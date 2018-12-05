 Іран підтвердив випробування балістичної ракети | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.12.2018

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Новини

Іран підтвердив випробування балістичної ракети

Влада Ірану підтвердила випробування балістичної ракети після критики США та країн Європи.

Іранська балістична ракета

Іранська балістична ракета (фото з архіву)

Командувач Корпусу вартових ісламської революції Амір Алі Хаджизаде підтвердив, що Іран провів нове випробування балістичної ракети. Про це у вівторок, 12 грудня, повідомила іранська агенція Fars.

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Нагадаємо, що 1 грудня державний секретар США Майкл Помпео заявив, що випробування балістичних ракет в Ірані суперечить ядерній угоді, закріпленій резолюцією Ради Безпеки ООН. Сполучені Штати тоді закликали європейські країни до запровадження суворих санкцій проти Ірану. За ядерною угодою, укладеною 2015 року, Ірану було запропоновано припинити тестування балістичних ракет, однак чіткої заборони запроваджено не було.

Як зазначив Хаджизаде, рекація США "свідчить про те, що для них це випробування мало дуже велике значення". За даними агенції AFP, щороку Іран проводить 40-50 ракетних випробувань.

Раніше Тегеран заявив, що не має намірів припиняти ракетну програму. Сполучені Штати вважають, що Тегеран може розробляти ракети, здатні нести ядерні боєголовки, однак Іран це заперечує. Як повідомлялося, 5 листопада набули чинності нові санкції США щодо Ірану. Зокрема, заходи спрямовані на банківський сектор, нафтову промисловість і транспортну галузь.

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