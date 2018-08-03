Іран отримав п'ять літаків перед початком дії американських санкцій

Іран одержав п'ять літаків напередодні початку дії американських санкцій. У неділю, 5 серпня, п'ять двомоторних турбогвинтових літаків ATR 72-600 прибули до міжнародного аеропорту Мехрабад в Тегерані, повідомила агенція IRNA.

Літаки були випущені французько-італійською компанією ATR в 2017 році. Таким чином авіакомпанія Iran Air отримала 13 із 20 літаків, які були замовлені, зазначає агентство AP. Вартість угоди склала 536 мільйонів доларів. Літаки прибули до Ірану за день до набуття чинності санкцій, запроваджених проти країни американським президентом Дональдом Трампом.

Тим часом у Тегерані висловлюють задоволення співпрацею із Євросоюзом. "Це був важливий і позитивний крок, що показує, що ЄС виконує свої зобов'язання відповідно до ядерної угоди", - заявив міністр транспорту Ірану Аббас Ахмад Ахунді.

Нагадаємо, на початку травня 2018 року Трамп оголосив про вихід США зі спільної угоди, укладеної 2015 року між Іраном, Сполученими Штатами Америки, Росією, Китаєм, Великобританією, Францією і Німеччиною. Угода передбачає, зокрема, виконання Тегераном низки кроків щодо обмеження своєї ядерної програми в обмін на скасування санкцій. Згодом Вашингтон розширив санкції проти Ірану, вимагаючи від держав-союзників припинити купувати іранську нафту та погрожуючи санкціями щодо компаній, що співпрацюватимуть з Іраном.