яку пошкодує", - йдеться у заяві Шамхані, яка була поширена іранською інформагенцією Tasnim у четвер, 27 вересня.

Сирійський уряд у громадянській війні, що триває з 2011 року, підтримують Іран і Росія. Ізраїль остерігається можливого закріплення в Сирії іранських військ. Сирія ж повідомляє про авіаудари ізраїльської авіації по різних об'єктах на своїй території.

Раніше цього тижня Росія заявила про надання Сирії найближчим часом сучасного зенітного ракетного комплексу С-300, який раніше Ізраїль просив не передавати Дамаску. Таким чином Росія відреагувала на збиття свого літака Іл-20, в якому Москва звинувачує ізраїльську сторону.