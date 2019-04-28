 Іран оголосив про відмову від низки зобов′язань за ядерною угодою | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.05.2019

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Новини

Іран оголосив про відмову від низки зобов'язань за ядерною угодою

Іран поінформував послів Великобританії, Китаю, Німеччини, Росії та Франції про відмову від низки зобов'язань за ядерною угодою 2015 року.

Президент Ірану Хассан Роухані

Президент Ірану Хассан Роухані (фото з архіву)

Іран поінформував лідерів Великобританії, Китаю, Німеччини, Росії та Франції про свою відмову від низки зобов'язань за ядерною угодою 2015 року. Листи про це в середу, 8 травня, були передані в міністерстві закордонних справ Ірану послам країн, які залишилися сторонами угоди після виходу з неї США, повідомляє агентство AFP. 

Як згодом повідомили у Вищій раді національної безпеки країни, Іран не вважає за необхідне дотримуватися обмежень угоди щодо зберігання збагаченого урану та важкої води.

Президент Ірану Хассан Роухані, коментуючи крок Тегерана, дав п'яти країнам 60 днів, щоб виконати свої обіцянки щодо банківського та нафтового секторів, інакше країна підвищить рівень збагачення урану. Іран також зберігатиме збагачений уран, а не продаватиме його. Як заявив Роухані, колапс ядерної угоди є небезпечним для світу та Ірану. Він наголосив при цьому, що Іран поки не вийшов з угоди.

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В Ірані назвали "веденням психологічної війни" заяву радника з національної безпеки президента США Джон Болтона про те, що США надсилають на Близький Схід авіаносну групу. (07.05.2019)

США спрямують на Близький Схід авіаносну ударну групу, що має надіслати "чіткий сигнал" Ірану, повідомив радник з національної безпеки президента США Джон Болтон. (06.05.2019)

Нагадаємо, що угоду між Іраном, Сполученими Штатами, Росією, Китаєм, Великобританією, Францією і Німеччиною було укладено у 2015 році у Відні з метою зупинити ядерну програму Тегерана в обмін на послаблення міжнародних економічних санкцій, що були накладені на Іран. Проте на початку травня 2018 року американський президент Дональд Трамп оголосив про вихід США зі угоди. Згодом США відновили санкції проти Ірану.

Кілька днів тому радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон заявив, що США відправляють на Близький Схід авіаносну групу та бомбардувальники, аби надіслати чіткий сигнал Тегерану. У Вашингтоні мотивували своє рішення інформацією про загрози для американських військових, які перебувають у регіоні. Натомість у Тегерані назвали такий крок методами "психологічної війни" з боку США. 

  • Торгівля золотом та дорогоцінними металами

    На кого націлені санкції США?

    Іран

    Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.

  • Гвинтівка M-16. Експорт зброї до Північної Кореї заборонений

    На кого націлені санкції США?

    Північна Корея

    Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.

  • Людські руки, занурені в нафту

    На кого націлені санкції США?

    Сирія

    Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.

  • Кримське вино

    На кого націлені санкції США?

    Росія

    У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.

  • Пара туристів позує навпроти графіті, Гавана, Куба

    На кого націлені санкції США?

    Куба

    Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів.

    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


DW.COM

На кого націлені санкції США?

США посідають центральне місце у світовій торгівлі та інколи використовують свою позицію, щоб покарати суперників. DW зібрала докупи основні санкції, які США запровадили щодо Ірану, Куби, Росії, Північної Кореї та Сирії. (21.08.2018)  

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