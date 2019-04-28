Іран оголосив про відмову від низки зобов'язань за ядерною угодою

Іран поінформував лідерів Великобританії, Китаю, Німеччини, Росії та Франції про свою відмову від низки зобов'язань за ядерною угодою 2015 року. Листи про це в середу, 8 травня, були передані в міністерстві закордонних справ Ірану послам країн, які залишилися сторонами угоди після виходу з неї США, повідомляє агентство AFP.

Як згодом повідомили у Вищій раді національної безпеки країни, Іран не вважає за необхідне дотримуватися обмежень угоди щодо зберігання збагаченого урану та важкої води.

Президент Ірану Хассан Роухані, коментуючи крок Тегерана, дав п'яти країнам 60 днів, щоб виконати свої обіцянки щодо банківського та нафтового секторів, інакше країна підвищить рівень збагачення урану. Іран також зберігатиме збагачений уран, а не продаватиме його. Як заявив Роухані, колапс ядерної угоди є небезпечним для світу та Ірану. Він наголосив при цьому, що Іран поки не вийшов з угоди.

Нагадаємо, що угоду між Іраном, Сполученими Штатами, Росією, Китаєм, Великобританією, Францією і Німеччиною було укладено у 2015 році у Відні з метою зупинити ядерну програму Тегерана в обмін на послаблення міжнародних економічних санкцій, що були накладені на Іран. Проте на початку травня 2018 року американський президент Дональд Трамп оголосив про вихід США зі угоди. Згодом США відновили санкції проти Ірану.

Кілька днів тому радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон заявив, що США відправляють на Близький Схід авіаносну групу та бомбардувальники, аби надіслати чіткий сигнал Тегерану. У Вашингтоні мотивували своє рішення інформацією про загрози для американських військових, які перебувають у регіоні. Натомість у Тегерані назвали такий крок методами "психологічної війни" з боку США.