Іран та Ірак розширюють співпрацю попри санкції США щодо Тегерана

Країни-сусідки Ірак та Іран мають намір розширювати політичну та економічну співпрацю попри те, що Вашингтон поновив санкції щодо Тегерана. Про це в суботу, 17 листопада, заявили президент Іраку Бархам Саліх та його іранський колега Хасан Роухані після зустрічі в іранській столиці.

"Двостороння співпраця - в інтересах обох держав, її необхідно продовжувати без іноземного втручання", - зазначив на спільній прес-конференції Роухані, цитує агентство dpa. За його словами, товарообіг між країнами найближчим часом можна довести з теперішніх 12-ти до 20 мільярдів доларів США.

Саліх своєю чергою наголосив на стратегічності та історичному корінні відносин між державами. Зокрема, Багдад високо цінує допомогу Тегерана в боротьбі проти правителя Іраку Саддама Хусейна та терористичного угруповання "Ісламська держава".

Посилення економічної співпраці між державами відбувається всупереч волі Вашингтона, який санкціями намагається ізолювати Іран. У листопаді відновили санкції США проти іранського енергетичного сектора. Утім, Багдад у багатьох сферах, як-от електропостачання, сильно залежний від Тегерана, тому Вашингтон зробив для свого союзника виняток.

Зокрема, уряд Іраку хоче отримати згоду США на імпорт з Ірану газу для своїх електростанцій. Багдад заявляє, що для пошуку альтернативних джерел постачання йому потрібно більше часу, аніж 45-денна відстрочка початку дії санкційного режиму, яку надав Вашингтон.