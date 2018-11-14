Іран та Ірак розширюють співпрацю попри санкції США щодо Тегерана

Країни-сусідки Ірак та Іран мають намір розширювати політичну та економічну співпрацю попри те, що Вашингтон поновив санкції щодо Тегерана. Про це в суботу, 17 листопада, заявили президент Іраку Бархам Саліх та його іранський колега Хасан Роухані після зустрічі в іранській столиці.
"Двостороння співпраця - в інтересах обох держав, її необхідно продовжувати без іноземного втручання", - зазначив на спільній прес-конференції Роухані, цитує агентство dpa. За його словами, товарообіг між країнами найближчим часом можна довести з теперішніх 12-ти до 20 мільярдів доларів США.
Саліх своєю чергою наголосив на стратегічності та історичному корінні відносин між державами. Зокрема, Багдад високо цінує допомогу Тегерана в боротьбі проти правителя Іраку Саддама Хусейна та терористичного угруповання "Ісламська держава".
Посилення економічної співпраці між державами відбувається всупереч волі Вашингтона, який санкціями намагається ізолювати Іран. У листопаді відновили санкції США проти іранського енергетичного сектора. Утім, Багдад у багатьох сферах, як-от електропостачання, сильно залежний від Тегерана, тому Вашингтон зробив для свого союзника виняток.
Зокрема, уряд Іраку хоче отримати згоду США на імпорт з Ірану газу для своїх електростанцій. Багдад заявляє, що для пошуку альтернативних джерел постачання йому потрібно більше часу, аніж 45-денна відстрочка початку дії санкційного режиму, яку надав Вашингтон.
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На кого націлені санкції США?
Іран
Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.
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На кого націлені санкції США?
Північна Корея
Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.
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На кого націлені санкції США?
Сирія
Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.
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На кого націлені санкції США?
Росія
У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.
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На кого націлені санкції США?
Куба
Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів.
Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк