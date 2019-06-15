 Іран знову скорочує свої зобов′язання в рамках ядерної угоди | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.06.2019

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Новини

Іран знову скорочує свої зобов'язання в рамках ядерної угоди

Іран оголосив намір збільшити виробництво низькозбагаченого урану, перевищивши встановлені ядерною угодою обмеження.

Атомна електростанція в Ірані

Атомна електростанція в Ірані

Секретар Організації з атомної енергії Ірану (ОАЕІ) Бехруз Камальванді оголосив плани істотно збільшити обсяги виробництва низькозбагаченого урану. Про це він повідомив у понеділок, 17 червня, в прямому ефірі іранського державного телебачення, передає агенція новин AFP.

За його словами, вже за 10 днів запаси низькозбагаченого урану Ірану перевищать 300 кілограмів. Саме обсяг у 300 кілограмів такого урану встановлює укладена 2015 року угода щодо іранської ядерної програми.

"Під час другої фази часткового виходу (з ядерної угоди. - Ред.) ми готові негайно збільшити збагачення урану вище за встановлену в ядерній угоді норму в 3,76 відсотка", - сказав іранський посадовець, якого цитує агенція новин dpa.

Тиск на ЄС

Крім того, Камальванді нагадав про вимогу Тегерана до Євросоюзу щодо протидії американським санкціям проти Ірану. Цю вимогу в Тегерані озвучили ще на початку травня, давши європейцям два місяці часу подумати. "Їм не варто гадати, що після того, як спливуть ці 60 днів, вони отримують наступні 60 днів", - застеріг іранський посадовець, цитує інформагенція Reuters.

DW.COM

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Нагадаємо, наприкінці травня Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило, що Іран і надалі дотримується умов ядерної угоди, попри те, що запаси збагаченого урану та важкої води в країні зросли. Станом на 26 травня Іран мав 125,2 тонни важкої води, що на 0,4 тонни більше, ніж було в лютому, однак все ще нижче встановленої межі в 130 тонн. При цьому на 20 травня запаси іранського низькозбагаченого урану становили 174,1 кілограма у порівнянні з 163,8 кілограма у лютому. Ліміт низькозбагаченого урану для Ірану - 300 кілограмів.

Улітку 2015 року між Іраном, США, Росією, Китаєм, Великобританією, Францією і Німеччиною була укладена угода, за якою Тегеран мав обмежити ядерну програму в обмін на скасування західних санкцій. З початку інспекцій в січні 2016 року, жодних порушень цього договору з боку Тегерана виявлено не було.

Однак, у травні 2018 року президент США Дональд Трамп оголосив про односторонній вихід з цієї угоди й звинуватив Тегеран у спробах створити ядерну зброю. Надалі США наклали на Іран нові економічні санкції та оголосили про штрафні санкції для тих, хто здійснюватиме будь-які операції з країною.

Європейці ж наголошують, що Тегеран досі виконує всі умови угоди, що було підтверджено численними перевірками МАГАТЕ. Тож у ЄС прагнуть розвивати торгівлю з Іраном. 8 травня 2019 року Тегеран сповістив Китай, Францію, Німеччину, Росію та Великобританію про намір відмовитися від дотримання деяких умов ядерної угоди.

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