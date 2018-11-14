 Іран та Ірак розширюють співпрацю попри санкції США щодо Тегерана | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.11.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Іран та Ірак розширюють співпрацю попри санкції США щодо Тегерана

Президент Ірану заявив про намір найближчим часом збільшити товарообіг між країнами з 12 до 20 мільярдів доларів США.

Бархам Саліх (ліворуч) та Хасан Роухані під час прес-конференції в Тегерані

Бархам Саліх (ліворуч) та Хасан Роухані під час прес-конференції в Тегерані

Країни-сусідки Ірак та Іран мають намір розширювати політичну та економічну співпрацю попри те, що Вашингтон поновив санкції щодо Тегерана. Про це в суботу, 17 листопада, заявили президент Іраку Бархам Саліх та його іранський колега Хасан Роухані після зустрічі в іранській столиці.

"Двостороння співпраця - в інтересах обох держав, її необхідно продовжувати без іноземного втручання", - зазначив на спільній прес-конференції Роухані, цитує агентство dpa. За його словами, товарообіг між країнами найближчим часом можна довести з теперішніх 12-ти до 20 мільярдів доларів США.

DW.COM

Багдад опинився між двох вогнів. Тісне економічне та політичне переплетення з сусідньою державою призвело до взаємозалежності.

Усі, крім США, прагнуть зберегти атомну угоду з Іраном. Однак на односторонньо запроваджені Вашингтоном санкції щодо Тегерана Євросоюзу нічим відповісти, вважає Маттіас фон Гайн. (06.11.2018)

Запроваджені Вашингтоном 5 листопада нові санкції щодо Ірану насамперед дошкульно вдарять по нафтовидобувній галузі країни. ЄС прагне якось зарадити, але поки без конкретики. (05.11.2018)

Саліх своєю чергою наголосив на стратегічності та історичному корінні відносин між державами. Зокрема, Багдад високо цінує допомогу Тегерана в боротьбі проти правителя Іраку Саддама Хусейна та терористичного угруповання "Ісламська держава".

Посилення економічної співпраці між державами відбувається всупереч волі Вашингтона, який санкціями намагається ізолювати Іран. У листопаді відновили санкції США проти іранського енергетичного сектора. Утім, Багдад у багатьох сферах, як-от електропостачання, сильно залежний від Тегерана, тому Вашингтон зробив для свого союзника виняток.

Зокрема, уряд Іраку хоче отримати згоду США на імпорт з Ірану газу для своїх електростанцій. Багдад заявляє, що для пошуку альтернативних джерел постачання йому потрібно більше часу, аніж 45-денна відстрочка початку дії санкційного режиму, яку надав Вашингтон.

  • Торгівля золотом та дорогоцінними металами

    На кого націлені санкції США?

    Іран

    Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.

  • Гвинтівка M-16. Експорт зброї до Північної Кореї заборонений

    На кого націлені санкції США?

    Північна Корея

    Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.

  • Людські руки, занурені в нафту

    На кого націлені санкції США?

    Сирія

    Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.

  • Кримське вино

    На кого націлені санкції США?

    Росія

    У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.

  • Пара туристів позує навпроти графіті, Гавана, Куба

    На кого націлені санкції США?

    Куба

    Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів.

    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


DW.COM

На кого націлені санкції США?

США посідають центральне місце у світовій торгівлі та інколи використовують свою позицію, щоб покарати суперників. DW зібрала докупи основні санкції, які США запровадили щодо Ірану, Куби, Росії, Північної Кореї та Сирії. (21.08.2018)  

Також за темою

USA UN-Vollversammlung | Hassan Rohani

Іран пообіцяв "гордо зламати" санкції США 05.11.2018

Іран відреагував на поновлення Вашингтоном санкцій проти Ірану. Швейцарія готує гуманітарний канал постачання харчів і ліків для Ірану.

Iran Jahrestag Besetzung US-Botschaft Demonstrationen

Санкції США щодо Ірану набули чинності 05.11.2018

США цілковито поновили санкції проти Ірану, які були чинними до ядерної угоди 2015 року. Світ очікує на перелік країн, які зможуть надалі купувати нафту в іранців.

Symbolbild Kündigung Atomabkommen mit Iran durch USA

Коментар: Санкції США щодо Ірану і безпорадний ЄС 06.11.2018

Усі, крім США, прагнуть зберегти атомну угоду з Іраном. Однак на односторонньо запроваджені Вашингтоном санкції щодо Тегерана Євросоюзу нічим відповісти, вважає Маттіас фон Гайн.

Реклама

Докладно

Соцмережу закликають відкрити офіс в Україні

Facebook закликають відкрити офіс в Україні

Національний демократичний інститут та депутати Європарламенту закликають Facebook відкрити український офіс. 

Перший бургер зі штучного м'яса

США відкривають "м'ясу з пробірки" шлях на ринок

Контрольні функції розподілили між двома відомствами. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  