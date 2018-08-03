 Іран отримав п′ять літаків перед початком дії американських санкцій | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.08.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Іран отримав п'ять літаків перед початком дії американських санкцій

Перед початком дії санкцій з боку США, іранська авіакомпанія отримала п'ять європейських літаків. Тегеран відзначає, що ЄС виконує свої зобов'язання щодо ядерної угоди з Іраном.

Літаки ATR 72-600 прибули до Тегерана

Літаки ATR 72-600 прибули до Тегерана

Іран одержав п'ять літаків напередодні початку дії американських санкцій. У неділю, 5 серпня, п'ять двомоторних турбогвинтових літаків ATR 72-600 прибули до міжнародного аеропорту Мехрабад в Тегерані, повідомила агенція IRNA.

Літаки були випущені французько-італійською компанією ATR в 2017 році. Таким чином авіакомпанія Iran Air отримала 13 із 20 літаків, які були замовлені, зазначає агентство AP. Вартість угоди склала 536 мільйонів доларів. Літаки прибули до Ірану за день до набуття чинності санкцій, запроваджених проти країни американським президентом Дональдом Трампом.

DW.COM

Чимало німецьких фірм йдуть з Ірану, а обсяг німецького експорту скорочується. Про це повідомили у федеральному об'єднанні торговельно-промислових палат Німеччини. (04.08.2018)

Іран застеріг Сполучені Штати від блокування експорту пального з країни. Якщо Вашингтон це зробить, його чекатимуть серйозні наслідки, заявив Тегеран. (24.07.2018)

Тим часом у Тегерані висловлюють задоволення співпрацею із Євросоюзом. "Це був важливий і позитивний крок, що показує, що ЄС виконує свої зобов'язання відповідно до ядерної угоди", - заявив міністр транспорту Ірану Аббас Ахмад Ахунді.

Нагадаємо, на початку травня 2018 року Трамп оголосив про вихід США зі спільної угоди, укладеної 2015 року між Іраном, Сполученими Штатами Америки, Росією, Китаєм, Великобританією, Францією і Німеччиною. Угода передбачає, зокрема, виконання Тегераном низки кроків щодо обмеження своєї ядерної програми в обмін на скасування санкцій. Згодом Вашингтон розширив санкції проти Ірану, вимагаючи від держав-союзників припинити купувати іранську нафту та погрожуючи санкціями щодо компаній, що співпрацюватимуть з Іраном.

Дивитись відео 01:23
Now live
01:23 хв

За танець без хіджаба - під арешт (11.07.2018)

Аудіо й відео до теми

За танець без хіджаба - під арешт (11.07.2018)  

Також за темою

Symbolbild Wirtschaftsbeziehungen Iran Deutschland

DIHK: Багато німецьких фірм залишають Іран 04.08.2018

Чимало німецьких фірм йдуть з Ірану, а обсяг німецького експорту скорочується. Про це повідомили у федеральному об'єднанні торговельно-промислових палат Німеччини.

Iranischer Außenminister in Berlin Mohammed Dschawad Sarif

Іран відповів на погрози Трампа застереженнями 24.07.2018

Іран застеріг Сполучені Штати від блокування експорту пального з країни. Якщо Вашингтон це зробить, його чекатимуть серйозні наслідки, заявив Тегеран.

Trump auf dem Weg nach Bedminster, NJ

Трамп попередив Іран про небезпечність погроз у бік США 23.07.2018

Президент США Дональд Трамп застеріг іранського президента від погроз у бік Сполучених Штатів та попередив про можливі наслідки.

Докладно

Посуха

Через посуху в ФРН побільшало виявлених у водоймах бомб

Спад рівня води оголив не лише дно водойм, а й боєприпаси часів Другої світової війни. 

Севастополь

Reuters: Крим залишила остання західна мережа готелів

Американська Best Western Hotels & Resorts розірвала договір про франшизу із севастопольським готелем. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  