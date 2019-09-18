 Іран представить в ООН план із посилення безпеки в Перської затоки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.09.2019

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Новини

Іран представить в ООН план із посилення безпеки в Перської затоки

Найближчими днями Іран представить в ООН план співробітництва для посилення безпеки в Перській затоці, заявив президент країни Хасан Роухані. Цей план передбачає участь в ініціативі лише країн регіону.

Хасан Роухані під час виступу на військовому параді в Тегерані, 22 вересня 2019 року

Хасан Роухані під час виступу на військовому параді в Тегерані, 22 вересня 2019 року

Президент Ірану Хасан Роухані має намір на Генеральній Асамблеї ООН в Нью-Йорку представити план із посилення безпеки в Ормузькій протоці та Перській затоці . Про це він заявив у неділю, 22 вересня. Виступ президента Ірану на Генасамблеї ООН заплановано на 25 вересня.

"Ініціативою "Коаліція надії" ми хочемо представити в ООН мирний план для Перської затоки та Ормузької протоки", - сказав Роухані у виступі на військовому параді в Тегерані, цитує агенція новин dpa.

DW.COM

Уряд Німеччини критично ставиться до військово-морської місії під проводом США в Ормузькій протоці. Водночас у Берліні можуть погодитися на подібну місію, в якій будуть лише європейські держави. (31.07.2019)

Саудівська Аравія приєднується до коаліції США для патрулювання вод біля Ірану і Ємену. Раніше Великобританія, Австралія і Бахрейн також погодилися долучитися до цієї місії. (18.09.2019)

Тегеран затримав у Перській затоці танкер, який перевозив "контрабандну нафту". Назву корабля та під прапором якої країни він йшов не повідомляють. (04.08.2019)

Іран пропонує, щоб за безпекою судноплавства стежила коаліція країн Перської затоки без участі інших держав, оскільки їхня присутність "посилить невизначеність у регіоні". "Зовнішнє втручання є проблематичним і небезпечним для Перської затоки", - наголосив Рухані. На його думку, питання слід вирішувати виключно на регіональному рівні.

Роухані стверджує, що для цього Іран готовий врегулювати всі розбіжності з країнами Перської затоки. За його словами, Тегеран прагне дружби та братерства з усіма країнами регіону та "простягає їм свою руку".

США пропонували нову військову коаліцію

Нагадаємо, у липні США оголосили про наміри створити коаліцію, учасники якої патрулюватимуть стратегічні води біля Ірану та Ємену.

Адміністрація президента США Дональда Трампа звинувачує  Тегеран у нападах на комерційні кораблі в районі Перської затоки. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Джозеф Данфорд повідомив, що Пентагон розробив спеціальний план, за яким збройні сили США мають забезпечувати розвідувальною інформацією щодо ситуації в регіоні кораблі союзників, які здійснюватимуть патрулювання.

Раніше німецький уряд висловлював сумнів щодо можливої участі країни у військово-морській місії в Ормузькій протоці під проводом Вашингтона. Водночас у Берліні припускали, що можуть погодитися на подібну місію, в якій будуть лише європейські держави. 

  • Торгівля золотом та дорогоцінними металами

    На кого націлені санкції США?

    Іран

    Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.

  • Гвинтівка M-16. Експорт зброї до Північної Кореї заборонений

    На кого націлені санкції США?

    Північна Корея

    Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.

  • Людські руки, занурені в нафту

    На кого націлені санкції США?

    Сирія

    Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.

  • Кримське вино

    На кого націлені санкції США?

    Росія

    У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.

  • Пара туристів позує навпроти графіті, Гавана, Куба

    На кого націлені санкції США?

    Куба

    Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів.

    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


DW.COM

На кого націлені санкції США?

США посідають центральне місце у світовій торгівлі та інколи використовують свою позицію, щоб покарати суперників. DW зібрала докупи основні санкції, які США запровадили щодо Ірану, Куби, Росії, Північної Кореї та Сирії. (21.08.2018)  

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