 Іран судиться зі США через санкції в Міжнародному суді ООН | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.08.2018

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Новини

Іран судиться зі США через санкції в Міжнародному суді ООН

Іран закликає Міжнародний суд ООН негайно призупинити дію санкцій, запроваджених Вашингтоном. У США позов Тегерана називають "зловживанням судом ООН".

Міжнародний суд ООН у Гаазі

Міжнародний суд ООН у Гаазі

У Міжнародному суді ООН у Гаазі в понеділок, 27 серпня, розпочався розгляд позову Ірану проти США через запроваджені Вашингтоном санкції. Адвокат з боку Тегерана Мохсен Мохебі назвав у суді санкції США "неприкритою економічною агресією" проти Ірану, за його словами, вони порушують Договір про дружбу між країнами від 1955 року. Тегеран закликав суд негайно призупинити дію санкцій, щоб захистити інтереси Ірану,  поки триватиме судовий розгляд, повідомляє агентство AP. Розгляд справи може тривати роками. Іран подав позов до Міжнародного суду ООН у липні.

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Перед початком дії санкцій з боку США, іранська авіакомпанія отримала п'ять європейських літаків. Тегеран відзначає, що ЄС виконує свої зобов'язання щодо ядерної угоди з Іраном. (05.08.2018)

Чимало німецьких фірм йдуть з Ірану, а обсяг німецького експорту скорочується. Про це повідомили у федеральному об'єднанні торговельно-промислових палат Німеччини. (04.08.2018)

Іран подав позов проти США до Міжнародного суду, щоб оскаржити поновлення санкцій. У Тегерані вважають, що Вашингтон порушив американсько-іранський договір про дружбу (17.07.2018)

У Державному департаменті США заявили, що позов Ірану є спробою втрутитися у прийняття рішень Вашингтоном на національному рівні і порушити право США на суверенні рішення, "в тому числі і на поновлення санкцій, які є необхідними для захисту національної безпеки". "Процедури, розпочаті Іраном, є зловживанням судом", - зазначив у заяві держсекретар Майк Помпео, цитує агентство Reuters.

На початку травня президент США Дональд Трамп оголосив про вихід його країни зі Спільного всеосяжного плану дій, укладеного між Іраном, США, Росією, Китаєм, Великобританією, Францією й Німеччиною в 2015 році. План передбачає виконання Тегераном низки кроків щодо обмеження своєї ядерної програми в обмін на скасування санкцій.

Трамп звинуватив Іран в пособництві тероризму і прагненні продовжувати розробку ядерної зброї. Після виходу з угоди США розширили санкції проти Ірану. Від санкцій можуть постраждати також і неамериканські компанії, які ведуть бізнес в Ірані.

Решта учасників угоди розкритикували рішення Трампа і заявили про намір зберегти домовленості чинними.

  • Торгівля золотом та дорогоцінними металами

    На кого націлені санкції США?

    Іран

    Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможлилвення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 20181 року.

  • Гвинтівка M-16. Експорт зброї до Північної Кореї заборонений

    На кого націлені санкції США?

    Північна Корея

    Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.

  • Людські руки, занурені в нафту

    На кого націлені санкції США?

    Сирія

    Торгові обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не знаходилися, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.

  • Кримське вино

    На кого націлені санкції США?

    Росія

    У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів хімічною зброєю.

  • Пара туристів позує навпроти графіті, Гавана, Куба

    На кого націлені санкції США?

    Куба

    Американських туристів на Кубі побільшало після того як Адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів. Але принаймні одне рішення Обами ще залишаються в силі, але завозити в США кубинський ром та кубинські сигари досі незаконно.

    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


DW.COM

На кого націлені санкції США?

США посідають центральне місце у світовій торгівлі та інколи використовують свою позицію, щоб покарати суперників. DW зібрала докупи основні санкції, які США запровадили щодо Ірану, Куби, Росії, Північної Кореї та Сирії. (21.08.2018)  

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