Іран судиться зі США через санкції в Міжнародному суді ООН

У Міжнародному суді ООН у Гаазі в понеділок, 27 серпня, розпочався розгляд позову Ірану проти США через запроваджені Вашингтоном санкції. Адвокат з боку Тегерана Мохсен Мохебі назвав у суді санкції США "неприкритою економічною агресією" проти Ірану, за його словами, вони порушують Договір про дружбу між країнами від 1955 року. Тегеран закликав суд негайно призупинити дію санкцій, щоб захистити інтереси Ірану, поки триватиме судовий розгляд, повідомляє агентство AP. Розгляд справи може тривати роками. Іран подав позов до Міжнародного суду ООН у липні.

У Державному департаменті США заявили, що позов Ірану є спробою втрутитися у прийняття рішень Вашингтоном на національному рівні і порушити право США на суверенні рішення, "в тому числі і на поновлення санкцій, які є необхідними для захисту національної безпеки". "Процедури, розпочаті Іраном, є зловживанням судом", - зазначив у заяві держсекретар Майк Помпео, цитує агентство Reuters.

На початку травня президент США Дональд Трамп оголосив про вихід його країни зі Спільного всеосяжного плану дій, укладеного між Іраном, США, Росією, Китаєм, Великобританією, Францією й Німеччиною в 2015 році. План передбачає виконання Тегераном низки кроків щодо обмеження своєї ядерної програми в обмін на скасування санкцій.

Трамп звинуватив Іран в пособництві тероризму і прагненні продовжувати розробку ядерної зброї. Після виходу з угоди США розширили санкції проти Ірану. Від санкцій можуть постраждати також і неамериканські компанії, які ведуть бізнес в Ірані.

Решта учасників угоди розкритикували рішення Трампа і заявили про намір зберегти домовленості чинними.